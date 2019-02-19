От идеи к технологии: разработки начинающих нефтяников внедряются на производстве

15 февраля учебный центр акционерного общества принимал самых молодых, но перспективных сотрудников компании, а также студентов СамГТУ. 13 секций, 75 проектов, многие из которых, возможно, уже в ближайшем будущем будут реализованы на практике.

Ведущий инженер производственно-технического отдела управления добычи нефти и газа Инга Вольская участвует в конференции уже в третий раз. В прошлом году ее проект был признан лучшим на финальном этапе в Москве, а также отмечен жюри Тюменского международного нефтегазового форума.

- В прошлом году я занималась вопросами оптимизации удельных затрат – это одно из ключевых направлений «Роснефти». Мои идеи сегодня тестируются на базе АО «Самотлорнефтегаз», - с гордостью рассказывает молодой специалист. В этом году Инга предлагает проект, направленный на цифровизацию и интеллектуализацию в нефтедобыче. Искусственный интеллект и предиктивная аналитика совместно с усовершенствованным технологическим оборудованием позволят осуществлять оперативный контроль в решении практических задач.

- Конференция – это уникальная возможность набраться опыта в научно-технической деятельности и публичном выступлении, но, самое главное, это победа над собой. Именно здесь я понимаю, что не ошиблась с выбором профессии. Это мое, - уверена Инга.

Работы участников конференции оценивало строгое жюри.

Молодых специалистов, генерирующих яркие идеи, в АО «Самаранефтегаз» немало. Дебютант конференции, мастер цеха подготовки нефти №5 Павел Кудряшов изучил вопрос коррозии крыш резервуаров для хранения нефти.. Он предлагает немного переработать конструкцию и заменить материал на более устойчивый: это увеличит срок службы резервуаров.

- На подготовку проекта ушло очень много времени: пришлось много читать, созваниваться с предприятиями-производителями резервуаров, - говорит Павел. – Очень интересно было услышать оценку специалистов, их замечания. Конечно, волновался, но все прошло хорошо. Обязательно буду участвовать в конференции и в следующем году.

Победители и призеры регионального этапа будут отстаивать честь родного предприятия на кустовой конференции ПАО НК «Роснефть», которая состоится в Самаре в мае этого года.