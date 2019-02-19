Сугробы в 50 метров и фуры в кювете: в МЧС рассказали, как Самарская область пережила снежную ночь

Оранжевый уровень угрозы: в Самарской области минувшая ночь выдалась для всех чрезвычайных служб очень тяжелой. В шесть часов вечера 18 февраля пошел сильный мокрый снег, сильный ветер бросал его в лицо прохожим, на дорогах по всему региону тут же образовались заносы. Из-за метели движение по трассам встало практически мгновенно. К ЧС все ведомства были готовы, но справиться оказалось не так-то просто.

- В Волжском районе скорость ветра достигала 24 м/с, в Приволжском – 23 м/с, в Сызрани, Алексеевском и Сергиевском районах - 20м/с, в остальных районах 15-18 м/с. Все это сопровождалось низовой метелью. Учитывая, что сейчас середина зимы и вдоль дорог есть снежные отвалы, низовая метель очень быстро заметала дороги, - рассказал начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко. - Например, в Ставропольском районе на дороге «поворот на Зольное» буквально за 4-5 часов образовались сугробы, высотой в 50 см.

Всех жителей региона о непогоде предупредили: кому-то пришли СМС, кто-то сам увидел объявления в интернете, по телевизору. Но, увы, не все могли остаться дома: вечером люди возвращались домой с работы, водители фур тоже не могли в минуту завершить свое путешествие. Из-за мастерства некоторых водителей, которые умудрялись гонять даже по обленеденевшим трассам, случилось множество ДТП, образовались пробки, "обочечники" застревали в вязком снегу, образовывая еще большие запоры.

"Проезда нет"

На некоторых дорогах движение сразу решили остановить: перекрыли для очистки трассы М5 в Сызранском, Ставропольском, Красноярском, Сергиевском, Исаклинском, Камышлинском, Волжском районах

- Движение закрыли и на трассе «Самара-Волгоград» в Безенчуком и Красноармейским района, - пересказывает хронологию Олег Бойко. – Дороги закрыли, чтобы водители могли переждать метель на специальных стоянках, где есть доступ к топливу, а снегоуборочные машины смогли расчистить все дороги в Самарской области. Всего ночью работали 463 единицы техники.

Однако совсем избежать заторов на дорогах не удалось. Сначала поступила информация о пробке в 5 км на трассе М5 от поворота на аэродром Курумоч до поворота на Малую Царевщину.

- Затор образовался из-за того, что часть больше грузов несмотря на запрет продолжили движение по трассе. В итоге застряли, на помощь им отправились 14 единиц различной техники и 22 человека личного состава. Там дежурили сотрудники ГИБДД, работали оперативные группы главного управления, группы ПСС, пожарные подразделения, - поясняет глава МЧС в Самарской области. - Они предлагали водителям чай. Многим требовалось топливо, но подвести «горючее» к каждой машине было невозможно. Автомобили стояли в три ряда на двухполосной дороге. Их решили разблокировать как можно скорее.

Большегрузы, объезжая затор съезжали в кювет, их приходилось оперативно доставать с помощью тяжелой техники.

В этот вечер спасателям пришлось доставать из сугробов машины в Кошкинском, Красноярском районах.

Еще более сложная обстановка сложилась в Ставропольском районе: здесь около пяти часов провели в пробке пассажиры общественного транспорта и водители авто на участке пути до Подстепок. Рядом пришлось вытаскивать автобус с людьми, который возвращался с кладбища.

- В 24 часа поступило сообщение о том, что на дроге между населенными пунктами Севрюкаево и Сосновой Солонец в снежном плену оказался пассажирский автобус, в котором вместе с водителем было 9 человек. Со стороны Севрюкаево к автобусу вышли два трактора, но они, увы, не смогли проехать. Местность продуваемая, ветер скоростью почти в 25м/с просто заметал дороги, - поделился Олег Бойко.

В итоге вместо тракторов на помощь отправился со стороны Севрюкаево две снегоуборочные машины. Еще два автомобиля высокой проходимости направился из Тольятти. До автобуса добраться удалось только спецтехники из населенного пункта Сосновый Солонец. На это им потребовалось 4 часа.

- Хорошо, что в автобусе был запас бензина, при экономичном прогревании машины, топлива бы хватило как раз до утра. В час ночи в бензобаке было около 30 литров. После того как машины расчистили дорогу для маневра, автобус сопроводили до Соснового Солонца, а по дороге из снежного плена спасли еще 4 машины. Человек был только в одной из них, - пояснил Бойко. – Спасение осложняла теплая погода. Из-за плюсовой температуры снегоходы проваливались в снег, а трактора не могли справиться с мокрым, тяжелым снегом, пропитанным водой. Спасали только шнекороторные машины на базе Уралов.

- Просим жителей внимательно относиться к оповещениям. Ограничения движения вводятся не для того, чтобы ограничить движение людей, а для того чтобы своевременно очистить дорогу и поддерживать ее в пригодном для движении состоянии, - обратился Олег Бойко к жителям области.

СПРАВКА КП

Какого цвета опасность?

В мае 2018 года был принят ГОСТ «Безопасность в чрезвычайной ситуации. Руководство по цветовым кодам». ГОСТом было установлено пять цветов: «Красный», «Оранжевый», «Желтый», «Желто-зеленый» и «Зеленый». Выбор цвета зависит от возможной опасности для населения.

Сейчас ветер утих до 8-15 м/с и с 15 часов 19 февраля МЧС объявили в регионе «Желтый уровень опасности», что означает «потенциальная опасность, возможная чрезвычайная ситуация». Сейчас ограничение движения по федеральной трассе М5 сняли, за исключением Нефтегорского и Алексеевского районов. Открыли и трассу Р-226.

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