2019-02-19T13:47:16+03:00
Спорт

Лион - Барселона 19 февраля 2019: прямая онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги Чемпионов

Футбол. Прямая онлайн-трансляция матча Лион-Барселона в 1/8 финала Лиги Чемпионов 19 февраля 2019 года на Парк Олимпик Лионе. Состав команд, статистика личных встреч, прогнозы, голы
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Сможет ли Барселона одолеть соперника в гостях?Сможет ли Барселона одолеть соперника в гостях?
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Первый матч Лион - Барселона в 1/8 финала Лиги Чемпионов состоится уже сегодня, 19 февраля в 23.00 по московскому времени. Команды встретятся на стадионе Парк Олимпик Лионе во Франции.

Барселона уверенно вышла из группы в ЛЧ, набрав 14 очков. Лион занял вторую строчку, зато может гордиться тем, что один раз выиграл у фаворита группы Манчестер Сити, а второй раз свел игру к ничейному результату.

По данным букмекеров, фавориты в этом матче - гости. Барселона готова сразу идти в отрыв, главные ударные силы команды на месте. Месси и Дембеле готовы выйти на поле. Не будет в игре Артура, Силлесена и Вермалена. У Лиона же потери: капитан команды Фекир перебрал карточек и пропустит этот матч. И Бруно Женезьо придется серьезно подумать над расстановкой игроков: полноценной замены форварду в команде нет.

У Барселоны неплохая мотивация, чтобы забивать: в последнем матче команда с минимальным счетом выиграла у "Вальядолид", а до этого не порадовала болельщиков тремя ничейными результатами. Месси наверняка захочет еще разок подтвердить звание самого результативного футболиста ЛЧ. А Суарес не будет против забить свой первый гол в Европейском турнире за последние пять встреч.

Статистика личных встреч Лион - Барселона

Команды встречались между собой шесть раз. Четыре раза победила Барселона, крупнейший счет 5:2. Два раза домашние игры закончились ничейным результатом.

Прямая онлайн-трансляция матча Лион-Барселона начнется в 23.00 по московскому времени на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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