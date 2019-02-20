Месси не смог: Барселона начинает путь к 1/4 Лиги Чемпионов 2019 с ничьей в Лионе

Завершилась первая игра Лион - Барселона в 1/8 финала Лиги Чемпионов 19 января 2019 года. Команды встречались дома у французской команды, теперь им предстоит сыграть на Камп Ноу 14 марта. От него будет зависеть судьба прохода в 1/4 финала.

В первом тайме счет так и не был открыт, несмотря на старания Усмана Дембеле (Барселона)и Дюбуа (Лион). Лопешу пришлось несколько раз выручить свою команду. А вот Месси в первом тайме пробил по воротам только в первые минуты, потом ограничился передачами. Хозяева поля заработали две желтые карточки. Дюбуа помог Суарес, который чуть преувеличил силу удара по ногам от соперника. Силы были примерно равны, однако на перерыв команды ушли с ничейным счетом.

Второй тайм начал более активно Лион, но результатом ни одна атака не закончилась. Вскоре разозлилась и "Барса": Альба и Суарес организовали несколько красивых атак, удары по воротам сыпались один за одним. Но мяч постянно пролетал мимо, как будто стадион ворожил хозяевам. Вальверде еще в перерыве решился на замену, выпустив Филиппе Коутиньо, на 80 минуте к нему добавился Видаль, сменивший на поле Роберто. Еще один острый пас организовал Месси, но удар не достиг цели.

На 88 минуте желтую получил Семеду. Чуть позже штрафной момент создал Месси, но и сам промахнулся. Итак, Лион не отдал победу Барселоне. И это третья ничья на домашнем поле с каталонской командой в истории.

Статистика матча Лион - Барселона 19 февраля 2019 года

Счет матча: 0:0 (0:0)

Составы команд:

Барселона (Тер Штеген, Семеду, Пике, Ракитич, Серджи, Суарес, Месси, Дембеле, Лонгле, Альба, Роберто)

Лион (Лопеш, Дюбуа, Марсело, Денайер, Менди, Ндомбеле, Агуар, Дембеле, Терье, Мемфис, Траоре)

Нарушения: 8" Ауар, 14" Дюбуа, 80" Роберто, 88" Семеду