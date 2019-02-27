«Включаешь пар и тает лед»: в Самаре придумали, как быстро и безвредно очистить крыши от наледи

Снегопады и оттепель создали немало проблем в Самаре. Коммунальные службы не успевают очищать кровли, лавины сползают на тротуары, страдают прохожие. Число жертв в этом году пугает, есть даже смертельные случаи. Городские власти ставят очистку крыш на особый контроль, однако часто работники слишком яростно колотят ломами и лопатами по крыше и пробивают дыры. Ручьи талой воды льются в квартиры, создавая новые проблемы жильцам – короткие замыкания проводки, испорченный ремонт.

Выход нашли молодые и прогрессивные горожане. Они придумали новый способ борьбы с ледяными глыбами – подняли на высоту портативный парогенератор.

- Эта установка называет «Ледобор». Принцип действия простой: в установку попадает вода, разогревается до состояния пара, который затем по шлангам подается на крышу рабочим, - рассказывает изобретатель и глава одной из строительных компаний, эксперт ОНФ Марат Басыров. - С помощью пара рабочие разрезают лед и удаляют его с кровельного покрытия. Затем лед падает с крыши, но уже не стихийно, а управляемо в отведенный для этого участок.

Всех секретов изобретатель не раскрываетФото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

Работать такая установка может 24 часа и семь дней в неделю. Правда ей необходимы: электричество, доступ к воде и немного керосина. За час работы такая установка потребляет ресурсов на 12-18 рублей.

- В студенческие годы я сам подрабатывал на очистке кровли. Знаю, что дело это совсем не просто. Иногда лед вообще не колется, а порой ударишь так, что без зарплаты останешься. Так я и начал искать безопасный способ удаления льда, - расказывает Марат. - Пар для это отлично подходит, получается быстро и безопасно для кровли. Применять установку можно где угодно, покрытие значения не имеет.

С установкой может справится и один человекФото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

Установку уже проверили на крыше Дворца культура имени В.Я. Литвинова. Снег здесь очисли с помощью лопат, а вот лед колоть не решились.

- Дворец культуры с 1965 года без капитального ремонта, крыша очень хрупкая. Один неудачный удар ломом - и кровля испорчена. Тут на помощь и пришли ребята, предложили попробовать их инновационную установку, - делится директор дворца творчества, член ОНФ Валерий Синцов. - Теперь лед на кровле мы режем с помощью мобильного парогенератора. Для нас это спасение. Очистка ото льда происходит щадящим способом, без какого-либо повреждения кровли. Кроме того такая установка может без проблем подъехать к любым зданиям.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/694452" frameborder="0"></iframe> В Самаре придумали, как быстро и безвредно очистить крыши от наледи.Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

Со стороны и не скажешь, что небольшая коробочка, установленная на пикап способна решить столь серьезную проблему. К машине идет несколько проводов, а от машины прямо на крышу протянут длинный шланг. На крыше двое мужчин время от времени запускает паровое облако. В это время с крыши капает вода, а затем ровная глыба “контролируемо” летит вниз.

Пока такая установка в городе всего одна, но если будет спрос, изобретатели обещают собрать еще несколько.

Технические характеристики:

Вес - около 600 кг.

Температура пара - 150 градусов.

Пар подается под давлением в 10 атмосфер.

Справится с работой может один человек, но в целях безопасности работают трое (один внизу. двое на крыше).

Устанавливается на любой автомобиль.