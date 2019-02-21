В Самаре полицейские открыли стрельбу по "Вольво" с телефонным мошенником, пытавшимся скрыться от силовиков

Жители областной столицы обсуждают эффектное задержание преступника. 19 февраля на Московском шоссе неизвестный на белом внедорожнике "Вольво" отчаянно пытается уехать от оперативников, у которых, видимо, к нему серьезные вопросы. Скрываясь злодей не жалеет ничего на своем пути и таранит другие автомобили. Силовики принимают решение стрелять по колесам, чтобы остановить неугомонного водителя.

- Выстрелов было около 10, владелец иномарки отчаянно пытался уехать. Врезался он сразу в несколько машин, кажется, не только припаркованных. Потом вроде как пытался убежать, - рассказывают "КП-Самара" очевидцы событий.

Происходящее сняли на видео. Оно напоминает сцену из какого-нибудь боевика. В социальных сетях ролик активно обсуждают. Мнения разделились - одни стражей порядка поддерживают, другие не понимают.

- Там можно было и перегородить выезд и въезд, а не стрелять во дворе, где детская площадка. 15 человек одного не поймали, пускай их лучше тренируют, пусть поучатся у охраны Кадырова, - пишет Стас С.

- Стрельба по колёсам началась после начала сопротивления аресту и нанесения ущерба гражданам в виде наезда на другие автомобили. Зря СОБР ругаете. Ребята отработали грамотно, - парирует Эдуард Ш.

Кончилось все успешно. В результате стрельбы никто не пострадал, а злоумышленника задержали у дома № 234. Как оказалось, этого человека подозревают в серии телефонный мошенничество.

- Сотрудниками главка при силовой поддержке регионального Управления Росгвардии совместно с оперативниками УМВД России по Кировской области в рамках расследования уголовного был задержан 35-летний житель Самары. Он может быть причастен к хищению денежных средств дистанционным способом у шестерых кировчан, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Сейчас расследование продолжается. Не исключено, что в деле появятся новые эпизоды. В ближайшее время будет решаться вопрос об аресте злоумышленника.