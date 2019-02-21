2019-02-21T14:17:04+03:00
Происшествия

В Самаре полицейские открыли стрельбу по "Вольво" с телефонным мошенником, пытавшимся скрыться от силовиков

Спецоперация проходила прямо на глазах местных жителей, подозреваемый во время "бегства" протаранил несколько чужих автомобилей [ВИДЕО]
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:

Задержание с перестрелкой в Самаре.

Изменить размер текста:

Жители областной столицы обсуждают эффектное задержание преступника. 19 февраля на Московском шоссе неизвестный на белом внедорожнике "Вольво" отчаянно пытается уехать от оперативников, у которых, видимо, к нему серьезные вопросы. Скрываясь злодей не жалеет ничего на своем пути и таранит другие автомобили. Силовики принимают решение стрелять по колесам, чтобы остановить неугомонного водителя.

- Выстрелов было около 10, владелец иномарки отчаянно пытался уехать. Врезался он сразу в несколько машин, кажется, не только припаркованных. Потом вроде как пытался убежать, - рассказывают "КП-Самара" очевидцы событий.

Происходящее сняли на видео. Оно напоминает сцену из какого-нибудь боевика. В социальных сетях ролик активно обсуждают. Мнения разделились - одни стражей порядка поддерживают, другие не понимают.

- Там можно было и перегородить выезд и въезд, а не стрелять во дворе, где детская площадка. 15 человек одного не поймали, пускай их лучше тренируют, пусть поучатся у охраны Кадырова, - пишет Стас С.

- Стрельба по колёсам началась после начала сопротивления аресту и нанесения ущерба гражданам в виде наезда на другие автомобили. Зря СОБР ругаете. Ребята отработали грамотно, - парирует Эдуард Ш.

Кончилось все успешно. В результате стрельбы никто не пострадал, а злоумышленника задержали у дома № 234. Как оказалось, этого человека подозревают в серии телефонный мошенничество.

- Сотрудниками главка при силовой поддержке регионального Управления Росгвардии совместно с оперативниками УМВД России по Кировской области в рамках расследования уголовного был задержан 35-летний житель Самары. Он может быть причастен к хищению денежных средств дистанционным способом у шестерых кировчан, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Сейчас расследование продолжается. Не исключено, что в деле появятся новые эпизоды. В ближайшее время будет решаться вопрос об аресте злоумышленника.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Куда побежал? Куда глаза глядели»: появилась видеозапись допроса водителя, сбившего насмерть мать и малыша во Владивостоке
Подозреваемый Николай Тимченко так и не смог толком объяснить, почему он скрылся с места жуткой аварии и целые сутки скрывался от полиции [видео]
«Угрожал и взял нож на последнее свидание»: парень, признавшийся в убийстве пловчихи из Тольятти, просил отпустить его домой
В Автограде сегодня решали дальнейшую судьбу 16-летнего Никиты М., который, по версии следствия, из-за неразделенной любви зверски изрезал талантливую спортсменку Сафию А.
Новости 24
В Самаре сотрудников ГЖИ наказали за незаконную проверку ТСЖ
В Сызрани десятки домов остались без горячей воды из-за порыва на трубопроводе
В Самаре пройдет финал турнира среди школ по DotA 2
В Самаре потратят более 4 млн рублей на газон и цветники на площади Славы
Между Самарой и Прагой начнут летать самолеты большой вместимости
В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за сильного снега и ветра
На переправе Самара — Рождествено ввели дополнительные вечерние рейсы
Следователи заинтересовались гибелью молодого рабочего на заводе «Прогресс»
«Лада» проиграла ГК «Ростов-Дон» в матче лидеров чемпионата России по гандболу
В Самарской области выделят дополнительные деньги на зарплату врачам
Иржи Ярошик назвал «Крылья Советов» самой атмосферной командой в своей карьере
В Самарской области пройдут учения по химической и биологической защите
Миодраг Божович: «Надеюсь, в этом сезоне Джано перезапустит карьеру»
В Самаре откроют 6 новых детских садов с яслями
МФК «Динамо-Самара» 21 и 22 февраля примет «Газпром-Югру»
Носки, сладости, букет из вобл: что жительницы Самары подарят мужчинам на 23 февраля
В Тольятти из-за нелегальной мигрантки на месяц прикрыли узбекское кафе
Академию Наяновой в Самаре преобразуют в школу для одаренных детей
В Самаре с начала 2019 года появилась на свет вторая тройня