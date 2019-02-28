На что имеют право роботы? Самарские школьники прошли тренировку в создании искусственного интеллекта

Искусственный интеллект – давно уже не фантастика. В этом в очередной раз убедились самарские школьники. В четверг, 28 февраля в Образовательном центре «Южный город» прошел открытый урок для учеников старших классов – «Урок цифры». Занятие на тему «Искусственный интеллект и машинное обучение» провели врио заместителя председателя правительства Самарской области – руководителя департамента информационных технологий и связи Станислав Казарин и управляющий Самарским отделением ПАО Сбербанк Константин Долонин.

Три закона робототехники

Первую половину урока посвятили ответам на вопросы, которых у старшеклассников накопилось немало. Сначала речь шла о том, как сейчас развивается искусственный интеллект, в частности о тот как роботы заменяют человека в некоторых сферах.

- В дальнейшем количество мест, где не потребуется присутствие человека, будет расширяться. Если сейчас роботы работают на конвейере или заменяют кассира, то в скором будущем они заменят специалиста в МФЦ, регистратуре поликлиник, будут вести медицинские консультации по первичному приему, – привел пример Станислав Казарин. Однако, по мнению руководителя департамента информационных технологий и связи, это совсем не означает, что люди останутся без работы.

Вопросы школьники задавали почти профессиональные

Константин Долонин отметил, что банк заинтересован в талантливых кадрах и готов приглашать на работу в свои IT подразделения успешных молодых людей.

Переживали ребята и за то, какие права и обязанности в будущем будут у искусственного интеллекта. Гости отметили, что пока мировых законов на этот счет нет, а вот три правила робототехники есть. Первое: робот не должен причинять вред человеку. Второе: робот должен повиноваться указаниям человека, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат Первому Закону. А также робот должен заботиться о своей безопасности, если это не противоречит Первому или Второму Законам.

Вспомнили школьники и о необходимости подтянуть компьютерные навыки у представителей старшего поколения, здесь гости отметили, что очень рассчитывают на помощь самих учеников, которые запросто могут стать отличными учителями для своих бабушек и дедушек.

Практика оказалась занимательной

Не игра, а тренировка

Вторую часть занятия посвятили практике. Для старшеклассников разработан специальный тренажёр – графический симулятор, в нем ученик видит основные этапы работы с моделью машинного обучения: настройки гиперпараметров нейронной сети, улучшение модели по мере прохождения, изменение результатов модели на тестовых данных, выбор лучшей модели.

– «Урок цифры» — проект, призванный помочь российским школьникам получить новые знания о современных информационных технологиях, узнать о профессиях будущего. Новое поколение быстрее схватывает все изменения в мире цифрового развития, они двигаются в другом измерении, в другом понимании тех процессов, которые сейчас происходят. Подготовленный Сбербанком урок – это наглядная демонстрация того, насколько интересно не просто использовать искусственный интеллект, но и самому его создавать, – отметил управляющий Самарским отделением ПАО Сбербанк Константин Долонин.

Уроком ребята остались довольны

Справка КП:

«Урок цифры» проходит по всей стране до конца учебного года. Каждое занятие посвящено развитию ключевых навыков цифровой экономики: искусственный интеллект и машинное обучение, нейросети, управление проектами и безопасность в интернете. Все они направлены на приоритеты федерального проекта «Кадры для цифровой экономики».

Организовали «Урок цифры» Министерство просвещения РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, АНО «Цифровая экономика», и ведущие российские технологические компании, а также Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее».

Стартовала программа в декабре 2018 года, участие в ней уже приняли более 20 000 школ России и более 5 млн. учащихся 1-11 классов.

Самарская область стала одним из наиболее активных регионов. Только за декабрь около 180 тыс. самарских школьников посетили этот урок.