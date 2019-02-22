Разговор о патриотизме: о чем накануне 23 февраля вспоминают ветераны боевых действий?
«Уроки мужества» для школьников
15 февраля 2019 года страна отметила тридцатую годовщину вывода советских войск из Афганистана. 23 Февраля празднуется День защитника Отечества. В преддверии праздника гостями «КП» - Самара» стали ветераны Афганской войны Петр Былинкин и Александр Бахарев, а также участник чеченских кампаний Олег Сергеев. Поздравить их пришел начальник отдела по работе с населением УК «Жилуниверсал» Дмитрий Ревков.
- Для меня, человека старой формации, 23 Февраля, как раньше - День Советской армии и Военно-морского флота, - признается Петр Былинкин. Несмотря на то, что страна изменилась, Петр Александрович, как и другие члены общественной организации «Боевое братство», - частый гость самарских школ.
- «Уроки мужества» проходят в школах №133 и №167, других образовательных учреждениях. Ребята с первого по 10-й класс увлеченно слушают рассказы участников Великой Отечественной войны, событий в Афганистане и Чечне, - рассказывает Былинкин.
- Для меня этот праздник тоже особенный: в школьные и студенческие годы мы всегда поздравляли ветеранов Великой Отечественной войны. Не по указке, а по велению сердца, - говорит Дмитрий Ревков. - Сейчас в нашем жилом фонде - а это 664 дома - немало участников боевых действий, пожилых людей, которые просто помнят события тех страшных лет. Их опыт, их история бесценны.
«Лучшие годы моей жизни»
- Учиться патриотизму нельзя заочно, - уверен участник чеченских кампаний Олег. - Нужен личный пример. А откуда он, если большинство пап в армии не служили и стараются под любыми предлогами «отмазать» детей от армии? А люди, которые могут стать примером, среди нас. Да, они не носят форму, но они рядом.
Действительно, только через Афганистан прошло около 10 миллионов человек.
- Выполняя интернациональный долг, погиб мой старший брат, - говорит Петр Былинкин. - Поэтому меня, несмотря на желание, не брали воевать - такое негласное правило было. Попал я в Афганистан только в конце кампании, но прошагал от Кушки до Памира. Самое яркое воспоминание, как отмечали Новый 1989 год. С самолета нам сбросили подарки и… целую свинью. Настоящий праздник.
Александр Бахарев попал в Афганистан в 1983 году, в сентябре 1984-го был ранен. После ташкентского госпиталя мог отправиться домой, но…
- Увидел в части эти побеленные бордюры, постриженные газоны и понял: хочу назад. Вернулся. Это молодость, лучшие годы моей жизни, - просто говорит Александр. И вспоминает, как совсем неопытным бойцом поднялся за водой к горному роднику - закипел мотор. А там человек 30 бородатых «духов» с оружием.
- В голове промелькнуло: плен, - улыбается Бахарев. - Оказалось, это банда Ахмада Шах Масуда, с которым у СССР в 1984 году было перемирие. Русских они не трогали. Даже угощали меня лепешками, но я побыстрее набрал воды и ушел.
Важно для каждого
Участники встречи говорили о многом: о патриотизме, воспитании подрастающего поколения. Затронули и грустные темы: как бывшим военным приспособиться к мирной жизни, избежать депрессии и пагубных привычек. Коснулись и того, что касается каждого, - сферы ЖКХ. Как представитель крупнейшей управляющей компании Дмитрий Ревков пообещал участникам боевых действий помощь в решении коммунальных проблем. Так, Александр Бахарев рассказал, что в ремонте нуждается подъезд его дома на ул. Алма-Атинской. Завершилась встреча вручением цветов, подарков и совместным фото.
КСТАТИ
Настоящие герои есть и среди сотрудников УК «Жилуниверсал». Мастер Герман Предвечный уже третий год находится на коммунальной передовой: делает все возможное для устранения аварий и других нештатных ситуаций. За плечами у него - служба на Дальнем Востоке и командировки в горячие точки во время службы в транспортной милиции.
- Я всегда гордился своими родными, которые служили в армии. Сам готовился к службе: 12 лет занимался борьбой, - говорит Герман Предвечный. - Служить должен каждый - как иначе мальчики станут мужчинами, научатся защищать свой дом и родных? Мой дед прошел всю войну, но никогда не рассказывал нам о том, что пережил. Он не считал это подвигом - так сложилась жизнь. Сегодняшних ребят, которые стараются избежать службы, он бы просто не понял.
ИСТОЧНИК KP.RU