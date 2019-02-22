Новая версия BMW x2 - выбор целеустремленной молодежи и семейных автолюбителей
Согласно статистике, чаще всего предпочтения яркому стилю, присущему обновленной модели, отдают молодые люди возрастной категории 25–37 лет. В 80% случаев X2 становится выбором серьезных представителей коммерческого рынка – директоров, предпринимателей, руководителей различных уровней, банкиров и страховщиков.
Интересным открытием начала 2019 года стало то, что версия в комплектации Sport M привлекает внимание семейных автолюбителей. Причем в каждой группе поклонников линейки есть свои аргументы за BMW X2.
Спортивный характер привлекает целеустремленных людей
Активные целеустремленные молодые люди выбирают городской кроссовер BMW X2 за идеальный баланс мощности, брутальности и маневренности. Так, по мнению пользователей с минимальным (6–8 месяцев) опытом эксплуатации авто, среди его выдающихся качеств топ-5 преимуществ – это:
- отличная курсовая устойчивость;
- быстрый разгон (меньше 8 секунд до 100 км, для габаритной машины это серьезный результат);
- эффектный экстерьер (мощный бампер, узнаваемый стиль корпуса с подчеркнутой «мускулатурой»);
- стильная панорамная крыша;
- отличная аэродинамика (одна из самых удачных находок дизайнеров концерна – боковые воздуховоды, которые снижают сопротивление).
Данная целевая аудитория отдает предпочтение базовой и топовой комплектациям BMW X2. Что до силовых агрегатов, то здесь выбор преимущественно за бензиновой серией производительностью в 192 лошадиных силы. И это вписывается в логику успешных людей, которые умеют экономить: модель – одна из самых экономичных в классе, расходует до 4,7 л на сотню километров пробега в смешанном режиме движения.
Стильный семейный автомобиль
Городские черты спортивного кроссовера привлекают и семейных водителей. Здесь на первый план, если верить отзывам, выходят отличная приемистость и продуманное техническое исполнение модели. Пользователи высоко оценили качество интеллектуальных технологий, внедренных для организации сетевого взаимодействия машины со внешним инфопространством – сервис ConnectedDrive и приложение My BMW Remote.
Среди плюсов версии пользователи также выделяют:
- невысокий расход топлива;
- опциональную подвеску, которая гарантирует комфортный ход по городской дороге и загородным проселочным путепроводам;
- полный привод;
- мощную тягу;
- хорошо проработанный для удобства водителей и пассажиров салон;
- просторный багажный отсек, способный увеличиться в 3+ раза (до 1550 л) при сложенных задних сидениях.
Однозначного предпочтения среди семейных пользователей в части выбора топлива для мотора BMW X2 нет. Здесь в равной степени популярны как бензиновая серия в комплекте с 7-ступенчатой АКПП, так и дизельный агрегат на 190 л. с., который дополняется 8-ступенчатым «роботом».
Статья подготовлена при поддержке официальных дилеров BMW «Аксель-Моторс В.О.» и «Аксель-Моторс Север».
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ИСТОЧНИК KP.RU