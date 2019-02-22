2019-02-22T14:05:54+03:00
Авто

Новая версия BMW x2 - выбор целеустремленной молодежи и семейных автолюбителей

Новая версия BMW X2 – городского внедорожника со спортивным характером – появилась на площадках российских дилеров чуть меньше года назад, но уже ставит рекорды по продажам
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Согласно статистике, чаще всего предпочтения яркому стилю, присущему обновленной модели, отдают молодые люди возрастной категории 25–37 лет. В 80% случаев X2 становится выбором серьезных представителей коммерческого рынка – директоров, предпринимателей, руководителей различных уровней, банкиров и страховщиков.

Интересным открытием начала 2019 года стало то, что версия в комплектации Sport M привлекает внимание семейных автолюбителей. Причем в каждой группе поклонников линейки есть свои аргументы за BMW X2.

Спортивный характер привлекает целеустремленных людей

Активные целеустремленные молодые люди выбирают городской кроссовер BMW X2 за идеальный баланс мощности, брутальности и маневренности. Так, по мнению пользователей с минимальным (6–8 месяцев) опытом эксплуатации авто, среди его выдающихся качеств топ-5 преимуществ – это:

- отличная курсовая устойчивость;

- быстрый разгон (меньше 8 секунд до 100 км, для габаритной машины это серьезный результат);

- эффектный экстерьер (мощный бампер, узнаваемый стиль корпуса с подчеркнутой «мускулатурой»);

- стильная панорамная крыша;

- отличная аэродинамика (одна из самых удачных находок дизайнеров концерна – боковые воздуховоды, которые снижают сопротивление).

Данная целевая аудитория отдает предпочтение базовой и топовой комплектациям BMW X2. Что до силовых агрегатов, то здесь выбор преимущественно за бензиновой серией производительностью в 192 лошадиных силы. И это вписывается в логику успешных людей, которые умеют экономить: модель – одна из самых экономичных в классе, расходует до 4,7 л на сотню километров пробега в смешанном режиме движения.

Стильный семейный автомобиль

Городские черты спортивного кроссовера привлекают и семейных водителей. Здесь на первый план, если верить отзывам, выходят отличная приемистость и продуманное техническое исполнение модели. Пользователи высоко оценили качество интеллектуальных технологий, внедренных для организации сетевого взаимодействия машины со внешним инфопространством – сервис ConnectedDrive и приложение My BMW Remote.

Среди плюсов версии пользователи также выделяют:

- невысокий расход топлива;

- опциональную подвеску, которая гарантирует комфортный ход по городской дороге и загородным проселочным путепроводам;

- полный привод;

- мощную тягу;

- хорошо проработанный для удобства водителей и пассажиров салон;

- просторный багажный отсек, способный увеличиться в 3+ раза (до 1550 л) при сложенных задних сидениях.

Однозначного предпочтения среди семейных пользователей в части выбора топлива для мотора BMW X2 нет. Здесь в равной степени популярны как бензиновая серия в комплекте с 7-ступенчатой АКПП, так и дизельный агрегат на 190 л. с., который дополняется 8-ступенчатым «роботом».

Статья подготовлена при поддержке официальных дилеров BMW «Аксель-Моторс В.О.» и «Аксель-Моторс Север».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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