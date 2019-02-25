Плитка по-голливудски и маяк: чем еще могут украсить Самару в 2019 году?

Памятник Козлову – в сквер

В Самаре обсуждают проекты общественных пространств, которые могут изменить город уже в этом году. Всего дизайнеры предложили 20 вариантов обновления Самары, но выберут и воплотят в жизнь пять из них. Учтут при выборе и мнение горожан. Кстати, изначальные проекты уже скорректировали с учетом требований жителей. Например, в Сквере Фадеева самарцы предложили сделать парковку и спортивную дорожку.

Также здесь – на проспекте Ленина – появятся спортивные игровые площадки, например, хоккейная калда в летнее время будет перевоплощаться в теннисную площадку. А на деских площадках установят игровое оборудование «Водалюкс», чтобы ребята могли вырабатывать мелкую моторику. По инициативе активных жителей и ветеранов «Прогресса» в сквере в этом году установят памятник Дмитрию Ильичу Козлову, это событие приурочат к 100-летию со дня рождения гениального конструктора.

И карту полуострова под ноги

В лидерах отборочного этапа – проект преображения бульвара Металлургов. Здесь жители попросили сделать больше зеленых насаждений и сохранить стилистику 50-х годов.

Интересные изменения могут произойти на Крымской площади: здесь хотят установить два арт-объекта – маяк и ротонду, а также сухой фонтан и мозаичное панно в виде карты полуострова. На плитке собираются написать названия популярных городов полуострова – как в Голливуде на «звездной дорожке». Но пока общественность не согласилась с таким решением: мол, как же это, наш полуостров ногами топтать?

Окончательно проекты выберут в марте. Рейтинговое голосование пройдет с 1 по 3 марта.

СПРАВКА КП

Список проектов

- Бульвар Металлургов

- Сквер по проспекту Ленина от ул. Первомайской до ул. Осипенко

- Сквер в районе дома 6 по ул. Часовой/ул.Ерошевского

- Ерик Парк (ЖК «Волгарь»)

- Сквер по ул. Овчарова

- Сквер на пересечении ул. Авроры и ул. Гагарина (около д.68 по ул. Гагарина)

- Сквер Речников (ул. Флотская)

- Территория, прилегающая к храму «Кирилла и Мефодия» по ул. Ново-Садовой и ул. Солнечной

- Сквер Первых Космонавтов (в районе д.13 по ул. Гагарина)

- Крымская площадь

- Сквер памяти погибшим войнам-односельчанам

- Территория «Дубовая Роща» (ЖК «Волгарь»)

- Территория в мкр. Крутые Ключи, расположенная с торцов домов №6 и №13

- Парк «Воронежские озера»

- Территория в границах улиц Советской Армии и Блюхера

- Сквер на пересечении улиц Победы и Елизарова

- Территория по ул. Авроры (нечетная сторона) в границах улиц Мориса

Тореза, Аэродромной

- Бульвар по ул. Мичурина от ул. Владимирской до ул. Дачной

- Сквер на Хлебной площади

- Территория в районе дома №111А по ул. Транзитной.