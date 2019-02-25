Плитка по-голливудски и маяк: чем еще могут украсить Самару в 2019 году?
Памятник Козлову – в сквер
В Самаре обсуждают проекты общественных пространств, которые могут изменить город уже в этом году. Всего дизайнеры предложили 20 вариантов обновления Самары, но выберут и воплотят в жизнь пять из них. Учтут при выборе и мнение горожан. Кстати, изначальные проекты уже скорректировали с учетом требований жителей. Например, в Сквере Фадеева самарцы предложили сделать парковку и спортивную дорожку.
Также здесь – на проспекте Ленина – появятся спортивные игровые площадки, например, хоккейная калда в летнее время будет перевоплощаться в теннисную площадку. А на деских площадках установят игровое оборудование «Водалюкс», чтобы ребята могли вырабатывать мелкую моторику. По инициативе активных жителей и ветеранов «Прогресса» в сквере в этом году установят памятник Дмитрию Ильичу Козлову, это событие приурочат к 100-летию со дня рождения гениального конструктора.
И карту полуострова под ноги
В лидерах отборочного этапа – проект преображения бульвара Металлургов. Здесь жители попросили сделать больше зеленых насаждений и сохранить стилистику 50-х годов.
Интересные изменения могут произойти на Крымской площади: здесь хотят установить два арт-объекта – маяк и ротонду, а также сухой фонтан и мозаичное панно в виде карты полуострова. На плитке собираются написать названия популярных городов полуострова – как в Голливуде на «звездной дорожке». Но пока общественность не согласилась с таким решением: мол, как же это, наш полуостров ногами топтать?
Окончательно проекты выберут в марте. Рейтинговое голосование пройдет с 1 по 3 марта.
СПРАВКА КП
Список проектов
- Бульвар Металлургов
- Сквер по проспекту Ленина от ул. Первомайской до ул. Осипенко
- Сквер в районе дома 6 по ул. Часовой/ул.Ерошевского
- Ерик Парк (ЖК «Волгарь»)
- Сквер по ул. Овчарова
- Сквер на пересечении ул. Авроры и ул. Гагарина (около д.68 по ул. Гагарина)
- Сквер Речников (ул. Флотская)
- Территория, прилегающая к храму «Кирилла и Мефодия» по ул. Ново-Садовой и ул. Солнечной
- Сквер Первых Космонавтов (в районе д.13 по ул. Гагарина)
- Крымская площадь
- Сквер памяти погибшим войнам-односельчанам
- Территория «Дубовая Роща» (ЖК «Волгарь»)
- Территория в мкр. Крутые Ключи, расположенная с торцов домов №6 и №13
- Парк «Воронежские озера»
- Территория в границах улиц Советской Армии и Блюхера
- Сквер на пересечении улиц Победы и Елизарова
- Территория по ул. Авроры (нечетная сторона) в границах улиц Мориса
Тореза, Аэродромной
- Бульвар по ул. Мичурина от ул. Владимирской до ул. Дачной
- Сквер на Хлебной площади
- Территория в районе дома №111А по ул. Транзитной.
ИСТОЧНИК KP.RU