2019-02-25T15:29:19+03:00
Общество

Плитка по-голливудски и маяк: чем еще могут украсить Самару в 2019 году?

Пять самых интересных проектов выберут по количеству голосов, которые за них отдадут жители города
Анастасия ГРУЗДЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Проект возможного преображения сквера по ул. ЕлизароваПроект возможного преображения сквера по ул. Елизарова
Изменить размер текста:

Памятник Козлову – в сквер

В Самаре обсуждают проекты общественных пространств, которые могут изменить город уже в этом году. Всего дизайнеры предложили 20 вариантов обновления Самары, но выберут и воплотят в жизнь пять из них. Учтут при выборе и мнение горожан. Кстати, изначальные проекты уже скорректировали с учетом требований жителей. Например, в Сквере Фадеева самарцы предложили сделать парковку и спортивную дорожку.

Также здесь – на проспекте Ленина – появятся спортивные игровые площадки, например, хоккейная калда в летнее время будет перевоплощаться в теннисную площадку. А на деских площадках установят игровое оборудование «Водалюкс», чтобы ребята могли вырабатывать мелкую моторику. По инициативе активных жителей и ветеранов «Прогресса» в сквере в этом году установят памятник Дмитрию Ильичу Козлову, это событие приурочат к 100-летию со дня рождения гениального конструктора.

И карту полуострова под ноги

В лидерах отборочного этапа – проект преображения бульвара Металлургов. Здесь жители попросили сделать больше зеленых насаждений и сохранить стилистику 50-х годов.

Интересные изменения могут произойти на Крымской площади: здесь хотят установить два арт-объекта – маяк и ротонду, а также сухой фонтан и мозаичное панно в виде карты полуострова. На плитке собираются написать названия популярных городов полуострова – как в Голливуде на «звездной дорожке». Но пока общественность не согласилась с таким решением: мол, как же это, наш полуостров ногами топтать?

Окончательно проекты выберут в марте. Рейтинговое голосование пройдет с 1 по 3 марта.

СПРАВКА КП

Список проектов

- Бульвар Металлургов

- Сквер по проспекту Ленина от ул. Первомайской до ул. Осипенко

- Сквер в районе дома 6 по ул. Часовой/ул.Ерошевского

- Ерик Парк (ЖК «Волгарь»)

- Сквер по ул. Овчарова

- Сквер на пересечении ул. Авроры и ул. Гагарина (около д.68 по ул. Гагарина)

- Сквер Речников (ул. Флотская)

- Территория, прилегающая к храму «Кирилла и Мефодия» по ул. Ново-Садовой и ул. Солнечной

- Сквер Первых Космонавтов (в районе д.13 по ул. Гагарина)

- Крымская площадь

- Сквер памяти погибшим войнам-односельчанам

- Территория «Дубовая Роща» (ЖК «Волгарь»)

- Территория в мкр. Крутые Ключи, расположенная с торцов домов №6 и №13

- Парк «Воронежские озера»

- Территория в границах улиц Советской Армии и Блюхера

- Сквер на пересечении улиц Победы и Елизарова

- Территория по ул. Авроры (нечетная сторона) в границах улиц Мориса

Тореза, Аэродромной

- Бульвар по ул. Мичурина от ул. Владимирской до ул. Дачной

- Сквер на Хлебной площади

- Территория в районе дома №111А по ул. Транзитной.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Посылка в смартфоне и подпись вместо паспорта: чем еще готовы порадовать жителей Самары на «Почте России»
Директор Cамарского управления «Почты России» Александр Вакуленко рассказал, как сегодня мобильные сервисы помогают не стоять в очередях на почтовых отделениях
Новости 24
Председатель Самарского областного суда Любовь Дроздова покинула свой пост
Жители Самары отметят Масленицу вместе с Натальей Сенчуковой и Виктором Рыбиным
Полицейские нашли у жителей Самарской области пистолеты, патроны, кастет и порох
Жители Самарской области стали реже рожать и чаще умирать
Электрички между Самарой и Жигулевским морем начнут курсировать по новому расписанию
В Самаре могут убрать светофор на пересечении Ташкентской и Демократической
Жительница Самарской области прописала в «резиновом» доме 8 мигрантов
Главный тренер ЦСК ВВС Александр Соколов: «Жалко, если команда канет в Лету, но это уже совсем другая история»
В Самаре коммунальщики обнародовали «позорный» список должников за холодную воду
Жителя Самарской области оштрафовали за экстремистские посты в соцсети
В Самаре водитель Daewoo сбил на «зебре» женщину
Стало известно, кто займется восстановлением обвалившейся крыши дома Челышева
В Самарской области средняя зарплата выросла до 40,6 тысяч рублей
Самарчанок приглашают незабываемо и с пользой для себя провести 8 марта
В Самарской области виновник ДТП возместил 70 тысяч рублей сбитому пешеходу только после вмешательства приставов
Самарец продает антикварный перстень конца XIX века
Небо разукрасили яркие кайты: в Тольятти прошел этап Кубка мира по сноукайтингу
«Мега-Лада» стала чемпионом России по мотогонкам на льду
В Чапаевске пенсионерка попалась на продаже «синтетики»
«Лада» сыграет все матчи 1/8 финала ВХЛ против «Сокола» в Тольятти
В Самаре могут расширить улицу Ново-Вокзальную
В Самаре построят 22-этажный дом с квартирами для детей-сирот
Волейбольная «Нова» в Самаре уступила лидеру Суперлиги «Зениту-Казань»
Хоккеисты ЦСК ВВС в гостях обыграли ХК «Буран»
В Самарской области задержали серийных похитителей мусорных контейнеров
ХК «Лада» из Тольятти на выезде уступил «Рязани» со счетом 5:3
В Тольятти ищут водителя, который сбил ребенка на пешеходном переходе и уехал
В Самаре пьяный таксист застрял во дворе