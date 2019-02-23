Новейшее вооружение и желание помочь на краю света: как живут солдаты единственной в России мотострелковой миротворческой бригады

Несколько километров от Самары, поселок Рощинский - именно здесь 14 лет назад, 1 февраля 2005 года, была сформирована единственная в Сухопутных войсках России мотострелковая миротворческая бригада. Она числится в составе 2-й общевойсковой армии ЦВО и считается передовой не только в Поволжье, но и по всей стране. Корреспонденты "КП-Самара" отправились в военной городок и посмотрели, как живут настоящие миротворцы.

Две тысячи солдат со всех концов страны

В часть просто так не попасть, нужно пройти через КППФото: Светлана МАКОВЕЕВА

На территорию части просто так не пройти, на входе у шлагбаума дежурит солдат, который вежливо спрашивает документы. После тщательной проверки нас пускают. Внутри никто без дела не сидит: караул готовится к суточному дежурству, группа антитеррора на плановых учениях "отражает" атаку бандитского формирования, в спортзале несколько человек тягают штангу.

- У нас люди всегда чем-то заняты, если только у них не выходной, - объясняет Илья Соколов, заместитель командира роты по военно-политической работе.

Илье тоже есть, чем заняться, в его обязанности входят беседы с личным составом, проведение занятий и лекций, направленных на поднятие боевого духа и воспитание патриотических чувств.

Илья Соколов рассказывает сослуживцам о патриотическом воспитанииФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В части активно занимаются спортомФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Рассказываю сослуживцам о подвигах наших славных предках и о том, какие задачи выполняет наша бригада. Мы обсуждаем и командировки наших миротворцев, в том числе и за пределы России, ведь многие из тех, кто сегодня слушает лекцию, завтра и сам может отправиться для выполнений специальных задач за границу, - говорит Соколов.

Наш собеседник выбрал армию, потому что его это с детства интересовало, а в Рощинском оказался по распределению - после окончания Военный университета.

Служат и мужчины, и женщины

У каждого солдата свои мотивы и обстоятельства выбрать мотострелковую миротворческую бригаду. Но любой скажет: «Отдаю долг Родине».

Под Самарой службу несут около 2 тысяч человек, как мужчины, так и женщины. Бригада укомплектована только военнослужащими по контракту, которые приехали сюда изо всех уголков России.

Азиз Магомедов в миротворческой бригаде со всем недавно, но уже хочет выполнять задачи на международном уровнеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во время нашего визита свои занятия отрабатывала группа антитеррораФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Я родился в Дагестане, срочную службу проходил во Владимирской области, в танковых войсках, делится своей историей Азиз Магомедов. - Потом служил в боевой бригаде в Нижнем Новгороде, вернулся домой, но не нашел ничего интересного. Понял, что в армии мне интереснее. Уехал на Дальний восток, а после окончания учебного заведения попал сюда.

Азизу в Волжских краях нравится. Парень признается, что тут никогда не бывает скучно:

- Начальство хорошее здесь, без внимания нас не оставляют. Вместе с подразделениями выполняем самые разные задачи, заступаем в наряды, участвуем во внеплановых проверках. Я в этой бригаде с начала года, пока осваиваюсь. Надеюсь, что скоро смогу отправиться на задание за пределы РФ, хочется мир посмотреть и помочь товарищам на местах.

Новейшая техника и особенности подготовки

Процесс обучения у миротворцев проходит очень интересно

Подготовительные процесс у миротворцев действительно интересный. Он устроен не так, как у других мотострелковых бригад, и имеет ряд особенностей.

- На полигоне они учатся создавать буферные зоны и обеспечивать в них порядок, вклиниваться между враждующими сторонами и разъединять их, сопровождать колонны с гуманитарным грузом, обеспечивать охрану и оборону важных военных и административных объектов в зоне проведения миротворческой операции, вести разведку в глубине обороны враждующих сторон, обеспечивать пропускную способность на КПП буферных зон. Для этого в нашей бригаде даже есть специальные занятия по лингвистической подготовке и международному праву, - не скрывают гордости командиры.

Тренировки проходят как на местных полигонах, так и на территории других регионов РФ. Например, в оренбургском Тоцком. Условия на этих "тренировочных полях" позволяют выполнять все поставленные задачи.

Миротворцы тренируются на самой современной технике

Военная полиция - новое подразделение в мотострелковой миротворческой бригадеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Конечно, миротворцы изучают сирийский опыт, полученный руководящим составом 2-й общевойсковой армии и Центрального военного округа. Бригада получает больше беспилотных летательных аппаратов, в программу боевой подготовки внедряются так называемые разведывательно-огневые комплексы.

Интересу военнослужащих способствует наличие в мотострелковой миротворческой бригаде самых современных образцов вооружения: бронетранспортеры БТР-82АМ, комплексы разведки, управления и связи «Стрелец», спутниковые навигаторы ГЛОНАСС «Перунит-Б» и «Грот-Н», беспилотные летательные аппараты «Орлан-10», «Леер-3» и «Тахион-3», радиостанции шестого поколения «Азарт», индивидуальные защитные костюмы «Ковбой». Вся техника оснащена новейшей боевой экипировкой «Ратник», и работать с такой для тех, кто увлекается армейском тематикой - одно удовольствие.

Под знаком Победы

Тренировки проходят в режиме, приближенном к реальностиФото: другой источник.

Без фотографии Верховного главного командующего в части не обойтисьФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Служащие и вне боевой подготовки получают все необходимое: им платят зарплату, кормят в столовой, оказывают психологическую помощь, в случае, если такая нужна. Живут солдаты в общежитиях, некоторые - те кто с семьями - на территории Рощинского за пределами части. Этот поселок уже по-настоящему можно считать военным. К иногородним контрактникам в выходные могут приезжать родные - встречаться с ними никто не запрещает.

За порядком на территории части следят полицейские. Правда, военные. Их рота сформирована совсем недавно - 1 декабря прошлого года. Функции практически такие же, как у представителей МВД в обычной жизни: следить, чтобы не дрались, не воровали, не делали прочих глупостей...Впрочем, прецедентов пока не было.

На 2019 год у миротворцев большие планы. Специальные задачи в рамках боевой учебы предстоит выполнить как в России, так и в других странах. Основным испытанием для солдат станет участие в крупнейших учениях "Центр-2019", которые пройдут во втором полугодии, в том числе и на полигонах Самарской области и Поволжья.

День части в бригаде - большой праздник!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Будем добиваться только положительных результатов. Они есть тогда, когда правильно организован процесс подготовки. Планку опускать не собираемся, - отметил командир бригады Константин Нечаев.

А еще в руководящем составе добавили, что 2019-й пройдет под знаком подготовки к следующему - 2020 году. Ведь он будет ознаменован 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, а это для всей Российской армии - большое и важное событие.