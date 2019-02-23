Новейшее вооружение и желание помочь на краю света: как живут солдаты единственной в России мотострелковой миротворческой бригады
Несколько километров от Самары, поселок Рощинский - именно здесь 14 лет назад, 1 февраля 2005 года, была сформирована единственная в Сухопутных войсках России мотострелковая миротворческая бригада. Она числится в составе 2-й общевойсковой армии ЦВО и считается передовой не только в Поволжье, но и по всей стране. Корреспонденты "КП-Самара" отправились в военной городок и посмотрели, как живут настоящие миротворцы.
Две тысячи солдат со всех концов страны
В часть просто так не попасть, нужно пройти через КППФото: Светлана МАКОВЕЕВА
На территорию части просто так не пройти, на входе у шлагбаума дежурит солдат, который вежливо спрашивает документы. После тщательной проверки нас пускают. Внутри никто без дела не сидит: караул готовится к суточному дежурству, группа антитеррора на плановых учениях "отражает" атаку бандитского формирования, в спортзале несколько человек тягают штангу.
- У нас люди всегда чем-то заняты, если только у них не выходной, - объясняет Илья Соколов, заместитель командира роты по военно-политической работе.
Илье тоже есть, чем заняться, в его обязанности входят беседы с личным составом, проведение занятий и лекций, направленных на поднятие боевого духа и воспитание патриотических чувств.
Илья Соколов рассказывает сослуживцам о патриотическом воспитанииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
В части активно занимаются спортомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
- Рассказываю сослуживцам о подвигах наших славных предках и о том, какие задачи выполняет наша бригада. Мы обсуждаем и командировки наших миротворцев, в том числе и за пределы России, ведь многие из тех, кто сегодня слушает лекцию, завтра и сам может отправиться для выполнений специальных задач за границу, - говорит Соколов.
Наш собеседник выбрал армию, потому что его это с детства интересовало, а в Рощинском оказался по распределению - после окончания Военный университета.
Служат и мужчины, и женщины
У каждого солдата свои мотивы и обстоятельства выбрать мотострелковую миротворческую бригаду. Но любой скажет: «Отдаю долг Родине».
Под Самарой службу несут около 2 тысяч человек, как мужчины, так и женщины. Бригада укомплектована только военнослужащими по контракту, которые приехали сюда изо всех уголков России.
Азиз Магомедов в миротворческой бригаде со всем недавно, но уже хочет выполнять задачи на международном уровнеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Во время нашего визита свои занятия отрабатывала группа антитеррораФото: Светлана МАКОВЕЕВА
- Я родился в Дагестане, срочную службу проходил во Владимирской области, в танковых войсках, делится своей историей Азиз Магомедов. - Потом служил в боевой бригаде в Нижнем Новгороде, вернулся домой, но не нашел ничего интересного. Понял, что в армии мне интереснее. Уехал на Дальний восток, а после окончания учебного заведения попал сюда.
Азизу в Волжских краях нравится. Парень признается, что тут никогда не бывает скучно:
- Начальство хорошее здесь, без внимания нас не оставляют. Вместе с подразделениями выполняем самые разные задачи, заступаем в наряды, участвуем во внеплановых проверках. Я в этой бригаде с начала года, пока осваиваюсь. Надеюсь, что скоро смогу отправиться на задание за пределы РФ, хочется мир посмотреть и помочь товарищам на местах.
Новейшая техника и особенности подготовки
Процесс обучения у миротворцев проходит очень интересно
Подготовительные процесс у миротворцев действительно интересный. Он устроен не так, как у других мотострелковых бригад, и имеет ряд особенностей.
- На полигоне они учатся создавать буферные зоны и обеспечивать в них порядок, вклиниваться между враждующими сторонами и разъединять их, сопровождать колонны с гуманитарным грузом, обеспечивать охрану и оборону важных военных и административных объектов в зоне проведения миротворческой операции, вести разведку в глубине обороны враждующих сторон, обеспечивать пропускную способность на КПП буферных зон. Для этого в нашей бригаде даже есть специальные занятия по лингвистической подготовке и международному праву, - не скрывают гордости командиры.
Тренировки проходят как на местных полигонах, так и на территории других регионов РФ. Например, в оренбургском Тоцком. Условия на этих "тренировочных полях" позволяют выполнять все поставленные задачи.
Миротворцы тренируются на самой современной технике
Военная полиция - новое подразделение в мотострелковой миротворческой бригадеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Конечно, миротворцы изучают сирийский опыт, полученный руководящим составом 2-й общевойсковой армии и Центрального военного округа. Бригада получает больше беспилотных летательных аппаратов, в программу боевой подготовки внедряются так называемые разведывательно-огневые комплексы.
Интересу военнослужащих способствует наличие в мотострелковой миротворческой бригаде самых современных образцов вооружения: бронетранспортеры БТР-82АМ, комплексы разведки, управления и связи «Стрелец», спутниковые навигаторы ГЛОНАСС «Перунит-Б» и «Грот-Н», беспилотные летательные аппараты «Орлан-10», «Леер-3» и «Тахион-3», радиостанции шестого поколения «Азарт», индивидуальные защитные костюмы «Ковбой». Вся техника оснащена новейшей боевой экипировкой «Ратник», и работать с такой для тех, кто увлекается армейском тематикой - одно удовольствие.
Под знаком Победы
Тренировки проходят в режиме, приближенном к реальностиФото: другой источник.
Без фотографии Верховного главного командующего в части не обойтисьФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Служащие и вне боевой подготовки получают все необходимое: им платят зарплату, кормят в столовой, оказывают психологическую помощь, в случае, если такая нужна. Живут солдаты в общежитиях, некоторые - те кто с семьями - на территории Рощинского за пределами части. Этот поселок уже по-настоящему можно считать военным. К иногородним контрактникам в выходные могут приезжать родные - встречаться с ними никто не запрещает.
За порядком на территории части следят полицейские. Правда, военные. Их рота сформирована совсем недавно - 1 декабря прошлого года. Функции практически такие же, как у представителей МВД в обычной жизни: следить, чтобы не дрались, не воровали, не делали прочих глупостей...Впрочем, прецедентов пока не было.
На 2019 год у миротворцев большие планы. Специальные задачи в рамках боевой учебы предстоит выполнить как в России, так и в других странах. Основным испытанием для солдат станет участие в крупнейших учениях "Центр-2019", которые пройдут во втором полугодии, в том числе и на полигонах Самарской области и Поволжья.
День части в бригаде - большой праздник!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
- Будем добиваться только положительных результатов. Они есть тогда, когда правильно организован процесс подготовки. Планку опускать не собираемся, - отметил командир бригады Константин Нечаев.
А еще в руководящем составе добавили, что 2019-й пройдет под знаком подготовки к следующему - 2020 году. Ведь он будет ознаменован 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, а это для всей Российской армии - большое и важное событие.
ИСТОЧНИК KP.RU