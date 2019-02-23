Кинжал и квесты с заданиями: какие подарки на 23 февраля считают лучшими известные самарцы

В эту субботу вся страна будет праздновать День защитника Отечества. Главный вопрос тих дней, мучающий прекрасную половину человечества: что подарить своему защитнику?

Традиционные гигиенические наборы или шуточные подарки-сюрпризы? Как сделать так, чтобы подарок запомнился на всю жизнь.

Накануне праздника «КП»-Самара» спросила у медийных самарцев, какой подарок запомнили они и почему.

Валерий Гришко, режиссёр Самарского академического театра драмы им. М.Горького

- Как-то раз, товарищи подарили мне кинжал. Они были разведчиками боевых действий на Донбассе. Теперь он лежит у меня в театре в сейфе. Очень приятные воспоминания от друзей. Помню, как ездил на Донбасс со своим фильмом «Белый тигр», где я сыграл роль Маршала Жукова, как общались все, как спал в казармах – сразу на ум приходит стих Лермонтова «Кинжал», вот такие у меня с ним ассоциации. А вообще, самый лучший подарок – подарок судьбы! Например, я встретил красивую девушку на мосту, а потом она стала моей женой. Лучший подарок всегда дает нам судьба.

Сергей Войтенко любит поискать свой подарок

Сергей Войтенко, российский музыкант, чемпион мира по баяну:

- Моя жена Валерия обычно мне устраивает оригинальные квесты. Ну знаете такие домашние. Коробочка с записками, а в ней действия, которые я должен выполнить, вот и выполняю, куда деваться! В итоге получаю финальный подарок, прикольно так

Константин Титов, экс-губернатор Самарской области

- Как правило, это поздравительные открытки. Но есть один символ, важный для меня – я скорпион по гороскопу, поэтому мне часто дарят этот символ в виде монеток и фигурок.

Алексей Транцев, создатель «Инклюзивного клуба добровольцев»

- Мне всегда дарили обычные подарки: носки, галстуки и прочая мелочь. Но в этот день, по традиции, мы с коллегами всегда устраиваем чаепитие.

А вот Тарас Бурлака не получает подарков на праздник

Тарас Бурлак, защитник футбольного клуба "Крылья Советов":

- Если честно, то никогда не получал подарки на 23 февраля. Все дело в том, что в феврале учебно-тренировочные сборы и мы находимся далеко от дома. Поэтому дарить подарки в этот праздник просто некому.

Михаил Матвеев, депутат Самарской Губернской думы

- У меня этот праздник связан с армейскими годами. Когда я служил в военно-морском флоте, то 23 февраля для человека, который служит – день, когда проводятся парады, и, соответственно вместо отдыха, мы приводили в порядок нашу форму, маршировали. От сюда и вспомнилась пословица: «Для солдата праздник, как для лошади свадьба – голова в цветах, а хвост в мыле». Но самый значимый подарок для меня был от моей старшей дочери. Когда она была маленькой, нарисовала к 23 февраля меня в форме моряка, с ленточками, раскрасила, и этот рисунок очень долго висел у меня на стене. Это так приятно. Рисунок от ребенка – лучший подарок для родителя!

Владимир Нуждин, сопредседатель регионального штаба ОНФ, координатор антикоррупционного проекта ОНФ «За честные закупки» в Самарской области

- На 23 февраля подарки традиционные, а вот 2 августа, на день ВДВ, утром, мой женский батальон – супруга и дочери зашли в комнату с поздравлениями и в майках, на которых был изображен мой портрет с девизом ВДВ: «Никто, кроме нас!». Это было так трогательно на самом деле. Самый лучший подарок.