2019-02-23T09:59:38+03:00
Общество

Кинжал и квесты с заданиями: какие подарки на 23 февраля считают лучшими известные самарцы

Пены для бритья, носков и кружек в ответах спортсменов, музыкантов и политиков нет.
Анастасия ГРУЗДЕВА
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Все любят оригинальные подаркиВсе любят оригинальные подарки
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В эту субботу вся страна будет праздновать День защитника Отечества. Главный вопрос тих дней, мучающий прекрасную половину человечества: что подарить своему защитнику?

Традиционные гигиенические наборы или шуточные подарки-сюрпризы? Как сделать так, чтобы подарок запомнился на всю жизнь.

Накануне праздника «КП»-Самара» спросила у медийных самарцев, какой подарок запомнили они и почему.

Валерий Гришко, режиссёр Самарского академического театра драмы им. М.Горького

- Как-то раз, товарищи подарили мне кинжал. Они были разведчиками боевых действий на Донбассе. Теперь он лежит у меня в театре в сейфе. Очень приятные воспоминания от друзей. Помню, как ездил на Донбасс со своим фильмом «Белый тигр», где я сыграл роль Маршала Жукова, как общались все, как спал в казармах – сразу на ум приходит стих Лермонтова «Кинжал», вот такие у меня с ним ассоциации. А вообще, самый лучший подарок – подарок судьбы! Например, я встретил красивую девушку на мосту, а потом она стала моей женой. Лучший подарок всегда дает нам судьба.

Сергей Войтенко любит поискать свой подарок

Сергей Войтенко любит поискать свой подарок

Сергей Войтенко, российский музыкант, чемпион мира по баяну:

- Моя жена Валерия обычно мне устраивает оригинальные квесты. Ну знаете такие домашние. Коробочка с записками, а в ней действия, которые я должен выполнить, вот и выполняю, куда деваться! В итоге получаю финальный подарок, прикольно так

Константин Титов, экс-губернатор Самарской области

- Как правило, это поздравительные открытки. Но есть один символ, важный для меня – я скорпион по гороскопу, поэтому мне часто дарят этот символ в виде монеток и фигурок.

Алексей Транцев, создатель «Инклюзивного клуба добровольцев»

- Мне всегда дарили обычные подарки: носки, галстуки и прочая мелочь. Но в этот день, по традиции, мы с коллегами всегда устраиваем чаепитие.

А вот Тарас Бурлака не получает подарков на праздник

А вот Тарас Бурлака не получает подарков на праздник

Тарас Бурлак, защитник футбольного клуба "Крылья Советов":

- Если честно, то никогда не получал подарки на 23 февраля. Все дело в том, что в феврале учебно-тренировочные сборы и мы находимся далеко от дома. Поэтому дарить подарки в этот праздник просто некому.

Михаил Матвеев, депутат Самарской Губернской думы

- У меня этот праздник связан с армейскими годами. Когда я служил в военно-морском флоте, то 23 февраля для человека, который служит – день, когда проводятся парады, и, соответственно вместо отдыха, мы приводили в порядок нашу форму, маршировали. От сюда и вспомнилась пословица: «Для солдата праздник, как для лошади свадьба – голова в цветах, а хвост в мыле». Но самый значимый подарок для меня был от моей старшей дочери. Когда она была маленькой, нарисовала к 23 февраля меня в форме моряка, с ленточками, раскрасила, и этот рисунок очень долго висел у меня на стене. Это так приятно. Рисунок от ребенка – лучший подарок для родителя!

Владимир Нуждин, сопредседатель регионального штаба ОНФ, координатор антикоррупционного проекта ОНФ «За честные закупки» в Самарской области

- На 23 февраля подарки традиционные, а вот 2 августа, на день ВДВ, утром, мой женский батальон – супруга и дочери зашли в комнату с поздравлениями и в майках, на которых был изображен мой портрет с девизом ВДВ: «Никто, кроме нас!». Это было так трогательно на самом деле. Самый лучший подарок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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