Грудь черной хищницы и клубничка в шоколаде: как поздравили мужчин с 23 февраля самарские секси-красотки

В день защитников Отечества все женщины стараются как можно более творчески поздравить мужчин: мужей, друзей, коллег, а то и всех соотечественников. А что такого, если сердце большое и чувств на всех хватает? "КП-Самара" прошерстила инстаграмы самых сексуальных самарских красоток и выяснила, как они поздравили сегодня мужчин с их праздником.

Жена самарского олигарха Шаповалова Ксения Царицына, обладательница звания Миссис Россия - 2018, снова решила порадовать всех подписчиков точеной фигуркой и упругой красивой грудью. Она предложила на выбор два фото: в красном и черном купальниках, немного отличающиеся только степенью доступности всех прелестей взору. Поздравлением, кстати, красотка не стала заморачиваться, просто написав: поздравляю всех с праздником. Подписчики тут же отреагировали восхищенными смайликами и признаниями в любви.

Алена Елизарова поделилась идеей подарка

А вот самарская модель, которая вошла в топ-10 самых сексуальных девушек журнала Максим - Алена Елизарова - решила поделиться опытом с девушками. Красавица показала подарок, который собирается подарить кавалеру. По ее словам она остановилась на букете сладкой клубники в шоколаде.

- Осталось на себя бантик повязать для пущего эффекта, - написала девушка, сфотографировавшись с подарком в обтягивающем боди и показав подкачанные ягодицы.

Лукерья Ильяшенко поздравила маму

Самарская актриса Лукерья Ильяшенко, звезда сериала "Сладкая жизнь", напротив, выложила фото в максимально закрытом костюме. А поздравила девушка ... маму.

- Из всех моих знакомых военнообязанная - только ты, у остальных плоскостопие, - с юмором написала девушка.

Анна показала, что не боится мороза

К поздравлениям присоединились и чуть менее известные, но не менее сексуальные инстаграм-блогеры. Анна Fury, например, сделала себе бороду из пены и показала, что не боится мороза.

Самарская фитнес-тренер поздравила всех самарских богатырей

Фитнес-тренер Любовь Олешкевич - мисс Вселенная по фитнес бикини NAC тоже решила поделиться поздравлением, продемонстрировав пользу спорта для фигуры.

А как вас сегодня поздравили с 23 февраля? Рассказывайте в комментариях.