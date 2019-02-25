«Лада» в 1/8 сыграет с «Соколом», ЦСК ВВС пролетел мимо плей-офф

Битва за места в плей-офф закончилась. «Лада» ожидаемо пробилась в игры на вылет, пусть и с пятого места. У ЦСК ВВС были все шансы запрыгнуть на поезд плей-офф, но самарцы им, к сожалению, не воспользовались. Однако будем честны, после прошлого сезона 19 место, которое «летчики» заняли в этом розыгрыше ВХЛ, это успех.

Самара – без плей-офф… и команды?

«Летчики» могли бы прыгнуть выше головы, если бы не неудачная выездная серия не с самыми сильными командами. От «Тамбова» и «Сарова» ЦСК ВВС пропустили по 6 шайб. Первому смогли ответить двумя голами, второму – четырьмя. Эти две игры и стали определяющими.

Затем последовала победа над «Рязанью» в овертайме 3:2 и поражение в ничего не значащем матче с «Бураном» в Воронеже 3:5. Все стало ясно еще накануне этого поединка – китайский «Ценг Тоу» вынес в серии буллитов «Торпедо» из Усть-Каменогорска и заработал право участвовать в плей-офф.

Регулярный чемпионат ЦСК ВВС завершил на 19 месте. У «летчиков» в этом сезоне 25 побед в 56 играх и 57 очков. В прошлом году самарцы набрали скромные 16 очков и приземлились на последнем – 27-ом – месте.

- Для нашей команды завершился чемпионат. С одной стороны, закончили неудачно, так как не смогли попасть в плей-офф. С другой стороны, для Самары попасть в двадцатку – цена-качество – больше, чем успех, - прокомментировал итоги сезона главный тренер ЦСК ВВС Александр Соколов.

Однако наставник «летчиков» сказал не только это. Он обмолвился, что Самара может остаться без профессиональной хоккейной команды.

- Двоякая позиция, для города Самары появление команды, которая играет в современный хоккей… Ну а как будет дальше, посмотрим, это не от нас зависит. Жалко, конечно, если канет в Лету команда, но это уже совсем другая история, - слова Соколова приводит пресс-служба «Бурана».

Взволнованные болельщики ринулись выяснять у министерства спорта региона, что имел в виду тренер команды. Власти слухи об исчезновении команды опровергают.

- Мы команду поддерживаем (напомню, в этом сезоне впервые за долгое время клуб ушел без долгов по зарплате) и будем поддерживать дальше, - заверил министр спорта Дмитрий Шляхтин.

ЦСК ВВС занял 19 место в регулярном чемпионате ВХЛ. Фото: ХК «Буран»

«Лада» начинает охоту

Зато в Тольятти с хоккеем все хорошо (по сравнению с Самарой, конечно). «Лада» вышла в плей-офф с пятого места. Могла быть и выше, но команду по ходу регулярки лихорадило. Какое-то время тольяттинцы стабильно шли на 1-2 месте, однако в конце прошлого – начале этого года команду подкосили травмы – «Лада» рухнула вниз. Исправляли ошибки подопечные Анатолия Емелина до самого конца регулярки. Однако подняться выше пятого места не вышло. Даже после мощной заключительной выездной серии.

2:0 над «Саровом», 4:1 над «Тамбовом» и 7:2 над «Бураном» - «автозаводцы» шли грозной поступью. Лидеры команды были в порядке. Александр Скрынник оформил очередной шатаут. Александр Тимирев побил рекорд по голам в регулярном чемпионате ВХЛ, накидав 32 шайбы. В банде Емелина все почти идеально. И даже осечка в заключительной встрече регулярного чемпионата с «Рязанью» (3:5) не испортила настроение никому. Почти.

- ХК «Рязань» с победой. Проиграли, прежде всего, в работе и характере, - отрезал после игры Анатолий Емелин.

А настрой и характер в играх на вылет очень нужны. Не меньше, чем мастерство.

Регулярный чемпионат с 90 очками выиграл «СКА-Нева». «Лада» отстала от команды из Северной столицы на 11 очков. Действующий чемпион ВХЛ «Динамо» из Санкт-Петербурга финишировал на 14 месте.

Пятое место свело тольяттинцев с 12-ой командой чемпионата – красноярским «Соколом». Первая встречи 1/8 финала Кубка Петрова запланирована на 28 февраля. Но это не единственная хорошая новость для тольяттинских поклонников хоккея. Все матчи с «Соколом» «Лада» проведет в Тольятти. Все из-за Универсиады, которая пройдет со 2 по 12 марта в Красноярске.

Игры «Лады» с «Соколом» пройдут 28 февраля, 1 и 4 марта, а также, если понадобится, 5 и 8 марта. Все начнутся в 19:00.

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