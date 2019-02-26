Самарские железнодорожники сразились за Кубок "Комсомольской правды"

Праздник силы, ловкости и мужества прошел в канун Дня защитника Отечества на площадке автошколы регионального отделения ДОСААФ. В турнире на Кубок «Комсомольской правды» под названием «Олимпийский десант: а вам слабо сдать нормы ГТО?» соревновались 10 команд железнодорожников. Казалось бы, ничего сложного и невозможного - в обозримом прошлом едва ли не каждый советский человек, начиная со школьной скамьи, имел бронзовый, серебряный или золотой значок ГТО. Готов к труду и обороне - то есть и прыгнуть с места в длину может, (если понадобится скакнуть через окоп), и гранату метнуть во врага. Турнир «Комсомолки» эти компетенции немного расширил и поменял. Вместо гранаты железнодорожники метали ножи - соответственно, соревновались не на дальность, а на меткость. А дисциплину «турпоход» заменила более актуальная - вождение автомобиля. Не обошлось без сборки-разборки автомата Калашникова, стрельбы из винтовки, отжиманий, челночного бега и перетягивания каната.

- Желаю вам достойных результатов и честных побед! - напутствовал участников турнира главный судья соревнований, директор автошколы ДОСААФ Сергей Зуев.

Как команду назовете, так она и…

Команды, представленные дирекциями и профсоюзным комитетом Куйбышевской железной дороги, подготовились к турниру не только физически, но и морально: каждая выступила под собственным девизом и названием. Команда связистов «Самара НС» выбрала профессиональный слоган «Нас слышат, нас слушают», тогда как группа профсоюзных работников «Вымпел» - девиз, деморализующий конкурентов «Вымпел - это сила, вымпел - это жизнь. Добьемся победы, соперник, держись!». Остальные противники не уступили в творческом подходе: «Вокзал «Самара», «Сапсаны», «Локомотив», «Торнадо», «Титаны», «Мужчины из IT», «Безымянка», «Самоделкин» - каждая команда демонстрировала серьезный настрой на победу. После жеребьевки команды получили путевые листы и проводников по станциям - юнармейцев, следивших, чтобы спортсмены не заблудились в ходе перемещений с площадки на площадку.

Надо заметить, погода не стала подыгрывать участникам соревнований: на автодром, где предстояло бегать, перетягивать канат и рулить, обрушился настоящий снегопад, особенно обидный после ясного солнечного дня, царившего накануне. Но на войне как на войне - кто сказал, что должно быть легко?

Главное - даже на льду не терять скорости.Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Февраль: достать канат, не падать

Челночный бег на 100 метров - это вам не по прямой лететь, особо не разгонишься. Только набрал скорость - экстренное торможение. Коснулся кегли рукой - и в обратный путь, до следующего разворота.

- Очень скользко было, - озвучивает общие впечатления от челночного бега капитан команды «Вокзал «Самара», инспектор входного контроля Алексей Жирахев. - Но команда у нас спортивная, хоть и нечасто, занимаемся, ездим на соревнования. Мне, например, футбол близок - с детства люблю мяч погонять. А лучшие достижения сегодня планируем показать в перетягивании каната и вождении автомобиля.

Пока одни пытались преодолеть скользкую дорожку, а другие - пройти трассу за рулем, на автодроме разворачивались и более интересные события, собравшие толпу болельщиков. Кстати, фанатов на турнир прибыло едва ли не столько же, сколько самих участников - коллеги сочли своим долгом поддержать спортсменов. А более интересные события - это, конечно, перетягивание каната: самая зрелищная часть соревнований. Особенно учитывая все тот же коварный снежок, не дающий толком упереться для сопротивления силе противника. Падать нельзя: один упавший игрок - и команде засчитывают проигрыш.

- Считаю, что мы отлично выступили - повергли соперников, не успев даже устать и вспотеть, - улыбается капитан команды «Торнадо», ведущий инженер дирекции инфраструктуры Виктор Васильев. - Хотя в перетягивании каната у нас опыта нет, спортом занимаемся регулярно: участвуем в мероприятии «Спорт поколений», Кубке начальника дирекции по футболу, по воскресеньям играем в волейбол.

Будем двигаться к первому месту турнира!

Разобрать автомат Калашникова не проще, чем собрать.Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Сумел разобрать, сумей и собрать

Метание ножей - не для дилетантов. Это не дартс, где можно изловчиться и попасть в мишень, тут навык нужен. У каждого - девять попыток: три пробных, шесть в зачет. Жаль, что девяти бросков, чтобы стать профи, недостаточно: не все ножи летят в цель, далеко не все - острым концом. Здесь явно видно тех, кто уже имеет опыт метания заточенной стали в мишень. Например, Федор Борисов отметал всю партию достаточно удачно, что не удивительно: парень - обладатель золотого значка ГТО! Так что и к обороне готов, и к труду. Кстати, парень уже знает, где будет трудиться после института по направлению - на железнодорожной станции города Ершов Саратовской области.

- Я принимал участие в выездных военно-патриотических соревнованиях, где довелось метать ножи, - рассказал студент 2-го курса СамГУПС Федор Борисов из профсоюзной команды «Вымпел». - Казалось, пометал и забыл, а руки-то помнят!

Забегая вперед, скажем, что руки Федора также отлично помнят устройство автомата Калашникова: в личном зачете он занял здесь первое место. Стал лучшим и в отжиманиях - рекордные 89 раз! Отжимания (если официально - сгибания и разгибания рук в упоре лежа) только на первый взгляд кажутся простыми: чтобы без остановок касаться грудью пола, при этом в струну вытянув туловище, нужны сила и выносливость. Рядом юные инструкторы бдительно следят за нарушениями и считают - нечего и надеяться на снисхождение. А вот сборка-разборка автоматов, несмотря на отсутствие необходимости прикладывать физические усилия, оказалась еще более трудной задачей: не у всех есть навык обращения с оружием.

- У меня упражнение с автоматом прошло удачно - со школы помню, как его собирать-разбирать, - признался помощник машиниста Александр Захаров из команды «Локомотив». - Хорошо, что в моем детстве была игра «Зарница»! А нормы ГТО сдавал уже два раза - нужно держать себя в форме.

Стрельба - непременный компонент мужских соревнований.Фото: Альберт ДЗЕНЬ

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Военно-спортивный праздник прошел по всем правилам: с азартной борьбой между соперниками и непременной полевой кухней, примирившей всех солдатской кашей, блинами и сладким чаем. Пока судейская коллегия подсчитывала баллы, для героев дня выступили приглашенные гости. Сотрудники зонального центра кинологической службы ГУ МВД России по Самарской области показали, на что способны служебные собаки, если их правильно воспитывать: умные овчарки покорили сердца зрителей, обнаружив спрятанное оружие, задержав преступника и выполняя команды на трех языках. А ребята из УРОК «Вежа» выступили с шашками (которые сабли, а не настольная игра).

Кульминацией праздника стало награждение: по итогам подсчета баллов в семи дисциплинах судьи назвали победителей. Третье место заняла команда Куйбышевской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений, второе - команда профсоюзного комитета, первое - связисты Куйбышевской железной дороги.

- Мы выбрали правильную стратегию, рационально распределили силы и выложились на все сто, - говорит капитан победившей команды «Самара НС» Владислав Шатлов. - Все мы - приверженцы здорового образа жизни, занимаемся разными видами спорта: волейболом, футболом, борьбой, карате. Это и стало составляющими нашего успеха!

Все победители и призеры получили дипломы и памятные медали. А участники - заряд бодрости и стимул для дальнейшего самосовершенствования. До новых наград!

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