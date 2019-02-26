2019-02-26T15:50:49+03:00
Общество

«Это XXI век!»: в заснеженном селе под Самарой мужчину пришлось везти в больницу на лошадях вместо «скорой»

В сети появилось видео, как мужчину с больным сердцем доставляют в больницу на санях, так как машина скорой застряла в сугробе [видео]
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Из села Благодаровка "скорая помощь" вывозит больного на лошадях.

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Жители одного из сел Самарской области поделились в социальных сетях видеозаписью, на которой запечатленная упряжка с лошадьми, выполняющая роль кареты «скорой помощи». Дело в том, что после обильных снегопадов в селе Благодаровка Борского района так и не почистили дороги. Двухнедельные сугробы не позволили машине «скорой помощи» приехать на вызов. И тогда к доставке больного до врачей привлекли гужевой транспорт. Сама медсестра на помощь к больному кинулась через сугробы.

- Мы не смогли проехать по Садовой улице, все засыпано снегом, даже машина застряла, - говорит на видео водитель кареты «скорой». – Я в одну сторону, в другую ткнулся, не могу проехать, медсестра сама побежала, пойду ее встречать, чемодан донести помогу.

Жители села рассказали, что в селе почищена только главная дорога. Они уже жаловались главе сельского поселения Гвардейцы Вере Яковлевой, куда и входит Благодаровка, просили решить проблему.

В селе Благодаровка из-за снежных заносов "Скорая помощь" приезжает к больным на лошади.

- Мы стараемся все вовремя расчистить, но машин не хватает, - поделилась глава поселения.

Медсестра померила больному давление и оказала первую медицинскую помощь, но 150-килограммового мужчину нужно было доставить в больницу. Отнести его на руках оказалось невозможно. Больному повезло, так как сочувствующие люди смогли найти сани с лошадьми. В них устроились медсестра, больной и его родственники, и гужевая «скорая» отправилась в путь. На видео заметно, что дороги в селе и в самом деле заметены настолько, что по ним не проехать, не пройти.

- Здесь живет семья с шестью детьми, им еще и в школу по этим сугробам ходить приходится. Ночью вообще страшно – у нас даже освещения нет. Центральную улицу почистили и все, а у нас с поля метет. И вот так, когда уже крайний случай, - мы без помощи остаться можем, - жалуются местные жители.

В селе действительно невозможно пройти по дорогам

В селе действительно невозможно пройти по дорогам

Видео они отправили в прокуратуру. Стоит отметить, что после обильных зимних снегопадов в Самарской области, когда норма снега превышена уже почти в два раза, таких сел, отрезанных от жизни снежными завалами, немало. А Борский район уже недавно прогремел историей с селом Покровка, где из аварийного здания школы выселили медпункт и почту.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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