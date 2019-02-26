"Мамы в больнице нервничают больше детей": лучшая медсестра России рассказала о секретах своей работы

Спокойствие, только спокойствие

Самарчанка Елена Гордеева стала лучшей детской медсестрой России 2018 года. В гастроэнтерологическом отделении клинической больницы им. Н.Н. Ивановой она работает уже 30 лет: сначала закончила медколледж, потом – университет, с красным дипломом, стала преподавать в «меде», но любимую работу не бросила. Поучаствовать в конкурсе старшая медсестра решила, увидев объявление на общей почте. Собрала все документы и отправила. Даже не все коллеги знали, что она претендует на победу. А вот родные переживали с первого дня. Сын и муж не сомневался, что Елена в своем деле лучшая, но с волнением ждали результатов, как и родители. Жюри отдало самарчанке заслуженную победу в номинации – оценили и опыт работы, и научные труды.

- Я с детства мечтала быть врачом, всегда хотела прийти на помощь, посочувствовать. Сейчас я даже не представляю, как это - работать со взрослыми пациентами, мне с малышами больше хочется общаться, видеть в их глазах радость, когда им становится лучше. Дети очень позитивные и благодарные пациенты, - рассказывает Елена. - Они сами не могут точно объяснить, что у них болит. Конечно, это не правильно, пропускать всю боль своих пациентов через себя, но детей нужно чувствовать.

У старшей медсестры – свои секреты работы. Она рассказывает, что сложнее работать не с детьми, а с родителями.

- Они бывают очень разные, агрессивные. Мы стараемся любую маму расположить к себе, помочь, рассказать ей, как вести себя. Некоторые молодые мамы бывают очень напуганы. Еще бы, я их отлично понимаю. Они впервые столкнулись с тем, что ребенок в больнице, тут рядом нет родных, а только больничные стены. Им в первую очередь нужна поддержка - маме, папе, бабушке - даже больше, самому ребенку. Ведь когда мама спокойна, это хорошо сказывается и на ребенке, тогда и лечение идеи эффективнее, - добавляет Елена.

Самарская медсестра не ожидала, что ее заслуги оценят на самом высоком уровне

«Не надо пугать детей болью»

А вот с детьми Елена старается говорить как с равными, чтобы они не боялись людей в белых халатах и не страшились медицинских процедур.

- На детей нельзя давить, иногда нужно на время отпустить ситуацию, забыть, что ребенок болеет, заинтересовать его, привлечь внимание. И тогда уже не будет страха и нервного напряжения. Я навсегда запомнила одного тяжело больного мальчика в начале своей карьеры. Он был очень добрый и позитивный, всегда говорил «спасибо» и широко улыбался, у него не было в глазах страха: мол, придет злая тетя и сделает больно. Мне важно, что я смогла помочь ему и я хочу, чтобы каждый малыш был счастлив, - говорит медсестра.

Кстати, по ее мнению главная ошибка родителей – это желание напугать ребенка. Врачей часто превращают в некую страшилку для тех, кто плохо себя ведет. Чего же ждать тогда от детей, когда они попадают в больницу? Конечно, они начинают плакать, как только видят белый халат и шприц.

- За тридцать лет я не заметила, чтобы дети как-то изменились, просто появились гаджеты, современные технологии. Я хочу, чтобы плохого вокруг было меньше, и дети меньше болели, - признается она.

Теперь у Елены Гордеевой новая задача – стать лучшей в Самарской области. Что же, все шансы у нее есть.

Из первых уст

Устала? Встаю на лыжи

Елена Гордеева, старшая медсестра гастроэнтерологического отделения детской клинической больницы им. Н.Н. Ивановой:

- Мне нужна тишина. Минимум 15 минут. За это время я анализирую прошедший день, прокрутить в голове все сложные ситуации, а потом отпустить их. Поставить ширму не всегда получается, но это нужно делать. Очень помогает прийти в себя физкультура и спорт. Зимой я катаюсь на лыжах и коньках. Эти увлечения остались у меня еще со школы. Теперь всей семьей в выходные катаемся на лыжной базе Чайке. Летом помогает аэробика.