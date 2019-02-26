2019-02-26T15:34:50+03:00
Общество

"Мамы в больнице нервничают больше детей": лучшая медсестра России рассказала о секретах своей работы

Самарская медсестра, победившая в федеральном конкурсе, посоветовала, что нужно делать, чтобы малыш не боялся людей в белых халатах
Евгения ВАСИНА
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А в кабинете у Елены Валерьевны сидит розовый медведь - подарок от благодарных пациентовА в кабинете у Елены Валерьевны сидит розовый медведь - подарок от благодарных пациентовФото: Евгения ВАСИНА
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Спокойствие, только спокойствие

Самарчанка Елена Гордеева стала лучшей детской медсестрой России 2018 года. В гастроэнтерологическом отделении клинической больницы им. Н.Н. Ивановой она работает уже 30 лет: сначала закончила медколледж, потом – университет, с красным дипломом, стала преподавать в «меде», но любимую работу не бросила. Поучаствовать в конкурсе старшая медсестра решила, увидев объявление на общей почте. Собрала все документы и отправила. Даже не все коллеги знали, что она претендует на победу. А вот родные переживали с первого дня. Сын и муж не сомневался, что Елена в своем деле лучшая, но с волнением ждали результатов, как и родители. Жюри отдало самарчанке заслуженную победу в номинации – оценили и опыт работы, и научные труды.

- Я с детства мечтала быть врачом, всегда хотела прийти на помощь, посочувствовать. Сейчас я даже не представляю, как это - работать со взрослыми пациентами, мне с малышами больше хочется общаться, видеть в их глазах радость, когда им становится лучше. Дети очень позитивные и благодарные пациенты, - рассказывает Елена. - Они сами не могут точно объяснить, что у них болит. Конечно, это не правильно, пропускать всю боль своих пациентов через себя, но детей нужно чувствовать.

У старшей медсестры – свои секреты работы. Она рассказывает, что сложнее работать не с детьми, а с родителями.

- Они бывают очень разные, агрессивные. Мы стараемся любую маму расположить к себе, помочь, рассказать ей, как вести себя. Некоторые молодые мамы бывают очень напуганы. Еще бы, я их отлично понимаю. Они впервые столкнулись с тем, что ребенок в больнице, тут рядом нет родных, а только больничные стены. Им в первую очередь нужна поддержка - маме, папе, бабушке - даже больше, самому ребенку. Ведь когда мама спокойна, это хорошо сказывается и на ребенке, тогда и лечение идеи эффективнее, - добавляет Елена.

Самарская медсестра не ожидала, что ее заслуги оценят на самом высоком уровне

Самарская медсестра не ожидала, что ее заслуги оценят на самом высоком уровне

«Не надо пугать детей болью»

А вот с детьми Елена старается говорить как с равными, чтобы они не боялись людей в белых халатах и не страшились медицинских процедур.

- На детей нельзя давить, иногда нужно на время отпустить ситуацию, забыть, что ребенок болеет, заинтересовать его, привлечь внимание. И тогда уже не будет страха и нервного напряжения. Я навсегда запомнила одного тяжело больного мальчика в начале своей карьеры. Он был очень добрый и позитивный, всегда говорил «спасибо» и широко улыбался, у него не было в глазах страха: мол, придет злая тетя и сделает больно. Мне важно, что я смогла помочь ему и я хочу, чтобы каждый малыш был счастлив, - говорит медсестра.

Кстати, по ее мнению главная ошибка родителей – это желание напугать ребенка. Врачей часто превращают в некую страшилку для тех, кто плохо себя ведет. Чего же ждать тогда от детей, когда они попадают в больницу? Конечно, они начинают плакать, как только видят белый халат и шприц.

- За тридцать лет я не заметила, чтобы дети как-то изменились, просто появились гаджеты, современные технологии. Я хочу, чтобы плохого вокруг было меньше, и дети меньше болели, - признается она.

Теперь у Елены Гордеевой новая задача – стать лучшей в Самарской области. Что же, все шансы у нее есть.

Из первых уст

Устала? Встаю на лыжи

Елена Гордеева, старшая медсестра гастроэнтерологического отделения детской клинической больницы им. Н.Н. Ивановой:

- Мне нужна тишина. Минимум 15 минут. За это время я анализирую прошедший день, прокрутить в голове все сложные ситуации, а потом отпустить их. Поставить ширму не всегда получается, но это нужно делать. Очень помогает прийти в себя физкультура и спорт. Зимой я катаюсь на лыжах и коньках. Эти увлечения остались у меня еще со школы. Теперь всей семьей в выходные катаемся на лыжной базе Чайке. Летом помогает аэробика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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