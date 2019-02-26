«В танце снимаю все, но трусы всегда на мне»: откровения стриптизера о развратных девичниках и фантазиях клиенток постарше

Учебников у нас нет

- Подростком я был очень скромным и застенчивым, но мечтал о сцене. Увы, моя скромность не позволила мне даже подать документы в театральный вуз. Поэтому поступил в железнодорожный университет, получил диплом инженера-проектировщика путей сообщения. Но уже на первом курсе записался в танцевальный клуб. Сначала это было просто хобби.

На первый кастинг в ночной клуб я пришел в 19 лет. О вакансии услышал по радио, набирали юношей для гоу-гоу танцев. Я решил, что это знак.

Антон Селиверствов: Перед мужчинами не танцую.

Отказали мне жестко: «Ты никакой, зачем пришел?» Тут у меня в голове и щелкнуло: «Я вам еще покажу!» Прямо с кастинга отправился на мастер-класс по танцам. А потом снова на кастинг в другое заведение. И меня взяли.

Начинал я с гоу-гоу (стиль танца, предназначенного для развлечения посетителей дискотек, баров и пр. - Ред.). В Самаре это было очень популярно, а потом забылось, и в моду вошел стрип. Теперь у меня свое шоу. Я не называю себя стриптизером, я - артист оригинального жанра.

Свой первый танец «18+» помню отлично. Был какой-то день рождения. Танец был корявый, неудачный. Тогда я стоял на сцене и думал: «Зачем я сюда вообще вышел?»

Публика вроде оценила, а вот организатор вечеринки подошла и указала на ошибки. Мы же все самоучки, у нас же нет учебников. Иногда даже жаль, что нет офиса, куда я могу прийти и где мне подскажут, что нужно делать, как себя вести. Кстати, страх перед выступлением у меня остался и сейчас, но теперь он меньше: знаю, как себя вести.

Трусы - даже маленькие - всегда на месте

Девушки любят пожарных, а женщины постарше - образ Тарзана

Всего у меня 14 образов, но чаще всего заказывают шесть: пожарный, полицейский, «Волк с Уолл-стрит», герой из мюзикла с зонтом, Тарзан и супермен.

Если у заказчиков нет предпочтений, я сам выбираю номер. Но обычно девушки помоложе любят экшен - чтобы их огонь «потушил» пожарный или арестовал и очаровал полицейский (причем костюм у меня американского копа).

Девушки от 18 до 35 лет звонят и приглашают на праздники сами, а вот для дам постарше меня заказывает их близкое окружение - дочери, племянники, подруги.

Солидные дамы стесняются, а в глазах всегда одобрение: откровенные танцы им по душе. Бывает, так разгорячатся, что похлеще меня финты выдают. Я подыгрываю. Надо, чтобы клиент остался доволен. Особенно нравится взрослым дамам Тарзан. Это сложный номер, но один из моих любимых.

Среди зрителей всегда есть та, кому посвящается номер, но иногда приходится на ходу менять правила. Например, на одном из предсвадебных девичников невеста глазами дала понять, что ей мое выступление не нужно, я переключился на подруг.

В юности Антон был стеснительным мальчишкой

«В номера зовут - но я кремень»

Я установил для себя несколько правил. Во-первых, я никогда не раздеваюсь полностью. Трусы всегда на мне, даже если они весьма небольшого размера. Дамы много раз просили «продолжения танца». Деньги предлагали, и не маленькие. Я объясняю это просто: «В интернете есть много откровенных фото, посмотрите там. Ничем не отличается». На интим тоже не соглашаюсь даже за внушительное вознаграждение. Я актер, а не мальчик на ночь. Когда люди узнаю, что мои шоу «18+», в первую очередь думают, что я доступен. Ставят в один ряд с проституцией, но не нужно путать сексуальность и секс. Если бы я согласился хотя бы на одно такое предложение, чувствовал бы себя кем-то продажным, а не актером. Граница должна быть.

Если меня заказывают, например, чтобы разыграть друга, я отказываюсь. Перед мужчинами не танцую.

Антон Селиверство говорит, что от девичников всегда остается немного в шоке

Самое тяжелое время - 8 Марта!

Женский день, неделя до - самое тяжелое для меня время. Может быть 20 - 25 выступлений за один день. Зато зарабатываю много!

С утра офисная программа. Заказывают банки, медучреждения... Такой подарок девушкам делают коллеги-мужчины. Вечером начинаются бары и рестораны. Заканчивается день в клубе или на частной вечеринке. После такого несколько суток прихожу в себя, старюсь совсем с людьми не пересекаться.

8 Марта - дикий день. Все в этот день сходят с ума, как зомби. Может, это связано с началом весны, играют гормоны. Даже самые строгие бизнесвумен снимают маски и ведут себя как… женщины.

Помню девушек из одного банка, такие были раскрепощенные на вечеринке - нимфы! А зашел к ним через неделю - краснеют, глаза прячут.

За день 8 марта Антон может заработать больше 50 тыс рублей

На девичниках становится страшно

Океан удовольствий - Антон Селиверстов.Хореография и роль : Антон Селиверстов http://vk.com/jorjstrip Съемка и монтаж: Симков Михаил http://vk.com/id6930899

Очень люблю выступать на девичниках. Это такая энергия! У меня даже есть специальная программа под девичники - там несколько заходов под разную музыку, я выбираю в зале одну звезду, потом вторую. Постоянный контакт со зрительницами необходим, это держит их в тонусе. Девушки начинают подтанцовывать. Кажется, что стараются выполнить все пункты из своего «порочного списка». И в эти моменты мне становится страшно. У них же глаза безумные!

Такие вечеринки обычно проходят дома: на квартире, в коттедже. Куда бежать, если что? Я выступаю один. Приезжаю на машине или на такси. Никогда не знаешь, что тебя ждет.

Иногда это похоже на воплощение зла. Особенно конкурсы. Один мне запомнился надолго. Девушка сделала желе с презервативами. Желе нужно было съесть, а потом надуть этот самый презерватив до такого состояния, пока он не лопнет...

Плюс девушки дарят в этот день друг другу всякие вещи из секс-шопа. Я не могу передать словами эту атмосферу, но часто бываю в шоке. Раньше думал, что такое безумие бывает только в фильмах...

Американских копов любят девчонки помоложе

Каждый костюм - как зарплата на заводе

Я заказываю костюмы только проверенным мастерам. Цена каждого комплекта около 15 тысяч рублей. Придумываю я их сам, так же как и танец. Они постоянно обновляются, дорабатываются. Самый дорогой для меня - это костюм пожарного. В основе настоящий костюм спасателя, только ботинки другие.

Для обуви главное требование - должна быть удобной, чтобы стопа свободно изгибалась. Выглядит она как сапожки, большой палец отдельно. Изнашиваются очень быстро. Максимум за полгода, а иногда и за месяц. Пара стоит 3000 рублей, так что считайте сами, какие затраты. Много денег я трачу на зонты. Есть у меня танец с зонтом. Так вот почти после каждого выступления приходится идти за новым.

30-летний исполнитель откровенных танцев откровенно рассказал о дамских вкусах и своем заработке

С такой работой сложно найти единственную

- Девушек вокруг меня всегда много, но единственную я не нашел. С такой работой личная жизнь не складывается. Хотя я никогда не связываю личное и работу. На сцене и вне ее - это два разных человека. В жизни я намного скучнее.

Если девушка не принимает моей работы, значит, нам не по пути. Потому что стрип - часть меня, которую не убрать. В личной жизни я заложник своего образа. Скрывать, кем я работаю, не вижу смысла. Хочешь быть популярным, приходится чем-то жертвовать.

С последней моей девушкой я познакомился на шоу. Она меня не знала, но видела мое выступление. Хотела просто поразвлечься, но отношения стали серьезнее. Все завертелось, но к созданию семьи это не привело.

Родные относятся к моим танцам как к обычной работе. А я получаю удовольствие от эмоций, которые дают люди. Это отличная подзарядка.

Антон признается, что до сих пор чувствует страх перед выступлениями

Цена вопроса

Доходы

- Один танец Антона длится 5 - 7 минут и стоит 2,5 тысячи рублей.

- Зарплата в месяц - от 0 до 250 тысяч рублей.

- За один день 8 Марта он может заработать от 50 до 63 тысяч рублей.

Расходы

- Костюм для танца - около 15 тысяч рублей. Постоянно нужно обновлять.

- Обувь - 3 тысячи рублей. Изнашивается в среднем за 2 - 3 месяца.

- Спортзал - около 20 тысяч в год.

- Солярий - по мере необходимости - не более 1 тысячи рублей в год.

- Маникюр и педикюр - по мере необходимости - не более 5 тысяч рублей в год.

- Прическа и уход за бородой - в среднем 1,5 тысячи в месяц.

- Транспортные расходы (собственный автомобиль).