Отец Семена Варламова: «Гордиться буду тогда, когда сын завоюет Кубок Стэнли, а это – промежуточный этап»

Национальная хоккейная лига на своем официальном сайте опубликовала имена трех звезд прошедшей игровой недели. Две из трех позиций заняли российские хоккеисты, еще одно место досталось Александру Баркову – нападающему сборной Финляндии с русскими корнями. На его счету в составе «Флориды» за три игры 7 (3+4) набранных очков и вторая строчка в топ-3 недели.

Третьей звездой признали вратаря «Коламбус Блю Джекетс» Сергея Бобровского. Боб помог «мундирам» выиграть два матча из трех. Он отразил 96,3% бросков по своим воротам, коэффициент надежности Бобровского – 1,01. Это значит, что именно столько в среднем за игру пропускал вратарь.

Первой же звездой недели стал другой российский голкипер – вратарь «Колорадо Эвеланш» Семен Варламов. Уроженец Самары, воспитанник ярославской школы хоккея отразил 96,4% бросков. Коэффициент надежности Семена – 1,34. «Лавины» с Варламовым в рамке одержали три победы.

Варламов и компания идут к плей-офф. Фото: nhl.com

Своим мнением по поводу игры Семена Варламова с корреспондентом «КП-Самара» поделился отец вратаря Александр Варламов.

- Я, конечно, смотрю все матчи сына. Было бы глупо не смотреть. Очень рад, что он стал первой звездой недели. Это всегда приятно. Какие чувства испытываю во время матчей? Всегда одни и те же – переживаю. Оформил Семен «сухарь» или пропустил несколько шайб. Волнуюсь и за сына, и за «Колорадо», - сказал отец голкипера.

Семен Варламов в отличной форме. Он плотно закрепился в составе и творит на льду настоящие чудеса. В дуэли с Патриком Кэйном в матче с «Чикаго» наш вратарь отразил 12 бросков американского снайпера, пропустив лишь однажды. Всего же Варламов взял 41 бросок из 44. А в игре с «Вегасом» голкипер и вовсе оформил шатаут (матч «на ноль») и стал первой звездой встречи.

Однако отец Семена признался, что гордиться будем сыном, когда тот возьмет Кубок Стэнли или Везина Трофи [награда лучшему вратарю НХЛ, - прим. ред. «КП-Самара»].

- Гордость появится тогда, когда сын завоюет Кубок Стэнли. А первая звезда недели – это промежуточный этап. Ну стал он лучшим за неделю, он же не взял какой-то индивидуальный трофей. Например, Везину, - считает Александр Варламов. – Какие шансы у «Колорадо» на Кубок Стэнли? В НХЛ такая ситуация, что победить может любая команда.

В этом году «Колорадо» будет тяжело бороться за Кубок Стэнли, однако благодаря, в том числе, и надежности российского вратаря «Эвеланш» имеет все шансы пробиться в плей-офф. Сейчас «Колорадо» идет на 9 месте на Западе.

- Какие шансы на плей-офф? Они будут бороться до конца. Как бы это банально ни звучало. На плей-офф несколько претендентов – «Миннесота», «Даллас» и «Колорадо». Это основные на попадание в восьмерку. Я думаю, до последнего тура ничего не будет ясно.