«Он сам мне машину подарил!» В Тольятти мужчина обвинил любовницу в краже 1,5 миллионов рублей

В Автозаводском районном суде рассматривают дело о мошенничестве — уже во второй раз. 30-летнюю сотрудницу одного из банков обвиняют в том, что девушка тайно сняла 1,5 млн рублей со счета своего любовника. Девушку признали виновной и приговорили ее к 2,5 годам лишения свободы условно. Правда, Наталья настаивает: деньги ухажер дал ей сам — на новую машину. И теперь добилась пересмотра дела.

От любви до суда: в Тольятти женатый мужчина обвинил бывшую любовницу в похищении полутора миллионов рублей 00:00 00:00

Помогла вложить деньги

30-летняя Наталья Артемьева работала клиентским менеджером в одном из известных банков страны. В конце 2015 года красавица познакомилась в баре с местным предпринимателем Семеном М.

— Семен очень красиво ухаживал, дарил подарки: цветы, украшения, шубу, — вспоминает Наталья. — Я подумала: почему нет? Мы начали встречаться. Тем более, он говорил, что дважды в разводе. А потом он попросил моего совета как банковского работника: куда лучше размещать деньги. Я предложила ему вложиться в паевые инвестиционные фонды, но предупредила: за этим нужно следить, иначе прогоришь.

В этот же время мама Натальи забрала у дочери ее «Ниссан Альмера». Красавице стало не на чем ездить.

Наталья Артемьева познакомилась с бизнесменом в бареФото: соцсети

— У него был «Мерседес-Бенц» Е-класс купе и ВАЗ-2114. Я попросила, чтобы он одолжил свою «четырнадцатую». Он сказал: «Натусик, моя любимая, давай мы тебе возьмем машину». Мы договорились, что я буду следить за его счетом в ПИФах, а в качестве оплаты он купит мне авто. Потом позвонил: «Я решил: давай эту сумму туда, эту сумму туда, а 1,5 млн себе забирай, тачку себе возьмешь», — пересказывает условия сделки Наталья Артемьева.

Семен М. приехал в банк и подписал документы на перевод средств. Кинуть деньги на свой счет сотрудница банка не могла: сразу бы возникли вопросы. Тогда предприниматель оформил перевод 1,5 миллионов на счет подружки Натальи. Вместе молодые люди поехали в автосалон и выбрали девушке белую «Тойоту Камри».

Узнала, что женат

Сказка закончилась, когда Наталья, по ее словам, узнала: любимый по-прежнему живет с супругой и дочкой.

— Никаких планов на будущее у него со мной не было. Он не хотел на мне жениться. Ну и зачем мне с ним? Постель просто делить несколько лет? Первый раз разойтись с ним я попыталась в феврале 2016-го. Но у человека эмоционально нестабильное состояние. Он может плакать, угрожать, потом опять плакать. И пофигу, что время 2-3 ночи. Мы продолжили с ним общаться, но дистанционно. В конце лета я снова сказала: все. Он уехал на Украину к матери, вернулся. Мы встретились, он спросил: «Точно все? Ну, зря ты со мной так!»

Наталья продолжает рассказ: Семен М. попросил вернуть все подарки, причем в денежном эквиваленте: шубы, сумки, духи, браслет, машину… Наталья все это продала и отдала ему 1 800 000 — мужчина подтвердил это в суде.

— Потом началось вымогательство. Сначала он оценил моральный вред в миллион рублей, потом потребовал 5 миллионов рублей, угрожая тюрьмой. Я естественно понимала, что это бред, — пожимает плечами девушка.

Семен М. живет с женой и дочерью и уходить из семьи не собираетсяФото: соцсети

«У кого есть деньги, у того и правда»

Тогда экс-бойфренд написал заявления в полицию на любовницу. Впрочем, что их с Натальей связывают не просто деловые отношения, Семен отрицает. Только на последнем заседании он все-таки признался, что они были вместе.

Предприниматель обвинил бывшую любовницу в мошенничестве, якобы она без его ведома сняла 1,5 миллиона рублей, а платежное поручение просто подделала.

— Всего Семен подписал три документа: заявку на приобретение паев, платежное поручение на те самые 1,5 миллиона и еще одну заявку на приобретение паев. Он оспаривает один из них. Две бумажки он подписал, а платежку якобы не подписывал. Ну, если бы это было первым или последним платежом, еще можно было бы в это поверить. Но платеж был через секунду. Где же он был-то? — удивляется девушка. — Семен вообще говорит, что его не было в моем кабинете. Но на суде предыдущем он сказал: да, я был, давал указания, какие буду покупать паи. Но никто не обращает внимания, что у человека показания меняются 350 раз на дню.

Любовник оказался примерным семьяниномФото: соцсети

Когда судья вынес первый приговор — условный срок, Наталья Артемьева подала апелляцию в Самарский областной суд, потому что было много нарушений в ходе рассмотрения дела.

— У меня был только адвокат как у свидетеля, защитника, положенного подозреваемому не было. Фактически я осталась без защиты. Обвинительное заключение подписывали в два раза дольше положенного. Делали проверку подлинности платежного поручения, анализировали подпись Семена. Почерковедческую экспертизу проводили два эксперта, он больше 5 лет не работал по специальности. В основной части написано, что подпись принадлежит ему, разное написание объясняют вариационностью. А в заключении пишут: подпись не его. И на этом они строят обвинение.

Семен М. одаривал девушку дорогими подарками и даже подарил машинуФото: соцсети

В итоге девушка добилась пересмотра дела в суде. 14 марта в Автозаводском районном суде пройдет уже следующее заседание. Потерпевший уже второй раз в суд не приходит: то болеет, то уезжает.

— Он мне говорил: «У кого есть деньги, у того и правда». Может, в Тольятти да, но где-то за пределами города это будет либо очень дорого, либо ему откажут.

Сам Семен М. от всяких комментариев по этому поводу отказывается: «За свои интересы я попереживаю сам!».