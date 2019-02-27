"Голоса в голове требовали машину": в Самаре парень с ножом порезал женщине палец, угнал ее иномарку и сам вызвал полицию

Поехал посмотреть Самару и ночевал в подъезде

Разбойное нападение с использованием оружия и кража. Преступления, в которых обвиняют 27-летнего Федора Богданова из Бузулука - серьезные. Разбирательства по ним на днях стартовали не на родине парня, а в Самаре. Именно в этом городе Молодой человек "отличился".

Богданов, уроженец Орска, закон нарушает не в первый раз. Раньше его уже судили за хищение чужого имущества и ложный донос и наказывали 350 часами обязательных работ. Сейчас ему грозит более суровое наказание.

Как следует из показаний фигуранта, 2 ноября, находясь у себя дома, обвиняемый он решил съездить в соседний регион, полюбоваться на его столицу. Вызвал такси и в дороге попросил водителя найти ему дешевую квартиру, которую сдают посуточно. Вариант за 2500 рублей Федора устроил, он провел там одну ночь, а потом остался совсем без денег.

- Три дня парень ночевал в подъезде, не далеко от ТЦ "Самолет" на Московском шоссе. А вечером 6 ноября совершил нападение на девушку, - рассказывают "КП-Самара" правоохранители.

Отобрал машину и купил водки

Торговый центр "Самолет", возле на парковке которого и было совершено преступлениеФото: Яндекс. Карты

Жертвой Федора стала 26-летняя Светлана У. Она на "Киа Рио" супруга, примерно в 23-00, приехала в торговый центр за покупками. Возвращалась с полными сумками, собиралась уезжать, когда в водительское стекло постучал незнакомец.

- Он открыл дверцу с моей стороны и сказал, что у меня что-то упало. Я посмотрела вниз, ничего не увидела, - говорила Светлана на следствии. - Но этот человек успел сесть на заднее сиденье, достал раскладной нож и, угрожая им, приказал мне выйти.

Светлана отказывалась, пыталась вытолкнуть неизвестного, однако он стал резать ей палец. Испуганная самарчанка покинула салон и стала звать на помощь. Вмешаться пытался таксист, авто которого было тут же на парковке, но ничего не смог поделать - злоумышленник уехал.

Налетчиком оказался тот самый Федор Богданов. Он проделал небольшой путь и остановился во дворах на проспекте Кирова. Федор обчистил сумку Светланы, оставленную в машине, забрал оттуда банковские карты и деньги, которые потратил в расположенном неподалеку кафе "Дон Жуан". Турист из Бузулука купил несколько пачек сигарет и бутылку водки.

"Голос преследовал меня весь день"

- Он сделал несколько глотков спиртного и вернулся в заведение, попросил сотрудников вызвать ему полицию. Те отказались. Тогда Богданов с этой же просьбой обратился к таксисту, попросив его также сказать, где они сейчас находятся, - рассказывают силовики. - Полицейским молодой человек сказал, что это он угнал "Киа Рио" и назвал адрес своего местонахождения. Богданова задержали, а позже туда подъехала Светлана, которая опознала своего обидчика.

Дело рассматривают в Промышленном районном судеФото: Михаил ГОРЮНОВ

Впоследствии Федор объяснил свои действия весьма необычно. Он заявил, что в тот день его преследовал "голос в голове", который буквально просил угнать автомобиль. Ближе к вечеру требования стали сильнее и тут попалась Светлана. Только в ее иномарке "собеседник" затих.

Эксперты провели психиатрическую экспертизу, показавшую, что обвиняемый здоров. По мнению специалистов, он может адекватно оценивать реальность и свои действия. Сам Федор в дальнейшем отказался давать какие-либо разъяснения по этому поводу, сославшись на Конституцию РФ.

- Дело в суд передали в январе, рассматривать по объективным причинам будут в начале марта. Ущерб по разбойному нападению оценивается в стоимость машины - 625 тысяч рублей, по краже - в 16 с половиной тысяч., - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в прокуратуре Промышленного района, которая поддерживает государственное обвинение.

"Комсомолка" будет следить за развитием событий. За совершенные преступления Федору Богданову грозит не только серьезный штраф, но и до 12 лет лишения свободы

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