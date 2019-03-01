Найдут преступника по окурку и носку! Как работают эксперты-криминалисты самарской полиции

Поиск следов на месте преступления, работа с отпечатками и ДНК, добыча неопровержимых доказательств — лишь малый перечень того, чем занимаются сотрудники Экспертно-криминалистического центра полиции. 1 марта они отмечают свой 100-летний юбилей! Накануне праздника корреспондент «Комсомольской правды — Самара» пообщался с начальником ЭКЦ областного ГУ МВД России Александром Названовым, который рассказал, как работают криминалисты и вспомнил самые интересные случаи из своей практики.

Наша работа начинается с осмотра места преступления

Ультрафиолет, номера для улик, шприцы для изъятия жидкости - в чемодане эксперта все необходимое для работы на месте происшествия, весит он около 10 кгФото: Светлана МАКОВЕЕВА

— Мне с детства нравились точные науки и еще я никогда не терпел не правды и несправедливости, — признается полковник. — В 1994 году я закончил СГАУ со специальностью инженер-механик и наступило некое безвременье. Встал на биржу труда, искал работу, и соседка по подъезду мне сказала, что в УВД Самары открывается новое направление, которое будет связано с компьютерной техникой. «Не хочешь попробовать? « Пошел, посмотрел, что это такое. Тогда все автоматизированные дактилоскопические системы, которые сейчас широко известны, только зарождались и я фактически стал первым сотрудником в Самарской области, кто работал по ним. Тогда это был «Экспертно-технический отдел УВД по городу Самаре».

Чем вы занимались, когда пришли в милицию?

— Как любой эксперт-криминалист участвовал в осмотрах мест происшествия, следственных действиях и оперативно-разыскных мероприятиях. То, с чего начинается наша работа — осмотр места происшествия. Насколько качественно его проведут, насколько полно и тщательно будут изъяты следы и вещественные доказательства, настолько быстро и эффективно раскроют преступления.

Помните свое первое место происшествия?

— Конечно. Это была квартирная кража в Советском районе. Пятиэтажная хрущевка, второй этаж. На мое счастье руководителем следственно-оперативной группы был опытный следователь, которой подсказывал, что делать. Моей задачей было оказывать ему помощь в обнаружении, фиксации и изъятии следов на месте происшествия. Это основная и фактически единственная функция нашего участия на осмотре.

С помощью такого искателя эксперты находят на месте преступления следы ног и обувиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эксперты-криминалисты на все преступления выезжают?

— Нет, они же разные бывают. Выезжаем только на те, где необходимо изъятие следов. В обязательном порядке мы выезжаем на убийства, изнасилования, грабежи и разбои с проникновением в жилище, квартирные кражи.

На какие преступления не выезжаете?

— Бывают преступления в интеллектуальной сфере, когда следы хранятся не на месте происшествия, а в каких-то средствах связи. Но и те потом поступают на экспертное исследование. Сотовые телефоны, компьютерная техника и так далее.

Какие экспертизы сегодня проводят сотрудники ЭКЦ?

— В системе органов внутренних дел 49 видов экспертных исследований. 45 из них у нас в Самаре проводятся. Как и традиционные — дактилоскопическая, трасологическая, баллистическая, портретная — так и более профильные.

Узнать преступника можно практически по любой части телаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Какая техника используется?

— У нас целое здание различной техники. Аналитическое оборудование, газохроматографическое, ДНК-анализаторы. Этот список постоянно обновляется. На месте не стоят не только преступники, но и мы. Например, когда «белые воротнички» начинают использовать средства связи, мы придумываем, как такие преступления выявлять.

Что криминалисты берут с собой на место происшествий?

— Каждый эксперт выезжает на место происшествия с чемоданом криминалиста, который весит не меньше 10 килограммов. Туда входит все самое необходимое для работы: перчатки, пакеты для улик, дактилоскопические порошки, шприцы для изъятия жидкости, лупы, карандаши, ультрафиолетовая лампа, устройство для поиска следов обуви и так далее. Плюс у нас есть передвижные лаборатории, в которых хранится то, что не помещается в чемодан: кирки, лопаты, тросы и не только.

Помогли найти лесного маньяка и убийц семьи Гошта

В ЭКЦ существуют лаборатории на колесах - кирки, лопатки, тросы и все, что не помещается в чемодан, находится тамФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Раньше было по-другому?

— Когда я пришел, ДНК-экспертиз у нас не было еще. В нашем центре ее стали проводить с 1996 года. Раньше для проведения такого исследования необходимо было не меньше недели, сегодня это можно сделать в течение суток. Это все более и более применимо в раскрытии преступлений. Ведь даже когда на месте происшествия изъят след руки, он же не всегда пригоден для дактилоскопического исследования. Бывает нельзя идентифицировать человека по фрагменту отпечатка. Но, этот же след может быть пригоден для ДНК-исследования. В нем потожировое вещество, в котором содержится ДНК-преступника. И даже если смазанный отпечаток пальца или ладони остается, то в нем мы можем найти ДНК. Не всегда, но бывает.

Непосредственно эксперты-криминалисты раскрывают преступления?

— Правильнее говорить, наверное, что участвуют в раскрытии. Но бывает так, что по уголовному делу нет ни подозреваемых, никого. Но есть изъятые следы с места происшествия. И уже от нас уголовный розыск, следствие и дознание узнают возможного преступника. Мы проверяем тот или иной изъятый след по экспертно-криминалистическим учетам. Если человек когда-либо попадал в поле зрения правоохранительных органов, мы устанавливаем его по этому следу.

Для снятия отпечатков используются специальные дактилоскопические порошки, есть как магнитные, для работы не на металле, так и нетФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Есть какие-то конкретные примеры?

— Да, не так давно был совершен грабеж, изъята запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно, как предполагаемый преступник курит и бросает окурок. Мы изучили, куда именно он приземлился, и в ходе осмотра места происшествия изъяли. Провели исследование, выделили ДНК-профиль, проверили по базе и установили, что тот человек, который бросил окурок, раньше был судим за аналогичные преступления. Его ДНК-профиль есть в базе. В этот же день подозреваемого задержали.

Расследования каких дел запомнились вам больше всего?

— В конце девяностых у нас завелся маньяк Ворошилов, который выслеживал парочки. Много доказательств было именно с точки зрения производства экспертиз. Также можем гордиться раскрытием убийства семьи Гошта. Я тогда три дня жил в Сызрани в кабинете, мы очень тщательно работали, помогая Следственному комитету.

С помощью таких генетических анализаторов исследуются образцы ДНКФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Чем по делу Гошта занимались ваши эксперты-криминалисты?

— Осмотром, изъятием следов. Очень много было проведено экспертиз по этому уголовному делу, которые потом в суде использовались. Различного направления: биологические, физико-химические, дактилоскопические и другие.

Что чаще всего выдает преступника?

— Преступник всегда оставляет следы на месте преступления. Всегда! Люди не летают по воздуху, они материальны. Сейчас очень много изымаются биологические следы: кровь, пот, волосы, даже запахи. Запах остается на чем-то — это перчатки, шарфы, шапки, маски. Важно помнить, что на месте происшествия преступник не только оставляет следы, но и забирает их с собой. Песок, мука, земля — он на себе это уносит. В обувь попадет, одежда побелкой испачкается...

Опознали обезглавленного мужчину по кисти

По черепу можно восстановить лицо человекаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сколько преступлений раскрыто при непосредственном участии ЭКЦ?

— У нас не ведется такая статистика и в принципе она не нужна. Если мы идентифицировали какого-то человека, допустим, по следам пальцев рук, это же не всегда может быть преступник. Просто он был на месте. Когда след признается пригодным, в обязательном порядке проверяются лица, заведомо непричастные к преступлению: хозяева квартиры, где произошла кража, сотрудники офиса... Если это не ими оставлено, то след попадает в картотеку. И дальше устанавливается, что это был за человек. Но опять же — нет гарантии, что это преступник. К делу подключается уголовный розыск и он уже устанавливает причастность. Ведь это мог быть, например, курьер, который приносил в квартиру потерпевшего пиццу.

Какие хитрости изобретают преступники, чтобы не оставлять следов?

— Лучше на этот вопрос не отвечать, ведь одни жулики додумались, другие еще нет. Даже перчатки оставляют следы. На них есть идентификационные признаки. Какой бы ни был продуманный преступник, он все равно где-то прокалывается! Конечно, может быть какой-то суперпреступник, не оставляющий следов, но и он рано или поздно допустит ошибку. Раз ему улыбнулась фортуна, два, но на третий не улыбнется. Вообще, если мы что-то не смогли найти, то я в этом виню себя и своих сотрудников. Это мы где-то не доработали, а не преступник не оставил.

Что самое важное в работе эксперта-криминалиста?

— Внимательность. А на место происшествия главное не пускать посторонних. Это определено приказом — место должно быть сохранено до приезда следственно-оперативной группы. Сохранность обеспечивают участковые, патрульные и другие наружные службы.

Отпечатки изучают на специальной компьютерной программеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самое необычное дело в вашей практике?

— Середина девяностых годов, на Стара-Загоре в районе «Шипки» в одном из многоэтажных домов было совершено кровавое преступление. 4 или 5 человек зарезали. Крови было очень много. И преступник оставил следы своих носков. Он разулся перед входом и во время происходящих событий был в носках. Делали экспертизу по следам ног. Потом эти носки изъяли, штопанные, с определенными идентифицирующими следами — швы и прочее. Это стало одной из ключевых улик.

Работают ли ваши специалисты по без вести пропавшим людям?

— По без вести пропавшим наш сотрудник в обязательном порядке выезжает на место. Ищутся следы возможного преступления. Чтобы найти человека изымаются вещи, с которыми он контактировал. Зубная щетка, например. На ней 100 % есть ДНК пропавшего. Бывали такие случаи, когда по без вести пропавшему было изъято и выделено его ДНК, обнаружен неопознанный труп и это оказывался тот самый человек. То же самое с отпечатками.

Часто благодаря вашим базам устанавливаете неопознанных погибших?

— Да, это одно из важных направлений нашей работы. Был случай, что человека убили, обезглавили, поместили в бочку и закопали. Потом его обнаружили, и эксперт смог на кисти, что там осталась, установить папиллярный узор и труп был опознан. Мы установили личность даже без головы.

А как опознать человека по костям?

— Из кости выделяется ДНК. Если все не сгнило окончательно. Это зависит от условий, в которых находились кости. Они могут столетиями лежать и ДНК остается, а могут сгнивать быстрее.

Коллекция оружия и миллионы отпечатков

Среди изъятого оружия есть настоящие раритеты - Парабеллум, револьвер царских времен и не толькоФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Что делать, если ДНК не осталось?

— Если есть череп — то существует возможность восстановления прижизненного облика по черепу. Это целая методика, но у нас есть криминалист, который этим занимается.

Сколько преступников на учете в вашей базе ДНК?

— Только по Самарской области в районе 19 тысяч. Все они — осужденные, ДНК которых получено в местах лишения свободы. В этом вопросе мы сотрудничаем со ФСИН. Плюс есть база следов ДНК, которые изымаются с мест нераскрытых преступлений.

Сильно помогает в работе?

— Каждую неделю 1-2 факта, когда к нам с других регионов приходит информация, что установлено то или иное лицо благодаря следам ДНК. Либо мы устанавливаем и отправляем в другой регион. База единая и все это упрощает работу.

С отпечатками та же история?

— База данных АДИС «Папилон» исчисляется миллионами дактокарт. Она ведется на региональном и федеральном уровнях. В Самарской области сотни тысяч лиц в базе. Следы кодируются определенным образом, проверяются по нашей базе и если на месте не нашлось совпадений, то образцы отправляются на федеральный уровень и совпадения ищем там.

Отпечатки снимают с помощью специальной дактилоскопической пленкиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вы выезжаете на места происшествий сейчас?

— Конечно, уже реже, чем раньше. В основном только когда речь идет о резонансных преступлениях.

Что происходит с оружием, которое попадает вам на экспертизу?

— Все оружие, пули и гильзы, изъятые с места происшествия в обязательном порядке отправляются на проверку. У нас по ним также существует определенная база. Оружие, которое изымается уже после суда, отправляется в специальную коллекцию и хранится на складе под семью замками. Есть условия хранения — это все не просто так. Если же оружие не представляет никакой ценности — его уничтожают.

Как планируете отмечать юбилей службы?

— У нас пройдет торжественное собрание в Дзержинке. Соберем личный состав, ветеранов. Будет официальная часть, небольшой концерт, а вечером пообщаемся с ветеранами в более теплом кругу.

Пользуясь случаем, хочу поздравить всех ветеранов экспертно-криминалистической службы и действующих сотрудников с их профессиональным праздником! Желаю коллегам крепкого здоровья и успехов на службе и в жизни!

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