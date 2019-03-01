С какой целью покупают недвижимость в Барселоне граждане СНГ?

Однако те, у кого есть не только желание, но и возможности предварить мечту в реальность, начинают задумываться – а с какой целью вообще покупают дома и виллы за границей? Например, в Испании, в Барселоне или на Коста Брава.

Испания – хороший пример государства, которое с великой охотой продает свои квадратные метры иностранцам – не только зажиточным европейцам, немцам и англичанам, но и покупателям из стран СНГ, России и Украины.

Апартаменты и квартиры в Барселоне

Недвижимость в Барселоне, культурном, экономическом и социальном центре Каталонии, всегда была в цене. Для наших людей иметь недвижимость в этом городе – значит, иметь возможность прилетать в гостеприимную и теплую страну по желанию, в любое время года. Уровень жизни здесь приемлемый, можно найти работу, и некоторые рассматривают Барселону как потенциальное место постоянно жительства.

Но это далеко не единственная причина. Квартиры здесь покупают еще и для сдачи в аренду. Барселона – город университетов и туристов. Это значит, что при правильном подходе к недвижимости, вы можете в дальнейшем сдавать ее по выгодной цене, краткосрочно или долгосрочно.

К слову, покупка недвижимости для детей, которые будут учиться в Европе – это тоже одна из возможных причин. Единственный минус – высокая цена на квадратные метры в исторической части Барселоны.

Недвижимость на побережье

Несколько другая мотивация у тех, кто нацелен на недвижимость в шаговой доступности от пляжей. Дело в том, что в Испании есть несколько районов, которые ориентированы на отдых со всеми вытекающими последствиями – здесь сопутствующая инфраструктура, определенный тип жителей, много выходцев из СНГ, красивая природа и чистый песок.

Иметь домик, виллу или апартаменты в таких местах, как например, Коста Брава – это значит, проводить отпуск в живописных местах, где все создано для того, чтобы вам и вашей семье было хорошо.

Возможность жить в Европе и инвестиции

Лояльное отношение к покупателям иностранцам у застройщиков, банков и правительства Испании проявляется еще и в том, что имея здесь свою недвижимость, человек может рассчитывать на получения вида на жительства с большой долей вероятности.

Несмотря на проблемы с рынком недвижимости в прошлом, сейчас Испания уже оправляется от потрясений. Это значит, что если обратиться к хорошему риэлтору, тщательно проверить рынок предложений и юридическую чистоты потенциально интересных объектов – вы в теории можете приобрести недвижимость, которая будет только дорожать. Конечно, многое зависит от района, типа недвижимости, расположения и других внешних и внутренних факторов, поэтому лучше предварительно посоветоваться со специалистами.

Одним из агентств, которое находится непосредственно в Испании и предлагает свои услуги покупателям из СНГ, является агентство недвижимости Damlex Realty - тел. (+34) 935 434 367.

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