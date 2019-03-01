2019-03-01T15:17:35+03:00
Экономика

С какой целью покупают недвижимость в Барселоне граждане СНГ?

Иметь в собственности недвижимость за рубежом, еще лучше в развитой европейской стране, мечтают многие
Поделиться:
Изменить размер текста:

Однако те, у кого есть не только желание, но и возможности предварить мечту в реальность, начинают задумываться – а с какой целью вообще покупают дома и виллы за границей? Например, в Испании, в Барселоне или на Коста Брава.

Испания – хороший пример государства, которое с великой охотой продает свои квадратные метры иностранцам – не только зажиточным европейцам, немцам и англичанам, но и покупателям из стран СНГ, России и Украины.

Апартаменты и квартиры в Барселоне

Недвижимость в Барселоне, культурном, экономическом и социальном центре Каталонии, всегда была в цене. Для наших людей иметь недвижимость в этом городе – значит, иметь возможность прилетать в гостеприимную и теплую страну по желанию, в любое время года. Уровень жизни здесь приемлемый, можно найти работу, и некоторые рассматривают Барселону как потенциальное место постоянно жительства.

Но это далеко не единственная причина. Квартиры здесь покупают еще и для сдачи в аренду. Барселона – город университетов и туристов. Это значит, что при правильном подходе к недвижимости, вы можете в дальнейшем сдавать ее по выгодной цене, краткосрочно или долгосрочно.

К слову, покупка недвижимости для детей, которые будут учиться в Европе – это тоже одна из возможных причин. Единственный минус – высокая цена на квадратные метры в исторической части Барселоны.

Недвижимость на побережье

Несколько другая мотивация у тех, кто нацелен на недвижимость в шаговой доступности от пляжей. Дело в том, что в Испании есть несколько районов, которые ориентированы на отдых со всеми вытекающими последствиями – здесь сопутствующая инфраструктура, определенный тип жителей, много выходцев из СНГ, красивая природа и чистый песок.

Иметь домик, виллу или апартаменты в таких местах, как например, Коста Брава – это значит, проводить отпуск в живописных местах, где все создано для того, чтобы вам и вашей семье было хорошо.

Возможность жить в Европе и инвестиции

Лояльное отношение к покупателям иностранцам у застройщиков, банков и правительства Испании проявляется еще и в том, что имея здесь свою недвижимость, человек может рассчитывать на получения вида на жительства с большой долей вероятности.

Несмотря на проблемы с рынком недвижимости в прошлом, сейчас Испания уже оправляется от потрясений. Это значит, что если обратиться к хорошему риэлтору, тщательно проверить рынок предложений и юридическую чистоты потенциально интересных объектов – вы в теории можете приобрести недвижимость, которая будет только дорожать. Конечно, многое зависит от района, типа недвижимости, расположения и других внешних и внутренних факторов, поэтому лучше предварительно посоветоваться со специалистами.

Одним из агентств, которое находится непосредственно в Испании и предлагает свои услуги покупателям из СНГ, является агентство недвижимости Damlex Realty - тел. (+34) 935 434 367.

Реклама

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Россети» за три года перейдут на электронное управление электросетями
Крупнейшая энергокомпания в мире ПАО «Россети» намерена в течение трех лет разработать электронную систему управления электросетями, чтобы исключить человеческий фактор и снизить аварийность, заявил глава компании Павел Ливинский
Кому мешают «молочные реки» из Беларуси в Россию?
В середине февраля наши страны подписали «дорожную карту» на 2019 год по снятию взаимных ограничений в поставках продукции животноводства. Как это будет происходить, и почему до сих пор внутри Союзного государства барьеры затрагивают целые отрасли
АО «Российский аукционный дом» сообщает
Торги по продаже объектов недвижимости ПАО Сбербанк назначены на 29 марта 2019 года; торги на право заключения договоров аренды объектов нежилого фонда, являющихся собственностью ПАО Сбербанк, назначены на 01 апреля 2019 года
АО «Российский аукционный дом» сообщает
Торги 01 марта 2019 года по лоту №1 перенесены на 11 марта 2019 года; торги по продаже объектов недвижимости ПАО Сбербанк назначены на 01 апреля 2019 года; торги на право заключения договоров аренды объектов нежилого фонда, являющихся собственностью ПАО
Новости 24
В Самаре инспектор ГИБДД попался на взятке за экзамен на права
Бережливое производство: «Балтика-Самара» и Куйбышевская железная дорога обменялись опытом
«Выпало много снега»: этой весной низины Самарской области может подтопить талыми водами
В Тольятти лоб в лоб столкнулись Chevrolet Lacetti и Audi Q3
Прощаемся с зимой рекордом! Сайт КП-Самара в феврале посетили больше 1,8 млн человек
В Самарской области водителя «Приоры» зажало в салоне после столкновения с «Ларгусом»
Сотрудники налоговой проверят нежилые объекты, сдаваемые в аренду, в Самарской области
Ехал очень быстро и вилял на дороге: в Самаре задержали водителя под наркотиками
В Самаре в одной из больниц обвалился потолок
В Тольятти разыскали водителя, сбившего на тротуаре ребенка
Жителям Самарской области рассказали, что их ждет при уклонении от уплаты налогов