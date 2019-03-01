По ссылкам не ходи, код не говори: Как не стать жертвой мобильных мошенников в Самаре

Истории о мошенниках, которые способны украсть ваши деньги всего лишь отправив одну смску стары как мир. Но на их удочку продолжают попадаться доверчивые граждане. Исследовательские агентства констатируют: этой зимой полиция фиксирует всплеск мошеннических схем и хищений денег. КП-Самара рассказывает о самых распространенных способах развода доверчивых граждан. Запоминайте, рассказывайте знакомым и друзьям и будьте бдительны.

«Я ваш банкир, скажите мне все»

Все чаще горожане жалуются на липовые «звонки из банков». Мошенники продумывают все до мелочей: разговор начинается с вежливого «Как я могу к вам обращаться?», а на фоне слышны звонки и голоса других операторов колл-центра, так что не поверить собеседнику просто невозможно. Звонящий сообщает вам, что с вашей банковской карты в данный момент кто-то пытается снять деньги, и просит уточнить остаток на счете и реквизиты карты (ФИО владельца, номер, срок действия, код с оборотной стороны карты) якобы для остановки незаконной транзакции. Если вы, перепугавшись, диктуете мошеннику всю подноготную банковской карты – никто и ничто не помешает ему теперь как минимум расплачиваться в интернет-магазинах за покупки, используя ваши данные. Если же вас просят сообщить еще и код, пришедший в SMS-сообщении – значит, аферисты решили играть по-крупному и получить доступ к мобильному банку, что позволит подчистую вывести деньги с вашего счета.

По ссылке не ходи

Еще одна популярная схема – SMS от имени банка или другой финансовой организации (были случаи, когда мошенники подписывались даже Центробанком). В нем может содержаться информация о пополнении счета, которое вы не производили, блокировке карты или заморозке средств на счете. Для получения денег или решения проблемы вам рекомендуется либо пройти по ссылке в тексте сообщения (таким образом вы получаете на телефон вирус, похищающий пароли), либо позвонить по телефону «горячей линии», указанному здесь же. Набирая номер, вы либо теряете все деньги на счете мобильного, либо попадаете на «сотрудника банка», который выманивает у вас данные карты, как и в первой схеме.

Посредник деньги уведет

Третий, едва ли не самый распространенный вид мошенничества, связан с сайтами бесплатных объявлений. Если вы разместили там свой номер, вам могут прислать SMS с предложением обменяться товарами и ссылкой якобы на объявление (на самом деле – на вирусную программу). Самый свежий и изощренный способ «развода» - включение в схему ни в чем не повинных третьих лиц. Сначала вам звонят и соглашаются купить ваш товар, затем на карту поступает сумма, значительно превышающая его стоимость. Параллельно аферист договаривается с другим человеком о продаже несуществующего товара. Именно этот покупатель и переводит деньги на вашу карту. После этого мошенник звонит вам и просит вернуть излишек суммы. Никакого товара человек, который перевел вам деньги, естественно, не получает, а в случае обращения в милицию – укажет именно ваши реквизиты, и доказать, что вы не имели отношения к обману, будет достаточно сложно.

СПРАВКА КП

Как же уберечься от мошенников и не стать жертвой обмана?

В любой непонятной ситуации главное – бдительность. Мошенники постоянно изобретают новые схемы, но вам они будут не страшны, если вы будете начеку. Как рассказывают эксперты МТС, ваш мобильный телефон не станет орудием в руках злоумышленников, если вы будете соблюдать несложные правила:

- Не поддавайтесь панике и всегда анализируйте то, что пишут или говорят незнакомцы, кем бы они не представлялись. Мошенники всегда стараются спровоцировать вас на быстрые необдуманные действия (например, пугают, что карта вот-вот будет заблокирована), пытаются узнать данные карты или ваши персональные данные, которые вообще никогда нельзя озвучивать по телефону, и просят отправить какой-либо код по SMS или перейти по ссылке.

- Обращайте внимание на номер, с которого пришло сообщение, а не на подпись, стоящую в тексте. Подписаться любой человек может кем угодно, а вот солидные организации всегда шлют SMS либо с «официальных» коротких номеров, либо с номеров с буквенной подписью.

- Если вы столкнулись с мошенниками, обязательно сообщите о них на горячую линию своего оператора. У МТС, например, есть сайт http://www.safety.mts.ru/, где можно получить всю необходимую информацию о противодействии мошенникам, чтобы обезопасить себя и близких.