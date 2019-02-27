Стадион-крокодил и австралийский гигант: соперники «Самара Арены» в борьбе за звание лучшего стадиона мира 2018

Авторитетный портал Stadium database опубликовал десятку финалистов конкурса на звание лучшего стадиона мира, который построили или реконструировали в 2018 году. В топ-10, который определялся зрительским голосованием (свои респекты высказывали любители спорта со всего мира), попал стадион «Крыльев Советов» «Самара Арена». Компанию самарскому стадиону составили еще три арены ЧМ-2018, а также стадионы из Китая, Венгрии, Австралии и Турции. Теперь лучшую арену мира 2018 года выберет жюри. Результаты огласят 7 марта. Представляем соперников «Самара Арены».

"Самара Арена". Фото: ПСО Казань

«Ростов Арена», «Волгоград Арена», Мордовия Арена» (Россия)

Четыре стадиона из одной страны – рекорд конкурса. Поставила его Россия. Это удалось благодаря чемпионату мира по футболу. К мундиалю в нашей стране построили много красивых арен, в том числе в Ростове, Волгограде и Саранске.

После ЧМ-2018 в России произошел скачок интереса к футболу. Новые стадионы, на которых играют местные клубы, хорошо заполняются. Несмотря на то, что волгоградский «Ротор» и саранская «Мордовия» играют в ФНЛ. Про Ростов можно было и не говорить, там и клуб показывает результаты, и с заполняемостью новой арены все замечательно.

"Ростов Арена". Фото: ФК "Ростов"

"Волгоград Арена". Фото: stroytransgaz.ru

"Мордовия Арена". Фото: e-mordovia.ru

DVTK Stadion и MOL Aréna Sóstó (Венгрия)

Две венгерские арены сражаются за право называться лучшим стадионом 2018 года.

Первый – DVTK Stadion – в городе Мишкольц, четвертом в стране по населению.

Новую арену построили на месте старого стадиона, который возвели еще в 1939 году. Местные власти решили начать все с чистого листа и снесли даже относительно новую восточную трибуну.

DVTK Stadion возвели за два года.

- Стадион выполнен в форме чаши. Выбранный дизайн отличается открытостью и строгостью, - отмечают аналитики stadiumdb.com.

Стадион вмещает 14 680 зрителей, которые защищены от снега и дождя навесами. Свои матчи на арене играет один из аутсайдеров венгерского чемпионата клуб «Диошдьёри ВТК».

DVTK Stadion. Фото: Norbert Perness. KÖZTI Architects

DVTK Stadion. Фото: Norbert Perness. KÖZTI Architects

На стадионе MOL Aréna Sóstó в городе с труднопроизносимым названием Секешфехервар играет участник еврокубков «МОЛ Види». Арену, которую в Венгрии считают чуть ли не главной в стране (кроме, конечно, стадионов в Будапеште), к 2018 году серьезно реконструировали. Дизайнеры постарались органично вписать новые элементы в старые, а рядом разместили зеленую зону. Кроме того, за восточной стеной стадиона сразу начинается заповедник.

Вмещает арена 14 201 человек. Первый матч на обновленной MOL Aréna Sóstó прошел 21 октября прошлого года. «МОЛ Види» победил 1:0.

MOL Aréna Sóstó. Фото: molvidi.hu

MOL Aréna Sóstó. Фото: molvidi.hu

MOL Aréna Sóstó. Фото: molvidi.hu

Suzhou Olympic Sports Centre Stadium и Zaozhuang Sports and Cultural Park Stadium (Китай)

41-тысячная арена Suzhou Olympic Sports Centre Stadium в городе Сучжоу занимает 50 гектаров (а с зелеными зонами и каналами – все 60). Комплекс включает в себя непосредственно стадион, крытый зал, тренировочную инфраструктуру, торговый центр и офисное здание с гостиницей.

Сама арена поддерживается тонкими V-образнымии колоннами, а верхушка кольца стадиона возвышается над землей на 52 метра. Фасад покрыт стеклянной стеной.

- Волнистая оболочка создает летом внутри тень и не дает порывам ветра попасть на арену, обеспечивая при этом надежную вентиляцию, а также помогает сохранять электричество, - уверяют в stadiumdb.com.

Стадион выполнен в форме седла, что, по мнению его авторов, помогает органично вписаться в ландшафт. Издалека Suzhou Olympic Sports Centre Stadium напоминает холм.

Стильная и современная китайская арена пока пустует. Официально за ней не закреплен ни одни клуб.

Suzhou Olympic Sports Centre Stadium. Фото: sohu.com

Suzhou Olympic Sports Centre Stadium. Фото: sohu.com

Другой стадион, построенный в 2018 году в Китае - Zaozhuang Sports and Cultural Park Stadium. 30-тысячный великан вырос на месте маленькой деревушки. Теперь рядом с ареной город.

Стадион расположен так, чтобы соединять представительный городской район на севере и горы на юге. Архитектура арены действительно завораживает – геометрия Zaozhuang Sports and Cultural Park Stadium напоминает велосипедное колесо, а стены здания не просто ажурные, а почти воздушные из-за специального стального каркаса. Рассказывать про этот стадион можно много, но лучше просто посмотреть.

Клуба, кстати, у этой арены-красавицы еще нет.

Zaozhuang Sports and Cultural Park Stadium. Фото: www.udg.com

Zaozhuang Sports and Cultural Park Stadium. Фото: www.udg.com

Zaozhuang Sports and Cultural Park Stadium. Фото: www.udg.com

Bursa Büyük ehir Stadyumu (Timsah Arena) (Турция)

Самая необычная спортивная арена в этом списке находится в Турции. На этом чудовище, которое имеет форму огромного крокодила, играет команда «Бурсаспор».

Строить 43-тысячный стадион начали еще в 2011 году и планировали открыть в 2013, однако сроки пришлось перенести. В 2015 году недоделанную арену открыли, а всё доработали только к 2018 году.

- Стадион напоминает отдыхающего крокодила. Идея может показаться странной, ведь в Бурсе нет крокодилов, но есть команда «Бурсаспор», прозвище которой «крокодилы», - объяснили специалисты stadiumdb.com.

Эта арена могла бы принять Евро-2024, но Турция турнир не получила. Поэтому болельщикам из других стран придется ждать, когда это все-таки случится.

Timsah Arena, Turquie

Optus Stadium (Австралия)

Гигант из Австралии замыкает наш список конкурентов «Самара Арены». Стадион на 60 тысяч мест построили в городе Перт, это одна из самых современных арен страны.

Перед строительством в месте, где позже появился фундамент стадиона, забили около 2 000 свай. Вся арена обошлась в 1,6 миллиардов долларов. Фасад стадиона покрыт стеклом и алюминием.

Optus Stadium делят сразу несколько команд по разным видам спорта. В основном, по австралийскому футболу (West Coast Eagles и Fremantle Dockers), регби (Western Force) и крикету. Может арена принять и соревнования по легкой атлетике или матч по европейскому футболу. Во время игр есть возможность увеличить вместимость стадиона до 70 тысяч зрителей.

Optus Stadium. Фото: optusstadium.com