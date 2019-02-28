2019-02-28T10:08:38+03:00
Общество

Ротонда и дорожки для бега: появились фотографии проектов благоустройства Самары, за которые можно проголосовать с 1 марта

Авторы рассказали, как может измениться Крымская площадь и что появится в сквере им. Фадеева
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Вот такая шикарная ротонда может появиться в СамареВот такая шикарная ротонда может появиться в Самаре
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С 1 по 3 марта жители Самары могут проголосовать за приглянувшиеся проекты благоустройства города по проекту "Формирование комфортной городской среды". Для того, чтобы отдать свой голос за важный именно для вас объект, необходимо прийти на один из пунктов голосования. С собой стоит взять паспорт. Всего обещают, что будет работать 41 пункт для голосования. Проголосовать можно на любом из них.

Выбрать можно одну территорию из 20. Проекты уже скорректировали с учетом пожеланий жителей.

Один из проектов - это благоустройство сквера им. Фадеева ан проспекте Ленина, 1. С инициативой благоустроить сквер в год 100-летия Дмитрия Козлова, главного конструктора РКЦ Прогресс, вышли жители "козловского" дома. Ветераны отметили, что хотят, чтобы сквер благоустроили, здесь появились навесы от дождя, скамейки и хорошие дорожки для пешеходов.

В сквере Фадеева планируют сделать беговую дорожку

В сквере Фадеева планируют сделать беговую дорожку

- Этот сквер должен стать местом семейного отдыха. Здесь зимой катаются на лыжахъ и коньках, летом играют в волейбол, гуляют, занимаются бегом, - рассказала Марина Кришталь, заместитель Главы Администрации Октябрьского внутригородского района г.о. Самара.

Детская площадка в сквере Фадеева

Детская площадка в сквере Фадеева

В сквере также собираются посадить новые деревья и кустарники. А еще здесь планируют сделать детскую площадку в космическом стиле с водными аттракционами.

Спортивная площадка в сквере

Спортивная площадка в сквере

Еще один интересный проект - создание обновленной Крымской площади. Здесь может появиться нарядная ротонда и мозаичное панно полуострова.

Главное, чтобы на мозаику не позарились вандалы

Главное, чтобы на мозаику не позарились вандалы

- Также здесь может быть воссоздан Ялтинский маяк, это один из символов Крыма. Площадь станет местом приятного времяпрепровождения не только горожан, но и гостей со всего региона. Здесь рядом расположен объект регионального значения – Шестой кассационный суд, запуск здания в эксплуатацию запланирован в этом году, - отметил Игорь Галахов, руководитель Управления главного архитектора Администрации городского округа Самара.

Вот такая шикарная ротонда может появиться в Самаре

Вот такая шикарная ротонда может появиться в Самаре

Проголосовать на одном из пунктов можно с 9.00 до 18.00. Победителей голосования благоустроят в первоочередном порядке в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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