АО «Российский аукционный дом» сообщает

Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом» сообщает об отмене аукциона,открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский») по продаже недвижимого имущества, принадлежащего ПАО Сбербанк по лоту №1,назначенного на 01.04.2019г.:

Лот №1:

Объект 1: Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, площадь: 611,9 кв.м, номер этажа, на котором расположено помещение, машино-место: Этаж №1, Этаж №2, Технический этаж №3, расположенное по адресу: Самарская область, Автозаводский район, г. Тольятти, ул. Юбилейная, д. 55, c кадастровым номером 63:09:0101170:10540;

Объект 2: Доля 6119/84247 в праве общей долевой собственности на земельный участок общей площадью 5 529 +/- 26.02 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский р-н, ул. Юбилейная, д. 55, кадастровый номер 63:09:0101170:43, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для дальнейшей эксплуатации здания сбербанка (зона № Ж-4)

Начальная цена Лота №1 – 14 833 912 руб., с учетом НДС 20%. и включает в себя:

Начальная цена Объекта 1 – 13 890 712 руб., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 943 200 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Лота №1 – 11 125 434 руб., с учетом НДС 20%. и включает в себя:

Минимальная цена Объекта 1 – 10 418 034 руб., с учетом НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 2 – 707 400 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 1 112 542 руб. 40 коп.

Шаг аукциона на повышение – 370 847 руб. 80 коп.

Шаг аукциона на понижение – 741 695 руб. 60 коп.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц.

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Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом» сообщает об отмене:

1. Аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский») по продаже недвижимого имущества, принадлежащего ПАО Сбербанк по лоту №1, назначенного на 11.03.2019г.:

Лот №1:

Объект 1: Центральное отделение №4257 Сбербанка России, назначение: нежилое здание, количество этажей: 3, в том числе подземных 1, площадь: 3 222,8 кв. м., расположенное по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Центральный район, ул. Ленина, д. 87, кадастровый номер 63:09:0301143:590;

Объект 2: Дизельгенераторная станция (здание лит. А2), площадь: 55,4 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, расположенная по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Центральный р-н, ул. Ленина, д. 87, кадастровый номер 63:09:0301143:963;

Объект 3: Газораспределительный пункт (здание лит. А1), назначение: нежилое здание; площадь: 36,7 кв.м., расположенный по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Центральный р-н, ул. Ленина, д. 87, кадастровый номер 63:09:0301143:964;

Объект 4: Земельный участок; категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для дальнейшей эксплуатации здания Сбербанка, площадь 4 930,0 кв.м; расположенный по адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, Центральный р-н, ул. Ленина, квартал 6, 87; кадастровый номер 63:09:0301143:7

Начальная цена Лота №1 – 71 466 931 руб., с учетом НДС 20%. и включает в себя:

Начальная цена Объекта 1 – 58 424 136 руб., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 523 933 руб., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 3 – 363 662 руб., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 4 – 12 155 200 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 7 146 693 руб. 10 коп.

Шаг аукциона – 500 000 руб.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений):

- Обязательным условием реализации Объектов является заключение с Победителем (единственным участником) аукциона предварительного договора аренды нежилых помещений первого этажа Объекта 1 для размещения дополнительного офиса Банка № 6991/0727 общей площадью не более 814,68 кв.м. по ставке не более 441,00 рублей (включая НДС 20%) за 1 кв.м. в месяц с последующим заключением долгосрочного договора аренды на указанные помещения по форме, являющейся приложением к аукционной документации. Указанные площадь и ставка аренды являются предварительными и могут быть изменены;

- Объект 1 реализовывается после проведения перепланировки до оформления собственником необходимых технических, правоустанавливающих документов на Объект 1 после проведения данной перепланировки с новыми характеристиками (поэтажный план Объекта 1 до и после проведения перепланировки приведен в аукционной документации).

2. Электронного аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений по цене, с применением метода повышения начальной цены («английский») на право заключения договора аренды объекта нежилого фонда, являющегося собственностью ПАО Сбербанк, по лоту №1, назначенного на 29.03.2019г.:

Лот 1:Часть Центрального отделения №4257 Сбербанка России, кадастровый номер 63:09:0301143:590, назначение: нежилое здание, количество этажей: 3, в том числе подземных 1, площадью 3 222,8 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Центральный р-н, ул. Ленина, д.87. В аренду передается часть здания площадью 1 893,7 кв. м, а именно:

- нежилые помещения, расположенные в подвале (-1-ом этаже), общей площадью 422,6 кв. м, номера на поэтажном плане: №№ 1,3,4,7-10,21-23,27-33,40а;

- нежилые помещения, расположенные на 2-ом этаже, общей площадью 918,3 кв. м, номера на поэтажном плане: №№ 1-10,12-14,17-44;

- нежилые помещения, расположенные на 3-ем этаже, общей площадью 552,8 кв. м, номера на поэтажном плане: №№ 1-32.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды – 5 (пять) лет со дня заключения Договора.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 1 – 569 911 руб. 39 коп. (в том числе НДС 20%).

Сумма задатка – 569 911 руб. 39 коп.

Шаг аукциона – 56 991 руб. 14 коп.

Имущество находится на торгах по продаже.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.