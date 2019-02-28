2019-02-28T15:23:48+03:00
Общество

В Самаре нашли деньги на реконструкцию Дворца культуры на площади Кирова

Соответствующие поправки одобрили на заседании городской думы
Анастасия ГРУЗДЕВА
Поделиться:
Елена Лапушкина: "Надеюсь, дворец культуры вновь засияет своими красками"Елена Лапушкина: "Надеюсь, дворец культуры вновь засияет своими красками"Фото: Яндекс. Карты
Изменить размер текста:

На ДК на площади Кирова нашли деньги

28 февраля состоялось пятьдесят седьмое заседание думы городского округа Самары шестого созыва. Главный вопрос – внесение изменений в бюджет на 2019 год.

Основную сумму направят на ремонт дорог, образовательных учреждений, объектов культуры и искусства, а также на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда – именно эти вопросы находятся на контроле и входят в лист ожидания.

- Наконец-то мы начинаем долгожданный плановый ремонт в ДК им. Литвинова. У нас были определенные сложности и ограничения в прошлом году, благо, все решили и теперь приступаем к ремонту. Надеюсь, дворец культуры вновь засияет своими красками, - отметила глава Самары Елена Лапушкина.

Отремонтируют школу № 162

Основной проблемой в городе по-прежнему остается аварийное состояние школ и детских садов, а вот косметический ремонт фасадов и ограждений поставили в лист ожидания. Ремонт 162-ой школы и детских садов, где нужно усилить фундамент, отнесли к работе в рамках чрезвычайных ситуаций, поручив выполнить в срочном порядке. Отметили и положительные стороны: школы строят в Новой Самаре, на 5-й Просеке, в Крутых Ключах. Также власти предусмотрели развитие ясельных групп, они тоже требуют дополнительных средств, так как есть дополнительные общестроительные требования.

- Сейчас мы согласовываем с администрацией титульный список, который был представлен в думу, но было много вопросов о целесообразности проведения тех или иных работ. По исполнению бюджета появляются новые средства, как собственных доходов, так и вышестоящих. У нас уже готовы предложения, в том числе сметы, подготовленные ресурсным центром, в том числе прошедшие профессиональную экспертизу, - объяснил глава думы г.о. Самара Алексей Дегтев.

Только цифры:

В 2019 году доходы бюджета составят 19 млрд. 34 млн. 270 тыс.руб.;

Расходы - 19 млрд. 916 млн. 243 тыс.руб.;

Дефицит - 881 млн. 972 тыс.руб.;

В 2020 году доходы и расходы составят 16 млрд. 559 млн.руб. ;

В 2021 году доходы и расходы составят 16 млрд. 899 млн.руб.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Проверять будут и роль правоохранителей в ритуальном бизнесе»: Александр Хинштейн – о гробе у правительства Самарской области
В эфире радио «КП»-Самара» депутат Госдумы рассказал, как на самом деле развивались события, когда к зданию белого дома привезли гроб с покойником.
Новости 24
В Самаре начальника отделения полка ДПС заподозрили в коррупции
Появилось видео задержания троих сотрудников отдела МЧС в Тольятти, пойманных на взятках
Жители Самарской области оценили работу УК по заявкам на 2,5 балла из 10
На Солнечной в Самаре сожгли иномарку директора управляющей компании
Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» планирует заявиться в ПФЛ
«Выезжали 15 пожарных»: в Самаре в старинном здании на улице Куйбышева произошло замыкание проводки
В Самаре из-за отказавших тормозов столкнулись два трамвая
В Сызрани или Новокуйбышевске может появиться хоккейный клуб ВХЛ-Б
Водитель "Вольво", которого самарские силовики останавливали с помощью стрельбы, сбил бойца СОБРа
В Самаре бронзовых детей возле Дяди Степы снарядили лопатами для расчистки снега
В Тольятти школьник и его брат до смерти забили своего соседа
Били бутылкой и пинали ногами: на разбойников, напавших на таксиста под Сызранью, завели уголовное дело
В Самаре неизвестный до смерти избил уборщицу
В Самаре троллейбус сбил стоящего на дороге мужчину
"Весной будет нашествие крыс": регоператор и УК в Самаре не могут поделить мусор около ЖК "Олимпия Парк"
«Здесь уже не картошку, а деревья можно сажать»: улицу Дачную пообещали «подровнять»
«Ростелеком» и «МегаФон» совместно будут развивать сети 5G
В Самаре мужчина нашел в своей квартире труп человека
В Самаре на месте бывшей базы отдыха СГЭУ построят новую школу
В Самаре скорректируют проект продления улицы XXII Партсъезда
Жителя Жигулевска осудили за хранившиеся на даче пистолеты и патроны
Постимся правильно: 1 марта ищи в «Комсомолке» «постный» календарь