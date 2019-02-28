В Самаре нашли деньги на реконструкцию Дворца культуры на площади Кирова

На ДК на площади Кирова нашли деньги

28 февраля состоялось пятьдесят седьмое заседание думы городского округа Самары шестого созыва. Главный вопрос – внесение изменений в бюджет на 2019 год.

Основную сумму направят на ремонт дорог, образовательных учреждений, объектов культуры и искусства, а также на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда – именно эти вопросы находятся на контроле и входят в лист ожидания.

- Наконец-то мы начинаем долгожданный плановый ремонт в ДК им. Литвинова. У нас были определенные сложности и ограничения в прошлом году, благо, все решили и теперь приступаем к ремонту. Надеюсь, дворец культуры вновь засияет своими красками, - отметила глава Самары Елена Лапушкина.

Отремонтируют школу № 162

Основной проблемой в городе по-прежнему остается аварийное состояние школ и детских садов, а вот косметический ремонт фасадов и ограждений поставили в лист ожидания. Ремонт 162-ой школы и детских садов, где нужно усилить фундамент, отнесли к работе в рамках чрезвычайных ситуаций, поручив выполнить в срочном порядке. Отметили и положительные стороны: школы строят в Новой Самаре, на 5-й Просеке, в Крутых Ключах. Также власти предусмотрели развитие ясельных групп, они тоже требуют дополнительных средств, так как есть дополнительные общестроительные требования.

- Сейчас мы согласовываем с администрацией титульный список, который был представлен в думу, но было много вопросов о целесообразности проведения тех или иных работ. По исполнению бюджета появляются новые средства, как собственных доходов, так и вышестоящих. У нас уже готовы предложения, в том числе сметы, подготовленные ресурсным центром, в том числе прошедшие профессиональную экспертизу, - объяснил глава думы г.о. Самара Алексей Дегтев.

Только цифры:

В 2019 году доходы бюджета составят 19 млрд. 34 млн. 270 тыс.руб.;

Расходы - 19 млрд. 916 млн. 243 тыс.руб.;

Дефицит - 881 млн. 972 тыс.руб.;

В 2020 году доходы и расходы составят 16 млрд. 559 млн.руб. ;

В 2021 году доходы и расходы составят 16 млрд. 899 млн.руб.