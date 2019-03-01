2019-03-01T17:39:19+03:00
Общество

Горячая зима в Самаре: как не обжечься на коммунальном ЧП

Главные правила безопасности, которые нужно соблюдать, чтобы не пострадать из-за повреждения на теплосетях
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Крупное ЧП на Ташкентской оставило без отопления сотни домовКрупное ЧП на Ташкентской оставило без отопления сотни домов
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Эта зима в Самаре выдалась горячей. Коммунальный прорыв на Ташкентской оставил без тепла несколько сотен домов на два дня. Серьезные повреждения теплотрасс случились и на проспекте Ленина, и на Физкультурной.

- Эти происшествия были самыми серьезными, Комиссия работает сейчас, чтобы определить причины случившегося, но стоит понимать, что износ сетей в Самаре достиг уже критического уровня, - говорит исполнительный директор АО «ПТС» Айдар Ильясов. – Сейчас мы запланировали перекладку участков, обследование трубопроводов роботом внутри труб.

Было у всех коммунальных ЧП и еще одно негативное последствие. И в случае прорыва на Ташкентской, и в историях на проспекте Ленина в больницу попадали люди с ожогами.

Горячая зима в Самаре: как не стать жертвой при прорыве на теплотрассе

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- Люди не думая пытались перейти через реки кипятка на дороге, как видно на видео. В момент ЧП на Ташкентской температура теплоносителя в трубах была 95 градусов, воздуха – 17 градусов. Конечно, это было опасно. Мы просим взрослых жителей города относиться к этому внимательнее, подсказывать правила поведения детям, а не подавать им плохой пример, - уточняет Айдар Ильясов.

Что нужно делать, если перед вами вдруг из-под асфальта вырывается пар или по дороге разливается лужа кипятка, рассказал и.о. начальник пресс-службы ГУ МЧС РФ по Самарской области Мирослав Пивень.

- Во –первых, не нужно поддаваться панике. К сожалению именно такими эмоциями сопровождается любая встреча людей с чрезвычайной ситуацией. Например, люди оказались заперты в трамвае, они боялись, что вода затопит и его, выпрыгивали в лужу, надеясь, что их спасет обувь. Конечно, они получали ожоги. Не надо поддаваться панике, создавать суету. Есть определенные признаки опасности: парение воды, разлив ее, провал грунта. В сырую погоду можно наблюдать сухой асфальт. Может образоваться открытый участок почвы, можно увидеть прошлогоднюю траву, это признак того, что что-то опасное происходит на участке этой территории. Под асфальтом может оказаться промоина с кипятком, как только человек наступит на этот участок, то он провалится. Лучше обойти это место, если машина оказалась в луже большой, не надо из нее выходить, можно получить термические ожоги.

Как рассказал представитель МЧС, ошибку совершали люди и не обращаясь сразу в «скорую помощь».

- В случае таких ЧП все экстренные службы готовы сразу отреагировать. Не стоит заниматься самолечением, - отметил Мирослав Пивень. – Те, кто сразу не обратился к врачам, потом получил более серьезный вред здоровью и тяжелые последствия.

Айдар Ильясов рассказал, что еще одной проблемой были пробки, которые тут же образовались. Из-за этого аварийные бригады не могли тут же доехать до места, специалисты шли пешком, чтобы оградить место повреждения трубы и не пускать туда пешеходов и автомобилистов.

Что делать, если вы стали свидетелем прорыва на теплотрассе:

- Если вы видите, как на поверхность выходит вода или же пар выбивает из-под земли, прекратите движение, сделайте до 100 шагов назад

- Остановите движение других людей, предупредите об опасности. Позаботьтесь о безопасности детей.

- Сообщите о проблеме по телефону оперативно-диспетчерской службы 334-35-90, дайте точные координаты места повреждения.

- Не допускайте приближения людей к опасному участку

- Если вы пострадали от кипятка, срочно обратитесь к врачу.

СПРАВКА КП

В МЧС круглосуточно помимо экстренных телефонов есть телефон доверия круглосуточно 88463377282

ИСТОЧНИК KP.RU

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