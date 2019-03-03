2019-03-03T22:27:11+03:00
Происшествия

Уехал покупать папе подарок? Что известно о школьнике, который упал с крыши торгового центра

Мальчик погиб на месте, до приезда врачей скорой помощи
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Мальчика сразу начали искать волонтерыМальчика сразу начали искать волонтерыФото: соцсети
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13-летний Никита Н. утром 2 марта как обычно пошел в школу на Юнгородке. Правда, на уроках мальчик не был и после них домой не вернулся. Тогда родители забили тревогу и обратились в ДПСО «Лиза Алерт». Школьника начали искать волонтеры. На следующий день в группе отряда появилась обновленная ориентировка поиска Никиты. «Найден. Погиб».

Тело 13-летнего мальчика нашли на другом конце Самары – возле торгового центра InCube на улице Коммунистической. Об этом рассказывают очевидцы в соцсетях. По предварительной информации, подросток упал с крыши здания и погиб.

Отличник с воображаемым другом

Знакомые Никиты до сих пор не могут поверить в такую страшную новость. Одноклассница мальчика Алина А. рассказывает: подростка никогда не замечали в плохих компаниях.

- Он хорошо учился, даже отличником был класса до восьмого. Замкнутый мальчик, тихий. Я никогда не видела его в компании. Нет-нет, Никиту не обижал никто. Зачем? Мы все пытались с ним подружиться, учителя тоже. Но он все равно как-то в одиночестве… У него, насколько я знаю, даже страниц нет в социальных сетях, - делится девочка.

Родители одноклассников подростка вспоминают, что мальчика постоянно ставили в пример своим детям.

- Как ни придешь в школу – эти на перемене носятся толпами, а Никита стоит около подоконника в коридоре, книгу читает. Он в основном уроки учил – английский любил очень и литературу с биологией. Учителя его по всем олимпиадам таскали, - признается мама одноклассника Никиты Наталья Елистратова (*фамилия изменена).

По воспоминаниям одноклассников, школьник все-таки был со странностями, хотя и очень способный. Так, на английском языке мальчик как-то написал сочинение о том, что у него есть воображаемый друг.

О семье Никиты Н. известно немного. Благополучная, родители жили вместе, никаких пагубных увлечений не было. В тот день у отца Никиты Н. был день рождения. Родители до последнего думали, что он просто поехал покупать папе подарок.

Охрана видела ребенка на крыше?

По выходным у этого торгового центра многолюдно

По выходным у этого торгового центра многолюдно

Как ребенок вообще попал торгового центра, неизвестно. Судя по комментариям в социальных сетях, охрана видела, что школьник стоит на крыше. Правда, эти комментарии быстро удалили.

- У нас всегда все строго с выходами на крышу, - объясняет один из сотрудников InCube. – На крышу постороннему человеку попасть нереально. Мальчик, скорее всего, знал, куда он идет и зачем. Или еще вариант – в этот день могли чистить снег с крыши. Все нараспашку, двери открыты. Вот тогда…

Тело мальчика нашли со стороны внутреннего двора торгового центра – там нет таких толп людей, как, например, со стороны Московского шоссе . Никита Н. скончался сразу, до прибытия скорой помощи.

Правоохранительные органы пока ничего не комментировали о произошедшей трагедии. Обстоятельства и причины гибели ребенка еще предстоит выяснить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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