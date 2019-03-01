Поволжский банк Сбербанка подвел итоги 2018 года

Банк времени

Старейший банк России с гордостью констатирует: каждый второй новый клиент финансового учреждения моложе 24 лет. Что же привлекает молодежь в этом банке? Финансисты уверены: инновационные подходы в форматах обслуживания клиентов. Время сегодня – самый ценный невосполнимый ресурс, особенно для молодых, которые буквально «схватывают налету». Прогресс по этому параметру Сбербанк демонстрирует головокружительный: если несколько лет назад на получение кредита частному клиенту уходило несколько дней, то сегодня – считанные минуты, и при этом не нужно даже идти в офис.

- Уже сегодня клиенты Сбербанка могут, не выходя из дома, открыть вклад, получить кредит, приобрести или продать недвижимость с помощью сервиса «ДомКлик», совершить все необходимые платежи, - рассказал председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк Александр Анащенко.

В прошлом году в Поволжском банке в 5 раз увеличилось число клиентов, оформивших ипотеку с помощью онлайн-площадки Сбербанка «ДомКлик». Если в 2017 году через «ДомКлик» ключи от новых квартир получили порядка 1 900 семей, то по итогам 2018 года почти 10 000 отметили новоселье благодаря онлайн-сервису.

- Мы стараемся максимально сократить время, которое тратят наши клиенты на получение банковских услуг, - говорит Александр Анащенко. – Время на покупку квартиры благодаря сервису «ДомКлик» сократилось до 24 часов. Сюда входит не только получение кредита, но и подбор квартиры, оформление сделки.

Оптом и в розницу

Многие из нас до сих пор для решения вопросов предпочитают личное обращение в офис. Особенно это касается сельской местности, где проживает много пенсионеров.

По словам представителей финансово-кредитного учреждения, филиальная сеть остается конкурентным преимуществом банка, которое они будут развивать. Сегодня в семи регионах, на территории которых работает Поволжский банк, расположены 1578 офисов.

В «глубинке» Поволжья функционируют около 900 офисов Сбербанка. Помимо этого разработаны новые форматы взаимодействия с клиентом, чтобы сделать доступными банковские услуги вне зависимости от наличия офиса.

Один из них - «банковский платежный агент», который позволяет выдавать наличные в магазинах, расположенных в деревнях и селах, которые работают с эквайрингом Сбербанка. К 2020 году в Поволжском банке планируется открыть около 300 подобных точек агентской сети. В отдельных областях продолжают работу передвижные пункты кассового обслуживания.

В целом по итогам 2018 года Поволжский банк значительно нарастил объем выдач жилищных и потребительских кредитов. За прошедший год было выдано более 662 тысяч потребительских кредитов на общую сумму 125 млрд. – этот показатель на 65% превысил итоги 2017 года. На 40 % вырос объем выдачи ипотечных кредитов: за 2018 год выдано 74 тысяч кредитов на общую сумму 101 млрд. рублей.

Без купюр

Все больше людей вместо купюр носят в кошельке пластиковые карты, а то и вовсе расплачиваются за покупки, прикладывая к считывающему устройству телефон. К этому нас мотивируют и банки, предоставляя взамен кэшбеки и другие приятные бонусы.

Благодаря совместной инициативе Сбербанка, Самарской транспортной карты и компании Visa с января 2019 года самарцы могут расплачиваться банковской картой и за проезд в общественном транспорте – не нужно возить с собой горсть мелочи, пытаясь в час пик отсчитать кондуктору 28 рублей. Кстати, сегодня можно даже оставить «безналичные чаевые» в ресторане. Мобильный сервис Сбербанка для безналичного расчета в кафе и ресторанах Plazius запустил функцию онлайн-перевода чаевых официанту с банковской карты. Сумма, которую благодарный клиент определяет сам, списывается вместе с оплатой чека, но поступает не на счет заведения, а на личный кошелек официанта в «Яндекс.Деньгах». Так что, вероятно, скоро не останется ни одного места, где нам понадобились бы наличные.

Вклад в будущее

В завершение пресс-конференции Александр Анащенко анонсировал всероссийское образовательное мероприятие для школьников «Урок цифры» на тему «Искусственный интеллект и машинное обучение». Это необычные уроки информатики, подготовленные специалистами по аналитике данных Сбербанка.

Уроки направлены на развитие ключевых компетенций цифровой экономики у школьников, а также на их профориентацию для осуществления дальнейшей деятельности в сфере информационных технологий. «Урок цифры» прошел в Самаре 28 февраля, до 3 марта 2019 года такие уроки пройдут во всех регионах Поволжского банка.

Организаторами Урока выступают Министерство просвещения Российской Федерации, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, АНО «Цифровая экономика» и ПАО Сбербанк в партнерстве с ключевыми российскими компаниями сферы информационных технологий.