«Крылья Советов» - «Енисей», 9 марта 2019: прямая трансляция матча 19 тура РПЛ

Онлайн-трансляция матча 19 тура РПЛ «Крылья Советов» - «Енисей», который пройдет 9 марта 2019 марта в 15-00 по самарскому времени (в 14-00 по московскому) на стадионе «Самара Арена».

Весенняя часть сезона в чемпионате России по футболу набирает обороты. «Крылья» в субботу проводят первый домашний матч 2019 года. В соперниках «Енисей», который также как и волжане борется за выживание. Правда, у красноярцев дела обстоят гораздо хуже.

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«КС» на 13 месте в турнирной таблице, в их активе 18 очков. У гостей на 7 меньше, они на последней строчке. Обе команды забили по 12 мячей, пропустили: Самарцы - 24 мяча, «Енисей» - 29.

«Крылья Советов» в ближайшей встрече не смогут рассчитывать на защитника Рохеля, зато в состав после дисквалификации возвращается Сергей Корниленко. Это придаст вариативности атаке зелено-бело-синих, которая и так себя не плохо проявила в последнем матче с московским «Локомотивом».

Подопечные Дмитрия Аленичева - тоже не мальчики для биться. Они сыграли вничью с полуфиналистом кубка России «Ростовом», а в РПЛ им некуда отступать - поэтому гости точно будут стараться увезти с берегов Волги очки.

В составе «Енисея» несколько игроков, которые хорошо знают команду из Самары - Гаджибеков, Соболев, Ятченко. Правда, на поле выйти сможет только последний, ведь первые двое согласно арендному соглашению такого права не имеют.

Главный судья матча - Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга; ассистенты - Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

Теперь немного магии цифр. Между собой коллективы встречались 5 раз. И все время заканчивали с одинаковым счетом - 1-0. 3 раза побеждали «Крылья», дважды удача улыбнулась «Енисею». В последний верх взял именно клуб из Красноярска.

Но в августе «Крылья Советов» были совсем другими. Сейчас их усилили Самедов, Джано, Шишкин и другие - зимой клуб здорово обновился. Поэтому как все закончится на этот раз, станет известно после окончания противостояния 9 марта.

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