И служу, и вяжу, и склоны покоряю: чем увлекаются самарчанки в погонах

Женщины даже в строгой форме полицейских все же остаются прекрасными женщинами. Мы заглянули в несколько ведомств, где чаще можно увидеть людей в мундирах, чем в штатском и узнали, чем увлекаются прекрасные представительницы серьезных профессий. Кстати, прямо сейчас на сайте КП-Самара идет конкурс "Красавицы в погонах", где можно полюбоваться очаровательными представительницами ведомств и отдать свой голос за приглянувшуюся участницу.

Горы покоряются смелым

Старший инспектор по особым поручениям отделения организации миграционного учёта отдела разрешительно-визовой работы УВМ ГУ МВД России по Самарской области Елена Терновская успевает совмещать работу и путешествия в горы.

Работу свою Елена по-настоящему любит

- На работе основные мои обязанности - оформление приглашений на въезд иностранных граждан в Российскую федерацию и лиц без гражданства, - рассказывает Елена. - Дни бывают разные, но в среднем за день к нам обращаются около 20 человек. А выдач приглашений бывает и 50-100.

Работу свою Елена по-настоящему любит. Еще в школе она решила, что ее будущая профессия будет связана с законами и параллельно со старшими классами Елена получала юридическое образование в колледже.

- Мне с детства хотелось защищать людей, знать все тонкости законов нашей страны. После окончания колледжа я приехала из Челябинской области в Самару и поступила на бюджет в Самарский государственный университет, а потом пришла работать в МВД, - делится Елена. - Если бы я не любила свою работу, то не пошла бы сюда. Иногда бывает такой поток людей, что к вечеру уже разговаривать не можешь.

"Любовь к горам у меня из Челябинской области"

Поскольку работа у Елены в основном сидячая, девушка решила заняться спортом. На беговых лыжах она катается с детства, а вот в 27 лет вдруг решила добавить в свою жизнь адреналина и совместить любимые горы со спортом, так она и покорила сноуборд.

- Любовь к горам у меня из Челябинской области, с моей малой родины. А на доску меня поставили друзья. Я приехала как-то домой и друзья предложили прокатиться. Я сразу встала и поехала, это ощущение мне очень понравилось с тех пор и катаюсь, - признается Елена. - Пока это увлечение на любительском уровне, потому что я считаю, что серьезно нужно заниматься чем-то одним, для меня это работа. Но каждый раз я покоряю все новые и новые вершины. Сейчас самая высокая гора, с которой я спустилась, более 2000 метров. Это было в Сочи, но впереди еще много планов.

Чаще всего Елена катается на Красной Глинке в Самаре или в Солнечной долине в Челябинской области, а иногда ездит на Урал.

- Самое приятное на сноуборде - это ощущение полета. Поэтому я люблю высокие горы. Мечтаю покорить Эльбрус, а еще прыгнуть с парашютом.

Связано с Любовью

Любовь Николаева - ведущий специалист-эксперт отделения организации миграционного учёта отдела разрешительно-визовой работы УВМ ГУ МВД России по Самарской области. Она занимается оформлением приглашений для иностранных граждан, свободное от работы время посвящает семье. А если остаются еще свободные минуты - занимается любимым делом, вязанием.

Любовь Николаева вяжет, как только выдастся свободная минутка

- Вообще вязать я начала еще в школе, потом это как-то забылось и вот во время декретного отпуска любовь к вязанию появилась вновь! - Рассказывает женщина. - Сначала были снуды, шарфы и шапки. Потом перешла на сумки и корзинки.

Любовь призналась, что большую часть своих работ она дарит. В теплых шапках, шарфах и варежках, сделанных ее заботливыми руками, ходят почти все родные и близкие.

- Самая верная поклонница моих работ - мама. Изделия ручной работы я часто дарю подругам и родственникам, - делится Любовь. - Сейчас я увлечена вязанием корзин и сумок. Вязанные корзинки очень практичные, в них можно положить все, что душе будет угодно. Размер зависит только от количества пряжи. В таких корзинках у меня лежат и косметика, и детские канцелярские принадлежности. Большие корзинки стоят в шкафу для полотенец.

Вязанные корзинки очень практичные

Любовь больше всего гордится сумкой, которую связала совсем недавно и подарила маме.

- На вязание одной сумки у меня уходит примерно часа три, а потом начинается самое интересное - приделать фурнитуру, поэтому удовольствие это я растягиваю на несколько дней. А вот шапку за три часа можно сделать, что называется “под ключ”, - уверяет женщина.

Знакомые Любови узнав о ее увлечении стали просить что-то связать на заказ.

- К чемпионату мира по футболу я вязала шапку по цветам повторяющую флаг Италии. Это заказ знакомого, уж очень он просил такую шапку, ходил в ней на футбол, - делится она.

Ориентиры капитана Лукьянчиковой

Вероника Лукьянчикова - старший инспектор по боевой и специальной подготовке отдела кадров и работы с личным составом ИК-6 УФСИН России по Самарской области. Капитан внутренней службы учит сотрудников колонии рукопашному бою, проводит занятия по лыжной подготовке. Хрупкая и женственная Вероника без проблем может завоевать авторитет среди мужчин.

- Если женщина с умом, то она добьется своего и будет лидером не только на занятиях, но и в службе, - уверяет Лукьянчикова. - Правда, все это требует усилий. И в первую очередь над собой. Надо обязательно воспитывать себя как лидера и педагога.

В коллекции Вероники 70 медалей

Свои лидерские качества Вероника проявляет и не только в работе, но и в хобби. Она мастер спорта по спортивному ориентированию, Вероника неоднократный чемпион Самарской области. Она вошла в десятку сильнейших на предчемпионате мира по спортивному ориентированию, прошедшему в Словении.

В коллекции Вероники аж 70 медалей и большинство высшей пробы. И еще она обладательница шести Кубков и порядка 400 почетных дипломов. Причем последние в основном первой степени.

Первые награды Вероника завоевала еще в детстве, в шесть лет она записалась в лыжную секцию.

- В нашей школе прошел слух, что создается новая секция по спортивному ориентированию. А руководит ей замечательный тренер Каратасков Владимир Александрович. Да еще подруги подсказали, что теперь у нас новый вид спорта, где не только бегают, но и думают, - вспоминает Вероника. Так девушка и сменила лыжи на спортивное ориентирование.

Кстати, российские спортсмены прочно обосновались в элите мирового ориентирования, завоевав множество медалей самого высокого достоинства.

В числе лучших и капитан внутренней службы Вероника Лукьянчикова из уголовно-исполнительной системы Самарской области. Вероника очень сожалеет, что из программы обучения сотрудников управления по конвоированию почему-то исключили такой предмет, как военная топография.

- Ведь порой в службе случаются разные непредвиденные ситуации, - говорит офицер, - вполне возможно, что при конвоировании осужденных сотрудник окажется на незнакомой местности. Или не дай Бог, кто-то из его подопечных совершит побег. Ну а чтобы задержать злоумышленника, нужно уметь при помощи карты и компаса ориентироваться на незнакомой местности. Поэтому, если сотрудник несколько часов в месяц потратит на изучение ориентирования, то это пойдет на пользу не только ему, но и всему управлению по конвоированию.

Любовь к спортивному ориентированию Вероника передала и своему сыну Михаилу. Не смотря на то, что мальчику всего-навсего девять лет, а у него уже есть первый юношеский разряд по этому виду спорта. Вполне возможно, что и ориентированием увлечется и младший – Максим. Сейчас малышу два года, но он уже любит играть с компасом.

Впрочем, Веронику радует, что руководство уголовно-исполнительной системы Самарской области поддерживает сотрудников-спортсменов и спорт в целом.