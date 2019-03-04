2019-03-04T16:35:18+03:00
Спорт

Его звали в "Динамо", но "Крылья" были семьей: великому капитану и тренеру Виктору Карпову исполнилось 92 года!

Свой день рождения отмечает прославленный футболист «Крыльев Советов», человек, который дважды довел команду до финала Кубка СССР
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В день рождения прославленному футболисту и тренеру вручили футболку «Крыльев» с 92 номеромВ день рождения прославленному футболисту и тренеру вручили футболку «Крыльев» с 92 номеромФото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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С именем Виктора Карпова связаны, пожалуй, самые важные победы «Крыльев Советов» в советской истории. Виктор Иванович был капитаном команды, добирался с волжанами до четвертого места чемпионата страны и дважды выходил в финал Кубка СССР – сначала как игрок, потом как тренер. Виктор Карпов был капитаном второй сборной СССР, дружил с Эдуардом Стрельцовым и Львом Яшиным. А количество наград знаменитого куйбышевского футболиста и тренера можно перечислять долго. Сегодня Виктору Ивановичу исполняется 92 года.

Поздравлять ветерана приехали бывший футболист «КС», а ныне член совета директоров клуба Валерьян Панфилов. «Комсомолка» тоже заглянула в гости к Виктору Карпову.

1956 год. Виктор Карпов - капитан (первый слева) Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

1956 год. Виктор Карпов - капитан (первый слева)Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Свой первый матч тогда еще 20-летний Витя Карпов сыграл за «Крылья» в далеком мае 1947 года. В тяжелое послевоенное время люди особенно чувствовали жизнь и наслаждались простыми вещами. Виктор Карпов искренне любил танго и «Крылья Советов». И всегда отдавал им всего себя. На паркете футболист был страстным и чувственным, таким же и на поле. Быстрый, резкий Карпов удивлял своей игрой, а его хлесткого сильного удара и умных проникающих передач боялись все. Виктора Карпова брали на зарубежные турне – на усиление – киевское «Динамо», столичные «Торпедо» и «Спартак». А московское «Динамо» даже пыталось переманить полузащитника, но Карпов отказался. «Крылья» были для него семьей.

31 июля 1956 года. Открытие Центрального стадиона "Лужники". Капитан сборной РСФСР Виктор Карпов приветствует капитана сборной Китая Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

31 июля 1956 года. Открытие Центрального стадиона "Лужники". Капитан сборной РСФСР Виктор Карпов приветствует капитана сборной КитаяФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

За куйбышевскую команду Виктор Иванович сыграл 266 матчей, восемь лет был ее капитаном, а после завершения карьеры стал тренером. Своим идеалам Виктор Карпов не изменил и после того, как повесил бутсы на гвоздь.

- Я, к сожалению, не застал Виктора Ивановича как тренера, но видел, как он работает, да и ребята рассказывали. Он был очень жестким, - вспоминает Валерьян Панфилов. - Не терпел, если кто-то пил или курил, готовил футболистов на совесть. Тогда команда была средней по мастерству, но за счет «физики» и дисциплины «Крылья» добивались результатов. Не зря команда играла в финале Кубка СССР в 1964 году.

Вспоминают знакомые Виктора Ивановича и его скрупулезность. Он был тренером-стратегом, продумывал каждый шаг своих подопечных на тренировках, составлял масштабные планы на матчи.

- Бывало, что целые стены были закрыты склеенными листами с записями, таблицами и рисунками. Виктор Иванович продумывал все, вплоть до того, сколько должен пробежать тот или иной футболист на тренировке, сколько должен сделать шагов, - рассказывает Валерьян Панфилов.

Казалось бы, совсем недавно Виктор Иванович играл против Бескова, бил по воротам киевского «Динамо», а теперь и до 100 лет рукой подать Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

Казалось бы, совсем недавно Виктор Иванович играл против Бескова, бил по воротам киевского «Динамо», а теперь и до 100 лет рукой податьФото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

В день рождения прославленному футболисту и тренеру вручили футболку «Крыльев» с 92 номером. Глядя на нее Виктор Иванович и сам, кажется, не верит.

- Как? – восклицает Виктор Карпов. – Уже 92?

Казалось бы, совсем недавно он играл против Бескова, бил по воротам киевского «Динамо», а теперь и до 100 лет рукой подать. Верим, что Виктор Иванович и эту планку возьмет легко. Такой уж он человек. Мы же просто пожелаем ему здоровья и долголетия. Радуйте нас как можно дольше, Виктор Иванович! С праздником, капитан и тренер!

ИСТОЧНИК KP.RU

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