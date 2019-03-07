Двойные квитанции, оплата с процентами и очереди: что тормозит "мусорную" реформу в Самарской области

"Мусорной" реформе в Самаре исполнилось два месяца. С 1 января 2019 года в регионе работает единый регоператор, который взял под контроль весь рынок вывоза и переработки отходов. КП-Самара выяснила, что получилось сделать за эти два месяца, какие сложности возникли и чем недовольны горожане.

Кому-то две квитанции, кому-то ни одной

В первые дни большая часть жалоб регоператору от жителей была связана с неубранными контейнерными площадками. Но в течение двух недель ситуация стабилизировалась, остались точечные проблемы. В "Экостройресурс" объяснили, что работу перевозчиков контролируют, принимают жалобы от жителей по телефону горячей линии и решают возникшие вопросы.

Но проблема возникла с квитанциями. Законопослушные горожане ждали платежек в начале февраля. Они пришли, но не всем. Половина жителей Самары и области признались, что так и не увидели квитанций. Их обещали окончательно разослать к концу февраля, но этого не произошло. В регоператоре объяснили, что это связано с тем, что данные абонентов было необходимо где-то получить, быстро это сделать не удалось.

В итоге первые квитанции многим самарцам пришли уже только 3 марта. Некоторые не получили их вовсе. Зато другим пришли две квитанции. Что делать в этом случае, объяснили в регоператоре. Оплатить нужно только одну из них, с корректными данными. Затем нужно обратиться к регоператору, предоставить квитанции и закрепить лицевой счет, по которому оплата будет производиться дальше.

Не везде в Самаре с вывозом ТКО благополучно

Что делать, если вам не пришла квитанция?

1. Вы можете прийти в офис регоператора по ул. Сердобская, 8 или в любой офис в районах Самарской области и заключить договор на обслуживание.

2. Позвонить по телефону горячей линии: (846) 303-06-48 и выяснить, почему не доставлены квитанции по вашему адресу

Ошибки обещают исправить

Правда, недовольны и горожане и жители области, которым квитанции пришли. У многих из них в платежки закрались ошибкой. Представители регоператора объяснили, что это примерно 1% от всех квитанций, но жалоб в соцсетях немало. В селах, где оплату берут с человека, например, в квитанцию вписали лишних людей, а выставили их на маленьких детей, умерших и несуществующих граждан.

А в офисе регоператора - очереди

Что делать, если вам пришла неправильная квитанция

Куда писать?

Подтверждающие ошибку документы необходимо предоставить регоператору:

- почтой на адрес: 443063, г. Самара, ул. Сердобская, 8, ООО «ЭкоСтройРесурс»,

- на электронную почту mail@ecostr.ru,

- через мессенджеры Viber и WhatsApp по телефону 8-927-653-33-09.

Что нужно предоставить?

Выписку из Росреестра или свидетельство о праве собственности

Жителям районов - справку о количестве зарегистрированных из органов ФМС, паспортного стола, МФЦ, ЕГРН, справку о составе семьи.

А в это время

"Со всеми вопросами - в одно окно"

Самарцы жалуются на очереди в офисе регоператора на Сердобской.

Регоператор сообщает, что в Самаре начал работу еще один офис регоператора. Он находится неподалеку от первого, по адресу ул. Победы, 14. Работает офис с 8.00 до 17.00 без перерыва на обед. Довольны не все жители: они указывают, что им приходится тратить на решение возникших из-за ошибок регоператора проблем рабочее время.

Есть вопрос

Екатерина Вейкина, Отрадный:

- Мне пришла квитанция на 219,40 рублей, когда я оплачивала через "Сбербанк Онлайн" с меня взяли комиссию 2,19 рублей. В год это уже почти 25 рублей переплаты. Почему же мы должны за это платить? Неужели не может оператор заключить договор с учреждениями оплаты и брать на себя эти расходы?

Ответ "Экостройресурс":

Потребители услуги «Обращение с ТКО» могут оплачивать ее любым удобным способом:

наличными денежными средствами через отделения почты РФ и банков. Напоминаем,

что ООО «ЭкоСтройРесурс» не взимает комиссию за оплату услуги. Комиссию с платежей

взимает банк или почта, через которую осуществляется платеж, согласно установленных

размеров комиссии по приему платежей данной организации.

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