Расписание телетрансляций чемпионата мира по биатлону 2019 в Эстерсунде с 12 по 17 марта

В Швеции продолжается чемпионат мира по биатлону, который начался 7 марта. Сильнейшие стреляющие лыжники уже с 7 марта соревнуются в ловкости и скорости в Эстерсунде. И сборная России в первой части свою программу-минимум выполнила. Александр Логинов в спринте взял серебро. Пока это единственная медаль сборной. Дважды в первую десятку попадали женщины. А в смешанной эстафете россияне стали четвертыми.

11 марта в Эстерсунде - выходной день, посоле этого соревнования уходят на второй круг. Главной гонкой второй половины чемпионата для России может стать мужская эстафета.

Состав мужской сборной: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Александр Поварницын, Никита Поршнев и Эдуард Латыпов.

Состав женской сборной: Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ирина Старых, Анастасия Морозова, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина.

12 марта, 17:30

Женщины. Индивидуальная гонка 15 км

Матч ТВ, начало в 17:10

13 марта, 18.10

Матч ТВ, начало в 17:50

Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км

14 марта, 19.10

Супермикст

Матч ТВ, начало 19.00

16 марта, 15:15

Женщины, эстафета 4х6 км

Первый канал, начало 16:00

16 марта, 18:30

Мужчины, эстафета 4х7,5 км

Первый канал, начало 18:15

17 марта, 15:15

Женщины. Масс-старт 12,5 км

Первый канал, начало 15:00

17 марта, 18:00

Мужчины. Масс-старт 15 км

Первый канал, начало 17:50

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