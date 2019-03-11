Расписание телетрансляций чемпионата мира по биатлону 2019 в Эстерсунде с 12 по 17 марта
В Швеции продолжается чемпионат мира по биатлону, который начался 7 марта. Сильнейшие стреляющие лыжники уже с 7 марта соревнуются в ловкости и скорости в Эстерсунде. И сборная России в первой части свою программу-минимум выполнила. Александр Логинов в спринте взял серебро. Пока это единственная медаль сборной. Дважды в первую десятку попадали женщины. А в смешанной эстафете россияне стали четвертыми.
11 марта в Эстерсунде - выходной день, посоле этого соревнования уходят на второй круг. Главной гонкой второй половины чемпионата для России может стать мужская эстафета.
Состав мужской сборной: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Александр Поварницын, Никита Поршнев и Эдуард Латыпов.
Состав женской сборной: Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ирина Старых, Анастасия Морозова, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина.
12 марта, 17:30
Женщины. Индивидуальная гонка 15 км
Матч ТВ, начало в 17:10
13 марта, 18.10
Матч ТВ, начало в 17:50
Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км
14 марта, 19.10
Супермикст
Матч ТВ, начало 19.00
16 марта, 15:15
Женщины, эстафета 4х6 км
Первый канал, начало 16:00
16 марта, 18:30
Мужчины, эстафета 4х7,5 км
Первый канал, начало 18:15
17 марта, 15:15
Женщины. Масс-старт 12,5 км
Первый канал, начало 15:00
17 марта, 18:00
Мужчины. Масс-старт 15 км
Первый канал, начало 17:50
Также посмотреть все трансляции можно на канале Eurosport.
ИСТОЧНИК KP.RU