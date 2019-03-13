Многодетным самарским семьям в Орловом Овраге пообещали дать воду и сделать дороги через два года

Воду дадут, но не свет

В редакцию "КП-Самара" поступил ответ от Департамента градостроительства администрации Самары о ситуации с земельными участками для многодетных семей в Орловом Овраге в Самаре. Мы уже писали, что семьи, которые получили там землю пять лет назад, до сих пор не могут переехать в новые дома. Многие из них построили жилье, продав квартиры и машины, но до сих пор к участкам не подвели коммуникации, у домов даже нет адресов. Ходить приходится по узкой тропинке, которая ведет от дома, где у семьи Лаврентьевых - героев нашей публикации - однокомнатная квартирка в обычном доме. Здесь они живут впятером. И мечтают переехать в свой двухэтажный особняк - лишь бы дали воду и электричество.

В Департаменте объяснили, что такая ситуация связана с тем, что пять лет назад земельные участки были выделены на территории, к которой не подведены инженерные коммуникации. Инженерные сети теперь нужно прокладывать от удаленных точек присоединения, стоимость такого технологического подключения высока и найти денег на это в местном бюджете невозможно. Тем не менее, пути решения власти ищут.

- "Самарские коммунальные системы" включили в свою инвестиционную программу строительство водовода диаметром 300 мм с закольцовкой для территории Орлова оврага. Срок выполнения программы 2019-2021 годы. Также они намерены построить бытовой коллектор диаметром 300 мм протяженностью 3,6 км от территории Орлова оврага до бытового коллектора в пос. Мехзавод в 2019-2020 годах, - поделились информацией в департаменте градостроительства. Таким образом, в "поселке" многодетных появится вода и канализация, это будет сделано за счет внебюджетных источников.

Пока у Лаврентьевых есть баня, которую топят дровамиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дороги начнут строить в 2021 году

Еще один вопрос, который удалось начать решать - это благоустройство территории. График работ утвердила глава Самары Елена Лапушкина. Торги по выбору подрядчика на проведение проектно-изыскательских работ пройдут в январе 2020 года, начать строить проезды и тротуары с ливневками должны в марте 2021 года.

При этом в департаменте объяснили, что участки должны к этому времени поставить на кадастровый учет, нанести на карту и указать их границы.

Еще один важный вопрос - присвоение домам адресов.

- Жителям необходимо обратиться в Департамент градостроительства. Присвоение адресов возможно после рассмотрения этого вопроса на топонимической комиссии, - ответили журналисту "КП-Самара".

При этом нерешенным на данный момент остается вопрос с присоединением территории к электрическим сетям. Это для многодетных семей крайне важно. Например, Светлана Лаврентьева рассказала, что они с мужем уже купили электрический котел и готовы подключить дом к отоплению. Пока что у семьи есть баня, которую они топят дровами, но жить в доме зимой невозможно.

КП-Самара продолжит следить за развитием этой истории.

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