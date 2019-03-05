Сообщение для Роналду, любимый футболист Джано и ресторан Самедова: "Крылья Советов" представили фанатам новичков команды

Добро пожаловать в Самару

Самарские "Крылья Советов" с триумфом вернулись со сборов, завершив их победой над "Шахтером" из Караганды и ничьей с "Астаной". И сразу же в первом матче после перерыва порадовали фанатов боевой ничьей в Москве с действующим чемпионом страны "Локомотивом". Болельщики смогли оценить и новичков клуба. Первый гол в сетку ворот отправил Джано с передачи Александра Самедова. Комбинация была отлично разыграна, будто футболисты готовили домашнее задание.

Фанатов развлекали ходулистыФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Уже 9 марта клуб сыграет с "Енисеем" на "Самара Арене". Футболисты 3 марта только вернулись в расположение команды и руководство решило дать фанатам возможность поближе познакомиться с новыми звездами клуба. Артем Тимофеев, Александр Самедов, Джано Ананидзе, Максим Карпов, Роман Шишкин, Антон Зиньковский, Мохаммед Рабиу и, конечно же, тренер Миодраг Божович - такие встречи в "Космопорте" проходят не первый раз, но эта, кажется, стала одной из самых массовых.

В Космопорте на встречу с игроками собралась толпа болельщиковФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

"Роналду, давай в Самару"

Фанаты столпились около сцены, где новички "Крыльев" выполняли различные задания - знакомство было обоюдным. Максим Карпов в своем инстаграме поделился фотографией на фоне всех фанатов. Мохаммед Рабиу признался, что надеется увидеть в Самаре самых ярких болельщиков. А Артему Тимофееву пришлось написать сообщение Криштиану Роналду - братан, мол, приезжай в Самару. Артем заволновался, что Криштиану не поймет русского языка. Но ведущие его успокоили: ничего страшного, если что, позвонит бывшей.

Романа Шишкина "Крыльям" удалось заполучить из "Краснодара"Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Роман Шишкин перед всеми фанатами ответил на блиц-вопросы. Оказалось, что экс-игрок "Краснодара" болеет за "Реал", считает самым стильным Миодрага Божовича. А еще он сдал коллегу по команде: оказалось, что чаще всех в инстаграме можно встретить Артема Тимофеева.

Теперь мальчишка на фото точно будет самым популярным в классеФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

А Джано признался, что его любимый футболист один и на века. И это Месси.

"Да мы и Самару не видели еще"

Спартаковский дуэт еще покажет свои наработкиФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Видеовопрос Александру Самедову задал экс-КВНщик и актер Дмитрий Колчин. Он поинтересовался, как бы ветеран сборной России назвал свой ресторан, если бы он был в Самаре. Оказалось, что новый игрок "Крыльев" по городу даже прогуляться не успел.

- Я похожу, посмотрю, и потом обязательно отвечу, - пообещал Самедов, у которого в Москве работает ресторан "Сирень".

Флаг с таким количеством автографов превращается в артефактФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Закончилась встреча, конечно же, автограф-сессией. Селфи с игроками делали и мальчишки, и взрослые фанаты.

Мохаммед Рабиу присоединился к клубу уже в МосквеФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

- Встреча показала, что такой формат общения востребован. И я готов сказать, что такие встречи станут постоянными. Клубу нужны болельщики, эта поддержка, и мы хотим, чтобы фанаты чувствовали себя частью команды. В этом сезоне мы еще не раз встретимся и пообщаемся с ними, - поделился планами генеральный директор Фонда поддержки и развития футбола в Самарской области Игорь Поваров.

Ветеран сборной теперь попробует вывести "Крылья" на вершины турнирной таблицыФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

ФАНАТЫ ГОВОРЯТ

Станислав Осокин:

- Я уже посмотрел матч с "Локомотивом". Ребята с действующим чемпионом страны играли на равных, это круто. У нас теперь команда действительно настоящая, которая бьется за имя "Крыльев Советов". Давно не было такого количества людей на встречах с игроками. Я надеюсь, что в игре с "Енисеем" команда победит, ничьей не будет. А счет увидим.

Денис Медведев:

Надеюсь, что команда сыграет отлично в сезоне, хочется выхода в Еврокубки, хоть раз себе позволить такой футбол. Приход Джано, Самедова, Тимофеева хорошо сказывается на команде. Показательный был матч с "Локомотивом". Самедов идет в отбор, берет на себя четырех игроков. Это уже совсем другой уровень игры. Нужно выигрывать при своих болельщиках с "Енисеем", со счетом не меньше 4:0.

Самарские болельщики ждут молодого футболиста из подмосковного "Чертаново" на поле "Самара Арены"Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Александр Кияткин:

Пополнение команды супер. Никогда не ожидал, что в "Крыльях" будут играть такие футболисты. Рад, что к нам пришел Антон Зиньковский - он очень талантливый и молодой. Я много наблюдал за ним еще в ФНЛ. Хочу чаще видеть Зиньковского и Карпова на поле. Надеюсь, в матче с "Енисеем" будет все намного интереснее и лучше, чем с "Локомотивом". Надеюсь что "Крылья" выиграют с крупным счетом - 3-0 и больше.

Болельщики могли получить призы от партнеров клубаФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Артем Серегин:

Я рад в команде Зиньковскому и Самедову, это очень хорошие игроки, один молодой, второй с очень большим опытом. Жду только положительных изменений и побед, голов хочу больше и атак, острых моментов. Хорошо, что есть такие встречи, чем больше таких мероприятий, тем лучше, это очень сближает команду с фанатами.

Напомним, что следующую игру "Крылья" проведут 9 марта на "Самара Арене" с "Енисеем". Билеты уже в продаже.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Александр Самедов - Дмитрию Колчину: "Прогуляюсь по Самаре и подумаю, как бы назвал здесь ресторан"

Новый игрок "Крыльев Советов" впервые встретился с болельщиками самарской команды и ответил на шуточный вопрос экс-КВНщика(подробности)

Самедов в дебютном матче за "Крылья Советов" помог самарцам отобрать очки у "Локомотива"

Пока самый результативный и зрелищный матч 18-го тура РПЛ закончился со счетом 2:2( подробности)

«Мы в них не сомневались»: в «Крыльях Советах» довольны дебютом новичков 2 марта

«Крылья Советов» сыграли матч 18-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (подробности)

Трансферы ФК «Крылья Советов» (зима 2018-2019): кто войдет в новый состав самарского клуба

13 место РПЛ к зимнему перерыву – не совсем то, на что рассчитывали самарцы. В трансферное окно «КС» снова собираются серьезно укрепиться и перекроить состав (подробности)