2019-03-05T13:13:44+03:00
Спорт

Следственный комитет просит арестовать гендиректора субподрядчика «Самара Арены»

Бизнесмену Сергею Уласевичу вменяют невыплату налогов и зарплат работникам, а основной субподрядчик обвиняет предпринимателя в хищении 2,5 млрд рублей
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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«Самара Арена» - один из стадионов, построенных к ЧМ-2018«Самара Арена» - один из стадионов, построенных к ЧМ-2018Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Следственный комитет обратился в Бабушкинский суд Москвы с требованием заключить под стражу генерального директора субподрядчика «Самара Арены» бизнесмена Сергея Уласевича. Его компания «Стальмонтаж-Электросталь» занималась монтажом металлоконструкций на стадионе.

Уласевичу вменяют часть 2-ую статьи 199 УК РФ «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или ИП, за счет которых должно производиться взыскание налогов» и часть 2 статьи 145 УК РФ «Невыплата зарплаты, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат». Другими словами, компания не заплатила налоги и не выплатила зарплату работникам.

В пресс-службе генподрядчика «Самара Арены» «ПСО Казань» корреспонденту «КП-Самара» сообщили, что все официальные комментарии будут после суда, но добавили, что ситуацию с Уласевичем они комментировали около двух лет назад.

- Руководство «Стальмонтаж-Электросталь» специально инициировало банкротство, чтобы снять ответственность за срыв сроков по монтажу металлоконструкций на «Самара Арене», а также уйти от гарантийных обязательств и не выплачивать долги перед своими сотрудниками, подрядчиками и поставщиками, - отмечали в «ПСО Казань».

Тогда основной субподрядчик стадиона компания «Татдорстрой» обратилась в полицию – требовал завести на Сергея Уласевича уголовное дело из-за хищения денег. Речь шла о 2,5 миллиарда рублей.

Суд пройдет в Москве во вторник, 3 марта, в 15:00 по московскому времени. Меру пресечения гендиректору субподрядчика стадиона выберут заочно, т.к. Сергей Уласевич находится в международном розыске.

Напомним, «Самара Арену» строили к чемпионату мира по футболу. Стадион стал самым проблемным из всех арен мундиаля. Сроки окончания строительства несколько раз откладывали. В итоге первый матч на новом стадионе прошел почти в последний момент - 28 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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