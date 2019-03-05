Слуцкий, Савин, Коллер: какими были «Крылья Советов» 10 лет назад

«Крылья Советов» очень бодро начали вторую часть сезона РПЛ 2018/2019. Подопечные Божовича сгоняли боевую ничью с действующим чемпионом страны «Локомотивом» 2:2. Теперь большой футбол возвращается в Самару – 9 марта «КС» сыграют на «Самара Арене» с «Енисеем». А ведь десять лет назад не было ни системы осень-весна в чемпионате России, ни «Самара Арены», а «Крылья Советов» готовились к Лиге Европы. Мы решили провести свой челлендж #10yearschallenge и вспоминили, какими были «Крылья» 10 лет назад.

Ностальгируем вместе.

Перед сезоном чемпионата России 2009 года «Крылья» были в порядке – в 2008 году команда финишировала на 6 месте и добыла себе путевку в Лигу Европы. В Самаре собиралась отличная банда.

Тимофей Калачев

За «Крылья Советов» белорусский полузащитник отыграл два сезона, затесавшиеся между выступлениями за «Ростов». Это было еще до победы в Кубке России, до «серебра» чемпионата, до Лиги чемпионов, до стычки с Моуриньо, до 1/8 финала Лиги Европы.

За «КС» Калачев отыграл чуть больше 30 матчей, за «Ростов» - больше 250-ти. Но и в футболке самарского клуба, и в джерси южан белорусский полузащитник отдавал всего себя на поле. Его часто сравнивают с Пирло. Сходство в игре и правда есть.

Белорусскому полузащитнику уже 37 лет. Он продолжает играть на самом высоком уровне.

Евгений Савин

Какой любитель футбола сейчас не знает Евгения Савина? Один из самых популярных российских блогеров, видео которого набирают миллионные просмотры.

Сейчас форварду 34 года. За «Крылья» Савин выступал с 2008 по 2011 год. В Самару Евгений прилетел из Перми перспективным молодым форвардом. Правда, вырасти в сильного топ-нападающего у Савы не вышло. За «КС» он отыграл 103 матча во всех турнирах и забил 23 мяча, потом покатался по клубам и завершил карьеру в 30 с небольшим.

- Признай, ты был посредственным футболистом, хотя считал себя невероятным топом, - подколол бывший тренер «Крыльев» Леонид Слуцкий Евгения Савина в интервью самому блогеру. – Но как блогер ты нашел себя.

Савин и сам не скрывает, что не блистал на поле, и часто себя подкалывает. Зато как ведущий и блогер экс-нападающий «Крыльев» действительно красава.

Ян Коллер

Большому Яну уже 45 лет. Недавно он возвращался в Самару – во время чемпионата мира. Сейчас Коллер живет в Монако и работает с молодежью сборной Чехии U-18. Карьеру Ян закончил только в 38 лет после выступлений за французский «Канн». Когда впервые прилетел в Самару форварду было 35 лет, однако он все еще внушал страх в защитников других команд.

В то время тренер «КС» Леонид Слуцкий нашел, как оптимально использовать сильные стороны двухметрового нападающего – фланговые полузащитники просто подавали на Коллера, а тот переправлял мяч в ворота. Многие тренеры жаловались, что играть против большого Яна невозможно, а сам Коллер успел забить 16 мячей в 46 играх за самарцев.

Иржи Ярошик

Один из двух звездных чехов в составе самарцев. Мог сыграть как в центре обороны, так и в опорной зоне полузащиты. На тот момент футболист был самым титулованным в составе «КС»: за его спиной 4 чемпионства из разных стран: Чехии, России, Англии и Шотландии. Иржи отличался надежностью и сыграл почти все матчи. Помогал не только в защите, но и в атаке - на его счету два забитых мяча.

После «Крыльев» Иржи поиграл в Испании за «Сарагосу» и «Алавес». Между ними успел вернуться на родину - в хорошо знакомую ему пражскую «Спарту». В 2015 он повесил бутсы на гвоздь, но не расстался с футболом, а занялся тренерской деятельностью. Ярошик поработал в Чехии, а сейчас является помощником главного тренера в словацком клубе «Ружомберок» и строит большие планы на будущее. Иржи с теплом вспоминает о времени в Самаре, в интервью называя «Крылья» самой атмосферной командой России.

Владислав Игнатьев

В 2009 году никто и не заметил трансфера 22-летнего Владислава Игнатьева из «Камаза» в «Крылья Советов». В первом же матче за новую команду молодой полузащитник отметился голевой передачей.

Игнатьев отыграл в Самаре всего один сезон и уехал покорять столицу – в московский «Локомотив».

Постепенно он пробился в состав «железнодорожников» и закрепился в основе. Полузащитник даже вызывался в сборную России и сыграл за национальную команду четыре матча. Сейчас Игнатьеву 32 года и он продолжает играть за «Локомотив».

Роман Адамов

Автор знаменитого паса на Гуса Хиддинка в матче сборной России с Испанией на Евро-2008 играл за «Крылья» в 2009 году. В Самаре он был проездом – приехал летом, уехал в январе 2010, сыграл 14 матчей и забил 5 голов. Принадлежал форвард «Рубину», который после «КС» отправил Адамова в аренду в «Ростов».

После был период выступления за чешскую «Викторию». После Чехии Роману пришлось покатать за команду Таганрогской птицефабрики. Завершил карьеру Адамов в Новосибирске после 17 игр за «Сибирь». Сейчас экс-форвард сборной России живет в Ростове и работает в структуре ФК «Ростов» с молодежью.

Иван Таранов

Молодой универсал, так же как и Ярошик способный сыграть и опорника, и центрального защитника. Леонид Слуцкий использовал его на последней позиции. Иван только пришел в команду в 2008 году, был кандидатом в сборную страны. Молодой футболист почти постоянно появлялся на поле, был одним из ключевых защитников и иногда брал на себя исполнения стандартов, правда, в том чемпионате отличиться Ивану не удалось.

Таранов задержался в «Крыльях» надолго и стал настоящей легендой клуба. В 2014 году он получил капитанскую повязку, был с командой и в радости, и в горе, два раза помогая вернуться в элиту российского футбола из ФНЛ. Летом прошлого года Иван Таранов объявил об уходе из «Крыльев». Сейчас 32-летний футболист выступает в ФНЛ за «Краснодар-2». Таранов отлично вписался в молодую команду и даже записал на свой счет 3 мяча.

Сергей Ткачев

Сергей Ткачев в 2010Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

20-летний Сергей только начинал свой путь в большом футболе. «Крылья» стали его первой серьезной командой. Ткачев играл на позиции крайнего атакующего полузащитника, считался суперталантливым футболистом с прекрасным дальним ударом. Правда, в 2009 году он появлялся на поле и ничем особенным не запомнился.

Ткачев поиграл на Украине, отметился в «Урале», «Локомотиве», «Кубани» и ЦСКА. Армейцам Сергей принадлежит и сейчас. Те его постоянно отправляют по арендам - в сезоне 2016/2017 Ткачев снова играл в Самаре, а сейчас весьма успешно выступает за тульский «Арсенал». В этом сезоне на его счету 4 забитых мяча, 2 из которых он отправил в ворота «Крыльев» во встрече, закончившейся разгромом волжан – 4:0.

Эдуардо Лобос

Основной вратарь команды, который обладал большим авторитетом в раздевалке команды. Эдуардо в 2009 году отыграл все матчи чемпионата от звонка до звонка. Во многом благодаря его усилиям самарцы оказались в десятке в том году. Лобос был настоящим любимцем публики и участвовал в значимых городских событиях. Однажды он даже принял участие в Грушинском фестивале, правда, добирался туда 4 часа из-за пьяного капитана катера.

Эдуардо в 2011 году вернулся на родину и выступал за различные чилийские команды - «Унион Эспаньолу», «Коло-Коло», «Сан-Маркос» и другие. Сейчас он продолжает игровую карьеру и числится в составе «Эвертона» из Вилья-дель-Мара.

Олег Иванов

Один из лидеров самарской команды, центральный полузащитник, от которого во многом зависело, как будут развиваться атакующие действия клуба. Олег тогда был кандидатом в сборную страны, отличался хорошей техникой и прекрасным видением поля. В сборную Иванова все-таки вызвали. Он даже летал с командой на Евро-2008 и завоевал «бронзу», не сыграв ни одного матча.

По внешнем качества и стилю игры футболиста сравнивали с легендой «Спартака» Егором Титовым. Олег продолжает карьеру. Транзитом через «Ростов» он перешел в грозненский «Терек», ныне «Ахмат», за который выступает с 2012 года. В этом сезоне на счету полузащитника 3 забитых мяча, он по-прежнему хорош.

Леонид Слуцкий

Один из главных винтиков той дрим тим, которую собирали в Самаре в 2008-2009 годах, пока с деньгами было все хорошо. До «Крыльев» Слуцкий успел довести «Москву» до четвертого места в чемпионате России. С самарцами наставник работал с ноября 2007 года по октябрь 2009. В первом же сезоне Слуцкий занял с «КС» 6 место в чемпионате и вывел команду в Лигу Европы. Однако на европейской арене все было довольно печально – волжане уступили в квалификации полупрофессиональному «Сент-Патриксу» из Ирландии. В сезоне 2009 «Крылья» финишировали на 10 строчке в турнирной таблице.

После «КС» у Слуцкого был успешный период в ЦСКА, несколько матчей во главе сборной России и переезд в Европу. Сначала российский тренер возглавлял «Халл Сити». Реалии Чемпионшипа оказались слишком суровы для наставника – 20 место из 24 к декабрю и ожидаемая отставка. Сейчас Леонид Слуцкий тренирует голландский «Витесс». Команда идет на 5 месте в чемпионате страны.