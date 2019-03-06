«Болельщики не заслужили»: «Лада» пролетела мимо четвертьфинала ВХЛ

Поход «Лады» за Кубком Петрова закончился толком не начавшись. Хотя на первых порах все очень радужно. Подопечные Анатолия Емелина попали на красноярский «Сокол», занявший в регулярке 12 место, потом стало ясно, что в Красноярске из-за Универсиады матчи пройти не могут и игры перенесли в Тольятти, а следом подоспела и первая победа – «Лада» разобралась с «Соколом» 2:0. В том матче были шероховатости, но в целом начало 1/8 ВХЛ вызывало оптимизм.

Потом «Лада» полетела – 1:4 и 2:3 в двух следующих играх. Что случилось с командой, которая должна была претендовать на Кубок Петрова? По мнению главного тренера «автозаводцев» Анатолия Емелина, подвели реализация и фолы.

«Сокол» смог вырвать победу у «Лады» в первом раунде плей-офф 3:1. Фото: ХК «Лада»

- Как и в предыдущих матчах, все решило большинство. Мы очень много бросали, но КПД очень маленький. Мало закрывали вратаря «Сокола» и пока он нас переигрывает. Будем готовиться к следующему матчу, - подвел итоги третьей игры серии наставник «Лады».

Тогда счет в противостоянии был 1:2 в пользу «Сокола». Одна ошибка – и Тольятти останется без четвертьфинала. Не удивительно, что болельщики ждали яростного боя. Его и получили. Только характер оказался покрепче у красноярцев.

«Лада» начала бодро, смяв на «Лада-Арене» защитные порядки номинальных хозяев. 0:1 - Станислав Чистов первым же ударом открывает счет в матче на 17-ой секунде, 0:2 – на 11 минуте Евгений Курбатов с пятака удваивает преимущество. «Сокол» сумел отквитать одну шайбу, воспользовавшись удалением у «Лады». Сначала Антон Савельев дальним броском проверил на прочность голкипера тольяттинцев Александра Скрынника, страж ворот «Лады» шайбу отбил, но на добивание первым успел Алексей Князев – 1:2.

Без помощи своих трибун, в матчах против бывшего участника КХЛ, фаворита противостояния «Сокол» выстоял и пробился в четвертьфинал. Фото: ХК «Лада»

Вернуть преимущество в две шайбы «Ладе» помог защитник красноярцев Михали Чурляев. Он бросил клюшку перед Андреем Сигаревым, за что судья дал штрафной. Реализовал его сам Сигарев.

Сломили «Ладу» собственные ошибки. Удаление привело к голу Чурляева, а через пару минут Симаков реанимировал интригу в матче – 3:3.

- Начало было тяжелым – соперник нас поддавил, но ребята не опустили руки, сражались до конца. Выделять никого не буду, все молодцы, все – красавцы. Выиграли назло всем злопыхателям, которые в нас не верили, - сказал после матча главный тренер «Сокола» Александр Титов.

До конца основного времени парочка шансов вырвать победу у «Лады» была, но фортуна и хоккейные боги были на стороне номинальных хозяев. В овертайме победу и билет в 1/4 финала «Соколу» принес Юрий Назаров – 4:3 в матче и 3:1 в серии.

Без помощи своих трибун, в матчах против бывшего участника КХЛ, фаворита противостояния «Сокол» выстоял и пробился в четвертьфинал.

- К сожалению, молодые игроки из-за большого желания допускают такие удаления – задержку клюшкой, подножку… Это приводит к таким результатам. Сегодня опять все решило большинство – кто забил, тот и выиграл. К сожалению, то, что мы показали в плей-офф, наши болельщики не заслужили – они достойны большего. Так получилось, - подытожил главный тренер тольяттинцев Анатолий Емелин.

«Лада» уходит в отпуск, а «Сокол» готовится к четвертьфиналу. Команда временно станет тольяттинской – возвращаться в Красноярск, по словам Александра Титова, нет смысла. В городе Универсиада. Поэтому красноярцы будут готовиться к 1/4 финала и ждать соперника на берегах Волги.