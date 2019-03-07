2019-03-06T10:14:48+03:00
Спорт

"Крылья Советов" - "Енисей" 9 марта 2019 года: прогноз на матч 19-го тура РПЛ

Прогноз на матч 19-го тура Российской Премьер-лиги "Крылья Советов" - "Енисей". Игра пройдет 9 марта на стадионе "Самара Арена".
Михаил ГОРЮНОВ
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"Крылья" готовятся к матчу с "Енисеем" в Самаре"Крылья" готовятся к матчу с "Енисеем" в СамареФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Прогноз на матч "Крылья Советов" - "Енисей" 9 марта 2019 года на "Самара Арене" - 3-1.

В субботу 9 марта "Крылья Советов" проведут первый в этом году матч на стадионе "Самара Арена". Соперником зелено-бело-синих в рамках 19-го тура Российской Премьер-лиги станет красноярский "Енисей".

Обе команды борются за выживание. У "Енисея" совсем незавидное положение. Он расположился на последнем месте, набрав всего 11 очков. "Крылья" на 13 "стыковой" строчке, у них на 7 баллов больше и игра с "Оренбургом" в запасе.

Коллективы начали весеннюю часть сезона с ничьих. Самарцы разошлись миром с "Локомотивом" в гостях, "Енисей" на условно домашнем стадионе в Сочи скатал 1-1 с "Ростовом".

Соперники мало забивают, в их активе по 12 мячей. Пропускают достаточно - минус 29 у гостей и минус 24 у хозяев. Встречались друг с другом они 5 раз и всегда заканчивали со счетом 1-0. 3 раза повезло "Крыльям", 2 - "Енисею".

Тем не менее, кажется, что ближайший поединок будет другим. "Крылья Советов" серьезно обновили состав - Самедов, Джано, Шишкин сделали "КС" сильнее, показав неплохой уровень в матче с "Локо". У гостей в прошлом туре тоже отличился новичок - Бабакар Сарр, но все-таки у волжан уровень игроков повыше. И это даже не смотря на отсутствие травмированного Денисова и дисквалифицированного Рохеля. Не стоит забывать и о том, что в субботу сможет сыграть Сергей Корниленко, пропускавший прошлый мачт из-за перебора карточек.

Букмекеры тоже отдают предпочтение подопечным Миодрага Божовича. Коэффициент на их победу - 2,15. На ничью - 3,09. На команду Дмитрия Аленичева - 4,20.

Как все закончится на самом деле, станет известно лишь 9 марта. Игра начнется в 15-00 по самарскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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