В Тольятти неизвестные напали в подъезде на мужчину с ребенком

В Тольятти два молодых человека напали на мужчину с ребенком. Произошло это в подъезде дома №10 на улице Гая 3 марта. Происшествие попало в объектив камеры «Безопасного дома». Что стало причиной нападения – неизвестно.

- Камеры зафиксировали в 16:08, как к подъезду подходит парень с ребенком (жители этого подъезда). За ним шел другой парень, который, со слов пострадавшего, все время пытался цеплять его словами. Он зашел в подъезд сразу за пострадавшим, а следом за ним – еще один молодой человек. Один неизвестный остался около подъезда, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в «Безопасном доме».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/695635" frameborder="0"></iframe> На мужчину с ребёнком напали в подъезде.

Через минуту один из молодчиков вышел, чтобы почистить окровавленную руку в снегу, и тут же зашел обратно в подъезд. Еще через минуту все трое неизвестных убежали.

Пострадавший молодой человек с ребенком и другими жителями подъезда появился спустя еще минуту. На видео заметно, что его руки в крови. Сейчас пострадавший собирается написать заявление в полицию, чтобы правоохранители нашли нападавших.

Благодарим за предоставленное видео компанию «Безопасный дом».