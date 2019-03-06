В Тольятти неизвестные напали в подъезде на мужчину с ребенком
В Тольятти два молодых человека напали на мужчину с ребенком. Произошло это в подъезде дома №10 на улице Гая 3 марта. Происшествие попало в объектив камеры «Безопасного дома». Что стало причиной нападения – неизвестно.
- Камеры зафиксировали в 16:08, как к подъезду подходит парень с ребенком (жители этого подъезда). За ним шел другой парень, который, со слов пострадавшего, все время пытался цеплять его словами. Он зашел в подъезд сразу за пострадавшим, а следом за ним – еще один молодой человек. Один неизвестный остался около подъезда, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в «Безопасном доме».
На мужчину с ребёнком напали в подъезде.
Через минуту один из молодчиков вышел, чтобы почистить окровавленную руку в снегу, и тут же зашел обратно в подъезд. Еще через минуту все трое неизвестных убежали.
Пострадавший молодой человек с ребенком и другими жителями подъезда появился спустя еще минуту. На видео заметно, что его руки в крови. Сейчас пострадавший собирается написать заявление в полицию, чтобы правоохранители нашли нападавших.
Благодарим за предоставленное видео компанию «Безопасный дом».
ИСТОЧНИК KP.RU