От кафе-вагончика до ресторана: за продуктами в самарский "Ветерок" приезжают покупатели даже из других стран

Дружный клан Кузнецовых – Надежду Александровну и ее детей Сергея и Елену – в Волжском районе знают все. Бизнес Надежды и ее покойного мужа Сергея Федоровича Кузнецова начинался в 1998 году: вагончик-кафе на трассе Самара-Уральск, один наемный рабочий.

- Нашими первыми посетителями стали дальнобойщики, многие – из ближнего зарубежья. На вагончике даже висел транспарант с надписью на казахском языке: «Добро пожаловать, дорогие братья-казахи», - с улыбкой вспоминает генеральный директор ООО «Ветерок», основатель бизнеса Надежда Кузнецова.

Основатель семейного бизнеса Надежда Кузнецова - первый в губернии обладатель медали «Заслуженный предприниматель Самарской области».

Сегодня «Ветерок» - это два ресторана, кафе, супермаркет, автосервис, гостиница и 180 сотрудников.

- На протяжении шести лет развиваем сельское хозяйство. Закупили 1000 гектаров пашни, есть пастбища. В 2018 году мы построили коровник и закупили первых коров, уже есть и телята, - продолжает Надежда Кузнецова.

31 корова, 28 телят – это только начало. В планах у фермеров закупить еще 50 буренок, а потом и овец. Уже сейчас предприятие полностью обеспечивает себя свининой и мясом птицы. В будущем полуфабрикаты будут изготавливаться из собственной говядины и баранины. Качество продукции «Ветерка» потребители уже оценили.

Глава КФК "Ветерок" Сергей Кузнецов.

- У нас в приоритете – качество, - говорит глава крестьянско-фермерского хозяйства Сергей Кузнецов. – И мы, и наши сотрудники приобретаем полуфабрикаты под маркой «Ветерок». На мой взгляд, это лучшая реклама. В производстве используется собственная свинина. Животных кормим дробленым зерном, живут они в теплых помещениях с щелевыми полами. Поэтому и мясо, и сало получаются нежными и вкусными. Ну а дальше уже технологии. Особенно наши посетители любят сало, сваренное в луковой шелухе. Купив однажды, всегда возвращаются и берут еще. То же самое можно сказать и про мясо птицы.

Сегодня предприятие полностью обеспечивает себя мясом птицы, свининой, а скоро вдоволь будет и говядины, и баранины.

Купаты, пельмени, котлеты, вареники, манты, холодец, сало, блинчики с различной начинкой – около 50 наименований. Все готовится по уникальным технологиям. В приоритете качество. За вкуснейшими продуктами от «Ветерка» не только со всей страны приезжают, но и из ближнего зарубежья – постоянные клиенты есть в Беларуси, Казахстане. За качество продукции отвечают шеф-повара ресторана «Ветерок» Игорь Насретдинов и Татьяна Александрова.

- Мы исключили любые химические добавки и используем только натуральные продукты. У нас нет никаких усилителей вкуса, кубиков – только сушеный чеснок, зелень, молотый перец, - говорит шеф-повар Игорь. И его словам можно верить: несмотря на молодость, он уже прошел стажировку в лучших ресторанах Арабских Эмиратов, работал в Москве и Самаре. Но… выбрал «Ветерок».

- Мы здесь – одна большая семья. Руководство очень много делает для людей. Семейный бизнес Кузнецовых растет и развивается. И нам всем хочется расти вместе с ними, стремиться вперед, - признается Игорь Насредтинов. И добавляет – ему даже жилье предоставили. Действительно, предприниматели помогают сотрудникам во всем: для приезжих были куплены и отремонтированы шесть квартир в двухэтажном доме. Сотрудников возят с работы и на работу. А уж вклад Кузнецовых в жизнь района переоценить сложно: семья на собственные средства восстановила храм в родном селе и активно участвовала в благоустройстве парка Победы.

Семья Кузнецовых на собственные средства восстановила храм в родном селе.

- Это для нас очень важно. Людям необходимы школы, детские сады, парки и храм – это притягивает их, это дает жизнь любому поселению, - уверена глава семейного бизнеса.

Кстати, Надежда Александровна стала первым в губернии обладателем медали «Заслуженный предприниматель Самарской области». Эту награду на форуме «Линия успеха-2017» ей вручил губернатор Самарской области. Ее сын Сергей, глава КФХ, получил Почетную грамоту областного минэкономразвития.

Семейное предприятие имеет множество наград и дипломов, в том числе и федерального уровня. Кузнецовы - лауреаты всероссийского конкурса «Лучшая семейная ферма» и «Бизнес-Династия». Полуфабрикаты, производимые ООО «Ветерок», завоевали золотые и серебряные медали крупнейшей в России агропромышленной выставки «Золотая осень» - она проводится уже более 20-ти лет.

- У нас, конечно, немало проблем, - констатирует Надежда Кузнецова. – Были трудности с введением ЕГАИС, сейчас – «Меркурий». Теперь мы уже не можем закупать овощи и зелень у бабушек, только у сертифицированных производителей. Для развития сельского хозяйства нужна техника, а это кредиты. Очень рассчитываем на поддержку правительства Самарской области, Министерства Сельского хозяйства. В этом году планируем выйти на грант, который позволит нам освоить новые производства. Вообще, идей у нас много. Уверена, со временем реализуем их все.

КАК НАС НАЙТИ

Продукцию семейного предприятия можно приобрести в Самаре по адресу ул. Авроры,165 А. Также в Самаре и Новокуйбышевске и Южном городе работает автолавка ООО «Ветерок». Часы и дни ее работы можно уточнить по телефону +7(967) 48-4444-8.

ССЫЛКИ

vk.com/v.restoran

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