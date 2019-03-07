АО «Российский аукционный дом» сообщает

Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом сообщает о переносе даты и времени проведения торгов:

1. Аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены (голландский»), с 18.03.2019 с 10.00 (мск) на 22.03.2019 на 11.00 (мск) по объектам недвижимости Лот№1:

Лот №1:

Объект 1: Здание офиса Новокуйбышевского отделения №7723 Сбербанка России ОАО - здание банка, назначение: нежилое, 3 – этажный (подземных этажей -1), общая площадь 4565,4 кв.м. инв.№ 5-2236, лит. Аа, расположенное по адресу: Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Молодежная, д. 1, кадастровый номер 63:04:0202057:40;

Объект 2: Здание офиса Новокуйбышевского отделения №7723 Сбербанка России ОАО – блок инкассации, назначение: нежилое, 2 - этажный, общая площадь 255,2 кв.м. инв№ 5-2236, лит. А1, расположенное по адресу: Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Молодежная, 1, кадастровый номер 63:04:0202057:41;

Объект 3: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под Новокуйбышевское отделение №7723 Сбербанка России ОАО (здание банка и блок инкассации), общая площадь 8 493 кв.м., расположенное по адресу: Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Молодежная, 1, кадастровый номер 04:0202057:29

Начальная цена лота №1 – 56 512 374 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 45 591 865 руб., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 2 550 509 руб., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 3 – 8 370 000 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена лота №1 – 37 674 916 руб., с учетом НДС 20% в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 30 394 577 руб., с учетом НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 2 – 1 700 339 руб., с учетом НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 3 – 5 580 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 3 767 491руб. 60 коп.

Шаг аукциона на повышение – 1 883 745 руб. 80 коп.

Шаг аукциона на понижение – 3 767 491 руб. 60 коп.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений): обязательным условием является заключение ПАО Сбербанк с Победителем (единственным участником) аукциона предварительного договора аренды:

- нежилого помещения общей площадью 2352,8кв.м., для размещения дополнительного офиса Самарского отделения №6991 ПАО Сбербанк;

- земельного участка общей площадью 2300,00кв.м. для размещения автостоянки дополнительного офиса Самарского отделения №6991 ПАО Сбербанк, по форме, являющейся приложением к аукционной документации, на следующих условиях:

1. Объект аренды:

1.1. На время проведения переформатирования (6 мес.) площадь аренды нежилых помещений составляет 2352,8, в том числе на 1 этаже – 1351,0 кв.м., 2 этаже – 306,9 кв.м., 3 этаже – 366,8, блок инкассации – 255,2 кв.м., гараж – 72,9 кв.м. (далее – Часть помещения).

Земельный участок общей площадью не более 2300,0кв.м. (далее – Часть земельного участка).

1.2. После проведения переформатирования общая площадь аренды нежилых помещений составляет 1474,9кв.м., в том числе на 1 этаже – 966,2 кв.м., 2 этаже – 180,6 кв.м., блок инкассации – 255,2 кв.м., гараж – 72,9 кв.м. (далее – Часть помещения).

Земельный участок общей площадью не более 2300,0кв.м. (далее – Часть земельного участка).

2. Предварительный договор аренды должен быть подписан одновременно с подписанием Договора купли-продажи Объектов.

3. Положения Основного договора аренды (далее – Основной договор):

- срок аренды по Основному договору - 10 (десять) лет;

- размер постоянной части арендной платы за часть помещения составляет 296 (Двести девяносто шесть) рублей 70 копеек за 1 кв.м. в месяц;

- размер постоянной части арендной платы за часть земельного участка составляет 11 (Одиннадцать) рублей 60 копеек за 1 кв.м. в месяц;

- ежемесячная постоянная часть арендной платы на время проведения переформатирования (6 мес.)составляет не более 724 755 (Семьсот двадцать четыре тысячи семьсот пятьдесят пять) рублей 76 копеек, с учетом НДС;

Ежемесячная постоянная часть арендной платы после проведения переформатирования составляет не более 464 282 (Четыреста шестьдесят четыре тысячи двести восемьдесят два) рубля 83 копейки, с учетом НДС;

- постоянная часть арендной платы включает в себя платежи за пользование Частью помещения и соответствующей частью земельного участка пропорционально занимаемой площади, за техническое обслуживание систем теплоснабжения (газоснабжения), энергоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, очистку кровли Здания, в котором находится Часть помещения от снега и наледи в зимний период; коммунальные и эксплуатационные платежи (за исключением платы за пользование электроэнергией, водоснабжением и водоотведением, теплоснабжением (газоснабжение), уборку прилегающей к Части помещения территории на расстоянии 3 (Трех) метров от лицевой части фасада по длине Части помещения первого этажа, внутреннюю уборку Части помещения, расходы по вывозу ТКО Части Помещения, дератизации и дезинсекции Части помещения);

- постоянная часть арендной платы может ежегодно по соглашению Сторон (за исключением первых двух лет срока аренды) увеличиваться, но не чаще раз в год, в размере, не превышающем индекс потребительских цен за прошедший календарный год, публикуемый на официальном сайте Федеральной Службы Государственной Статистики РФ www.gks.ru, но не более 5 (Пяти) % от величины постоянной части арендной платы;

- в случае снижения рыночной стоимости аренды аналогичной недвижимости в Самарской области размер постоянной части арендной платы подлежит уменьшению до рыночной стоимости аренды аналогичной недвижимости. Оценка производится оценщиком, выбранным по соглашению Сторон. Затраты по проведению рыночной оценки стоимости аренды оплачивается Сторонами в равных долях;

- новый размер постоянной части арендной платы устанавливается Дополнительным соглашением к Договору;

- переменная часть арендной платы включает в себя плату за пользование электроэнергией, водоснабжением и водоотведением, теплоснабжением (газоснабжение);

- размер платы за пользование электроэнергией, водоснабжением и водоотведением, в том числе НДС (20%), определяется Сторонами ежемесячно на основании показаний индивидуальных узлов (приборов) учета Части помещения, по тарифам и расчетам, установленным по регионам энергоснабжающими и водоснабжающими организациями, с предоставлением со стороны Арендодателя приложения расчетов и заверенных копий документов, предъявленных снабжающими и обслуживающими организациями, подтверждающих произведенные Арендодателем расходы (счет; счет-фактура; платежное требование; платежное поручение, подтверждающее осуществление Арендодателем платежа). Показания приборов учета снимаются Арендодателем в присутствии Арендатора;

- расходы за теплоснабжение (газоснабжение), определяются по показаниям прибора учета газа, установленного в соседнем здании - котельной, принадлежащей Арендодателю, от которой отапливается Объект 1, в котором находится Часть помещения, умноженные на утвержденный тариф ресурсоснабжающей организации и рассчитанные пропорционально площади Части помещения к площади Объекта 1, а также исходя из общего размера затрат на эксплуатацию котельной;

- расходы по вывозу ТКО, дератизации и дезинсекции Части помещения, уборке прилегающей к Части помещения территории, внутренней уборке Части помещения Арендатор оплачивает самостоятельно на основании отдельно заключенных договоров с обслуживающими организациями;

- стоимость произведенных Арендатором за счет собственных средств и с согласия Арендодателя улучшений арендованной Части помещения, неотделимых без вреда для Части помещения, не подлежит возмещению Арендодателем Арендатору, за исключением случаев досрочного расторжения Договора по инициативе Арендодателя. В этих случаях Арендодателем возмещается остаточная стоимость неотделимых улучшений, увеличенная на сумму НДС 20%, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты расторжения Основного договора;

- стоимость капитального ремонта, произведенного Арендатором за счет собственных средств и с согласия Арендодателя подлежит возмещению Арендодателем, в объеме, согласованном Сторонами на момент проведения капитального ремонта, в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты расторжения Основного договора;

- Арендатор вправе в любое время, в отсутствие каких-либо нарушений со стороны Арендодателя, отказаться от исполнения Основного договора в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив Арендодателя не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Основного договора/отказа от исполнения;

- в целях государственной регистрации Основного договора Арендодатель в течение 40 календарных дней с даты подписания Основного договора обеспечивает подготовку технического плана;

- Арендатор вправе изменить, в т.ч. уменьшить, арендуемую площадь Части помещения, направив Арендодателю письменное уведомление не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты изменения площади. Изменение арендуемой площади Части помещения оформляется письменно в виде дополнительного соглашения к Основному договору;

- Часть помещения имеет назначение «нежилое»;

- право собственности Арендодателя на Часть помещения/Здание зарегистрировано в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подтверждено соответствующими документами;

- Арендодатель имеет законную возможность передачи Части помещения во временное владение и пользование (аренду) Арендатору;

- отсутствие прав третьих лиц на Часть помещения, которые препятствуют заключению Основного договора, подтвержденное выпиской из ЕГРН;

- Арендатор должен быть письменно извещен о наличии прав третьих лиц на Часть помещения, которые не препятствуют заключению Основного договора с приложением к извещению соответствующих документов;

- направление Арендатору документов: выписки из ЕГРН на Объект 1/Часть помещения/Земельный участок, Технический паспорт на Объект 1/Часть помещения;

- Арендатор вправе расторгнуть (отказаться от исполнения) Предварительный договора аренды в одностороннем внесудебном порядке при невыполнении Арендодателем условий предварительного договора в определенный срок;

- срок заключения Основного договора аренды не позднее 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Предварительного договора аренды при выполнении Арендодателем обязательных условий.

Дата и время проведения торгов: 22 марта 2019г. в 11 часов 00 минут (время московское).

Место проведения торгов:г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется до 20марта 2019 года.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 20 марта 2019г.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 21 марта 2019г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 22 марта 2019г. с10:30 до 10:55 (МСК) по адресу:

г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.

Подведение итогов торгов состоится 22 марта2019 г. по адресу:

г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.

2. Аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский»), с 14.03.2019 с 11.00 (мск) на 27.03.2019 на 15.00 (мск) по объекту недвижимости Лот №1:

Лот №1:

Нежилое помещение, подвал: комнаты №№ 22-44, 1 этаж: комнаты №№ 26-77, 81-88, площадь: 1 234,0 кв.м., расположенное по адресу: г. Самара, Советский р-н, ул. Дыбенко, д. 122, c кадастровым номером 63:01:0907002:3054

Начальная цена Объекта – 30 222 367 руб., с учетом НДС 20%.

Минимальная цена Объекта – 20 148 245 руб., с учетом НДС 20%.

Сумма задатка – 2 014 824руб. 50 коп.

Шаг аукциона на повышение – 1 007 412 руб. 20 коп.

Шаг аукциона на понижение – 2 014 824 руб. 40 коп.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений): обязательным условием является заключение с Победителем (единственным участником) аукциона предварительного договора аренды нежилых помещений общей площадью 288,8кв.м., комнаты: №29 площадью 6,2 кв.м., №32 площадью 2,3 кв.м., №33 площадью 2,0 кв.м., №34 площадью 2,0 кв.м., №35 площадью 3,4 кв.м., №43 площадью 7,5 кв.м., №57 площадью 1,6 кв.м., №58 площадью 2,2 кв.м., №59 площадью 6,0 кв.м., №60 площадью 5,8 кв.м., №62 площадью 4,8 кв.м., №63 площадью 14,4 кв.м., №69 площадью 11,5 кв.м., №70 площадью 19,6 кв.м., №72 площадью 48,8 кв.м., №76 площадью 40,5 кв.м., №81 площадью 36,7 кв.м., №82 площадью 6,4 кв.м., №83 площадью 21,2 кв.м., №84 площадью 3,5 кв.м., №85 площадью 12,8 кв.м., №86 площадью 16,0 кв.м., №87 площадью 13,6 кв.м., расположенного на 1 этаже Объекта, (далее – Часть помещения), для временного размещения дополнительного офиса Самарского отделения №6991 ПАО Сбербанк, по форме, являющейся приложением к аукционной документации, на следующих условиях:

1. Объект аренды: нежилые помещения общей площадью 288,8кв.м, (далее – Часть помещения).

2. Предварительный договор аренды должен быть подписан одновременно с подписанием Договора купли-продажи Объекта.

3. Положения Основного договора аренды (далее – Основной договор):

- срок аренды по Основному договору - 6 (шесть) месяцев;

- размер постоянной части арендной платы составляет 374 (Триста семьдесят четыре) рубля 00 копеек за 1 кв.м. в месяц.

- Ежемесячная постоянная часть арендной платы составит не более 108 011 (Сто восемь тысяч одиннадцать) руб. 20 коп., с учетом НДС.

- Постоянная часть арендной платы включает в себя платежи за пользование Частью помещения и соответствующей частью земельного участка пропорционально занимаемой площади, за техническое обслуживание систем теплоснабжения (газоснабжения), энергоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, очистку кровли Здания, в котором находится Часть помещения от снега и наледи в зимний период; коммунальные и эксплуатационные платежи (за исключением платы за пользование электроэнергией, водоснабжением и водоотведением, теплоснабжением (газоснабжение), уборку прилегающей к Части помещения территории на расстоянии 3 (Трех) метров от лицевой части фасада по длине Части помещения первого этажа, внутреннюю уборку Части помещения, расходы по вывозу ТКО Части Помещения, дератизации и дезинсекции Части помещения);

- Переменная часть арендной платы включает в себя плату за пользование электроэнергией, водоснабжением и водоотведением, теплоснабжением (газоснабжение).

4. Размер платы за пользование электроэнергией, водоснабжением и водоотведением, в том числе НДС (20%), определяется Сторонами ежемесячно на основании показаний индивидуальных узлов (приборов) учета Части помещения, по тарифам и расчетам, установленным по регионам энергоснабжающими и водоснабжающими организациями, с предоставлением со стороны Арендодателя приложения расчетов и заверенных копий документов, предъявленных снабжающими и обслуживающими организациями, подтверждающих произведенные Арендодателем расходы (счет; счет-фактура; платежное требование; платежное поручение, подтверждающее осуществление Арендодателем платежа). Показания приборов учета снимаются Арендодателем в присутствии Арендатора.

5. Расходы за теплоснабжение (газоснабжение), определяются по показаниям прибора учета газа, установленного в соседнем здании - котельной, принадлежащей Арендодателю, от которой отапливается Объект, в котором находится Часть помещения, умноженные на утвержденный тариф ресурсоснабжающей организации и рассчитанные пропорционально площади Части помещения к площади Объекта, а также исходя из общего размера затрат на эксплуатацию котельной.

6. Расходы по вывозу ТКО, дератизации и дезинсекции Части помещения, уборке прилегающей к Части помещения территории, внутренней уборке Части помещения Арендатор оплачивает самостоятельно на основании отдельно заключенных договоров с обслуживающими организациями.

7. Стоимость произведенных Арендатором за счет собственных средств и с согласия Арендодателя улучшений арендованной Части помещения, неотделимых без вреда для Части помещения, не подлежит возмещению Арендодателем Арендатору, за исключением случаев досрочного расторжения Договора по инициативе Арендодателя. В этих случаях Арендодателем возмещается остаточная стоимость неотделимых улучшений, увеличенная на сумму НДС 20%, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты расторжения Основного договора.

8. Стоимость капитального ремонта, произведенного Арендатором за счет собственных средств и с согласия Арендодателя подлежит возмещению Арендодателем, в объеме, согласованном Сторонами на момент проведения капитального ремонта, в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты расторжения Основного договора.

9. Арендатор вправе в любое время, в отсутствие каких-либо нарушений со стороны Арендодателя, отказаться от исполнения Основного договора в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив Арендодателя не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Основного договора/отказа от исполнения.

10. Арендатор вправе изменить, в т.ч. уменьшить, арендуемую площадь Части помещения, направив Арендодателю письменное уведомление не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты изменения площади. Изменение арендуемой площади Части помещения оформляется письменно в виде дополнительного соглашения к Основному договору.

11. Часть помещения имеет назначение «нежилое»;

12. Право собственности Арендодателя на Часть помещения/Здание зарегистрировано в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подтверждено соответствующими документами;

13. Арендодатель имеет законную возможность передачи Части помещения во временное владение и пользование (аренду) Арендатору;

14. Отсутствие прав третьих лиц на Часть помещения, которые препятствуют заключению Основного договора, подтвержденное выпиской из ЕГРН;

15. Арендатор должен быть письменно извещен о наличии прав третьих лиц на Часть помещения, которые не препятствуют заключению Основного договора с приложением к извещению соответствующих документов;

16. Направление Арендатору документов: выписки из ЕГРН на Объект/Часть помещения/Земельный участок, Технический паспорт на Объект/Часть помещения.

17. Арендатор вправе расторгнуть (отказаться от исполнения) Предварительный договора аренды в одностороннем внесудебном порядке при невыполнении Арендодателем условий предварительного договора в определенный срок.

18. Срок заключения Основного договора аренды не позднее 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Предварительного договора аренды при выполнении Арендодателем обязательных условий.

Дата и время проведения торгов: 27 марта 2019г. в 15 часов 00 минут (время московское).

Место проведения торгов:г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется до 25 марта 2019 года.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 25 марта 2019г.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 26 марта 2019г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 27 марта 2019г. с14:30 до 14:55 (МСК) по адресу:

г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.

Подведение итогов торгов состоится 27 марта 2019 г. по адресу:

г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.

3. Аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода повышения начальной цены («английский»), с 14.03.2019 с 10.00 (мск) на 27.03.2019 на 16.00 (мск) по объекту недвижимости Лот №1:

Лот №1:

ЗДАНИЕ, назначение: нежилое здание, площадь: 1314,20 кв.м., этажность: 2, подземная этажность: 1, расположенное по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, ул. Пугачевская, д. 4А, кадастровый номер: 63:01:0236011:586.

Объект расположен на земельном участке по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарская обл., р-н Кировский, ул. Свободы и кв.900 и ул. Пугачевская, ул. Победы, ул. Советская, площадью 54 000 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен объект недвижимости 63:01:0236011:541. Права собственности не оформлены.

Начальная цена Объекта – 43 526 441 руб., с учетом НДС 20%.

Сумма задатка – 4 352 644 руб. 10 коп.

Шаг аукциона – 500 000 руб.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений): обязательным условием является заключение ПАО Сбербанк (Продавцом, Арендатором) с победителем торгов/единственным участником аукциона (Покупателем/Арендодателем) предварительного договора аренды нежилого помещения общей площадью 425,0 кв.м., расположенных на 1 этаже Здания состоящих из следующих помещений: №2 площадью 13,2 кв.м., №3 площадью 65,4 кв.м., №4 площадью 11,2 кв.м., №5 площадью 6,9 кв.м., №6 площадью 60,6 кв.м., №7 площадью 22,4 кв.м., №8 площадью 3,7 кв.м., №9 площадью 2,1 кв.м., №10 площадью 1,4 кв.м., №11 площадью 1,0 кв.м., №12 площадью 1,0 кв.м., №13 площадью 2,6 кв.м., №14 площадью 2,7 кв.м., №15 площадью 1,1 кв.м., №16 площадью 27,2 кв.м., №17 площадью 17,5 кв.м., №18 площадью 10,9 кв.м., №19 площадью 6,0 кв.м., №20 площадью 18,9 кв.м., №21 площадью 2,2 кв.м., №22 площадью 3,4 кв.м., №23 помещения площадью 3,0 кв.м., №24 площадью 12,6 кв.м., №25 площадью 124,3 кв.м., №26 площадью 3,7 кв.м. кв.м (далее – Часть помещения), для размещения дополнительного офиса Самарского отделения №6991 ПАО Сбербанк, по форме, являющейся приложением к аукционной документации, на следующих условиях:

1. Объект аренды: аренды: нежилые помещения общей площадью 425,0кв.м. (далее – Часть помещения);

2. Предварительный договор аренды должен быть подписан одновременно с подписанием Договора купли-продажи Объекта.

3. Положения Основного договора аренды (далее – Основной договор):

- срок аренды по Основному договору - 10 (десять) лет;

- размер постоянной части арендной платы составляет 456 (Четыреста пятьдесят шесть) рублей 00 копеек за 1 кв.м. в месяц;

- ежемесячная постоянная часть арендной платы составит не более 193 800 (Сто девяносто три тысячи восемьсот) рублей 00 копеек, с учетом НДС;

- постоянная часть арендной платы включает в себя платежи за пользование Частью помещения, за техническое обслуживание систем теплоснабжения (газоснабжения), энергоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, очистку кровли Здания, в котором находится Часть помещения от снега и наледи в зимний период; коммунальные и эксплуатационные платежи (за исключением платы за пользование электроэнергией, водоснабжением и водоотведением, теплоснабжением (газоснабжение), уборку прилегающей к Части помещения территории на расстоянии 3 (Трех) метров от лицевой части фасада по длине Части помещения первого этажа, внутреннюю уборку Части помещения, расходы по вывозу ТКО Части Помещения, дератизации и дезинсекции Части помещения);

- постоянная часть арендной платы может ежегодно по соглашению Сторон (за исключением первых двух лет срока аренды) увеличиваться, но не чаще раз в год, в размере, не превышающем индекс потребительских цен за прошедший календарный год, публикуемый на официальном сайте Федеральной Службы Государственной Статистики РФ www.gks.ru, но не более 5 (Пяти) % от величины постоянной части арендной платы;

- в случае снижения рыночной стоимости аренды аналогичной недвижимости в Самарской области размер постоянной части арендной платы подлежит уменьшению до рыночной стоимости аренды аналогичной недвижимости. Оценка производится оценщиком, выбранным по соглашению Сторон. Затраты по проведению рыночной оценки стоимости аренды оплачивается Сторонами в равных долях;

- новый размер постоянной части арендной платы устанавливается Дополнительным соглашением к Договору;

- переменная часть арендной платы включает в себя плату за пользование электроэнергией, водоснабжением и водоотведением, теплоснабжением (газоснабжение).

4. Размер платы за пользование электроэнергией, водоснабжением и водоотведением, в том числе НДС (20%), определяется Сторонами ежемесячно на основании показаний индивидуальных узлов (приборов) учета Части помещения, по тарифам и расчетам, установленным по регионам энергоснабжающими и водоснабжающими организациями, с предоставлением со стороны Арендодателя приложения расчетов и заверенных копий документов, предъявленных снабжающими и обслуживающими организациями, подтверждающих произведенные Арендодателем расходы (счет; счет-фактура; платежное требование; платежное поручение, подтверждающее осуществление Арендодателем платежа). Показания приборов учета снимаются Арендодателем в присутствии Арендатора;

5. Расходы за теплоснабжение (газоснабжение), определяются по показаниям прибора учета газа, установленного в соседнем здании - котельной, принадлежащей Арендодателю, от которой отапливается Объект 1, в котором находится Часть помещения, умноженные на утвержденный тариф ресурсоснабжающей организации и рассчитанные пропорционально площади Части помещения к площади Объекта 1, а также исходя из общего размера затрат на эксплуатацию котельной;

6. Расходы по вывозу ТКО, дератизации и дезинсекции Части помещения, уборке прилегающей к Части помещения территории, внутренней уборке Части помещения Арендатор оплачивает самостоятельно на основании отдельно заключенных договоров с обслуживающими организациями;

7. Стоимость произведенных Арендатором за счет собственных средств и с согласия Арендодателя улучшений арендованной Части помещения, неотделимых без вреда для Части помещения, не подлежит возмещению Арендодателем Арендатору, за исключением случаев досрочного расторжения Договора по инициативе Арендодателя. В этих случаях Арендодателем возмещается остаточная стоимость неотделимых улучшений, увеличенная на сумму НДС 20%, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты расторжения Основного договора;

8. Стоимость капитального ремонта, произведенного Арендатором за счет собственных средств и с согласия Арендодателя подлежит возмещению Арендодателем, в объеме, согласованном Сторонами на момент проведения капитального ремонта, в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты расторжения Основного договора;

9. Арендатор вправе в любое время, в отсутствие каких-либо нарушений со стороны Арендодателя, отказаться от исполнения Основного договора в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив Арендодателя не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Основного договора/отказа от исполнения;

10. В целях государственной регистрации Основного договора Арендодатель в течение 40 календарных дней с даты подписания Основного договора обеспечивает подготовку технического плана в связи с образованием Части помещения, на которую распространяются ограничения и обременения по Основному договору;

11. Арендатор вправе изменить, в т.ч. уменьшить, арендуемую площадь Части помещения, направив Арендодателю письменное уведомление не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты изменения площади. Изменение арендуемой площади Части помещения оформляется письменно в виде дополнительного соглашения к Основному договору;

12. Часть помещения имеет назначение «нежилое»;

13. Право собственности Арендодателя на Часть помещения/Здание зарегистрировано в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подтверждено соответствующими документами;

14. Арендодатель имеет законную возможность передачи Части помещения во временное владение и пользование (аренду) Арендатору;

15. Отсутствие прав третьих лиц на Часть помещения, которые препятствуют заключению Основного договора, подтвержденное выпиской из ЕГРН;

16. Арендатор должен быть письменно извещен о наличии прав третьих лиц на Часть помещения, которые не препятствуют заключению Основного договора с приложением к извещению соответствующих документов;

17. Направление Арендатору документов: выписки из ЕГРН на Объект/Часть помещения/Земельный участок, Технический паспорт на Объект/Часть помещения;

18. Арендатор вправе расторгнуть (отказаться от исполнения) Предварительный договора аренды в одностороннем внесудебном порядке при невыполнении Арендодателем условий предварительного договора в определенный срок;

рок заключения Основного договора аренды не позднее 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Предварительного договора аренды при выполнении Арендодателем обязательных условий.

Дата и время проведения торгов: 27 марта 2019г. в 16 часов 00 минут (время московское).

Место проведения торгов:г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется до 25 марта 2019 года.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 25 марта 2019г.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 26 марта 2019г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 27 марта 2019г. с15:30 до 15:55 (МСК) по адресу:

г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.

Подведение итогов торгов состоится 27 марта 2019 г. по адресу:

г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.