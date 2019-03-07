В городе прошел конкурс красоты "Мисс Самара 2019"В городе прошел конкурс красоты "Мисс Самара 2019"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
2019-03-07T16:16:18+03:00
Звезды

«Волновались больше, чем на экзаменах»: в финале конкурса «Мисс Самара» юные модели читали Тютчева и рассуждали о моде и красоте

Гран-при конкурса завоевала 14-летняя Елизавета Тропанова, а по версии читателей «Комсомолки» лучшей стала 17-летняя Виолетта Бурцева
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Легкие ткани, локоны, чуть заметный макияж… В финал конкурса «Мисс Самара 2019» вышли совсем юные участницы. Самой младшей – Ане Соколовой- всего 12 лет. Поэтому организаторы и стилисты шоу постарались подчеркнуть свежесть и легкость девушек и не утяжелять образы сложными прическами и слишком вычурными вечерними платьями. Финал проходил в ресторане «Хадсон» вечером 5 марта, но с появлением юных красавиц зал сразу стал светлее, по-весеннему ярче.

Гран- при «Мисс Самара– 2019» - Лиза Тропанова Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Гран- при «Мисс Самара– 2019» - Лиза ТропановаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Мисс Самара– 2019» - Анна Харисова Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Мисс Самара– 2019» - Анна ХарисоваФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В жюри – победительница конкурса прошлого года, знатоки индустрии моды и красоты и официальный представитель национального конкурса Мисс Россия, организатор конкурсов “Мисс Самара”, “Невеста Россия” и других конкурсов красоты Рафаэль Давыдов.

Первое испытание – дефиле и самопрезентация. На всех девушках одинаковые футболки, но каждая по-своему хороша. На втором этапе конкурса – интеллектуальном – вопросы от ведущего вечера Сергея Карташева.

Первое испытание – дефиле и самопрезентация Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Первое испытание – дефиле и самопрезентацияФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Как вы объясните фразу «Красота спасет мир»? Что значит быть моделью в России?

Вопросы философские, но в ответе уложиться нужно в одну-две минуты. Девушки волнуются, улыбаются и даже читают стихи Тютчева.

Зал встречает тепло. У каждой конкурсантки своя группа поддержки – близкие и друзья.

Динамично и красиво прошло дефиле девушек в нарядах весенней коллекции одного из известных магазинов верхней одежды в Самаре. Стилисты порадовали молодежными образами – пастельные оттенки пальто, яркие шарфики.

Динамично и красиво прошло дефиле девушек в нарядах весенней коллекции одного из известных магазинов верхней одежды в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Динамично и красиво прошло дефиле девушек в нарядах весенней коллекции одного из известных магазинов верхней одежды в СамареФото: Светлана МАКОВЕЕВА

И, наконец, кульминация конкурса - дефиле в вечерних нарядах. Девушки не один день провели в репетициях, не просто шествие, а красивый танец зал встречал овациями.

- Конечно, было сложно удержать внимание жюри, не перепутать движения и не споткнуться, наступив на край длинного платья, - вспоминали участницы после церемонии награждения. – Не каждый день мы ходим в таких нарядах, а высокие каблуки – особое испытание!

Дефиле в вечерних нарядах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дефиле в вечерних нарядахФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стилисты шоу постарались подчеркнуть свежесть и легкость девушек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стилисты шоу постарались подчеркнуть свежесть и легкость девушекФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жюри не оставило без титула ни одну участницу. Каждая получила ленту, диплом и подарки от партнеров.

Специальный приз от «Комсомольской правды»-Самара» получила Виолетта Бурцева – именно она победила в голосовании на сайте samara.kp.ru .

- Спасибо за поддержку моим родным и друзьям, всем, кто верил в меня и отдавал свои голоса! – поблагодарила всех Вета. Наградой для нее стали сувениры от «КП и приглашение в прямой эфир «Радио «КП»-Самара» 98, 2 fm.

«Бест-модель Самара» - Виолетта Бурцева, 17 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Бест-модель Самара» - Виолетта Бурцева, 17 летФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Представляем «пьедестал» «Мисс Самара – 2019»

Гран- при «Мисс Самара– 2019» - Лиза Тропанова, 14 лет, рост 173 см

«Мисс Самара– 2019» - Анна Харисова Анна, 19 лет, рост 178 см

«Первая Вице- мисс Самара -2019» - Елизавета Гриняева , 22 года, рост 173 см

«Вторая Вице- мисс Самара -2019» - Алевтина Высоцкая, 20 лет, рост 168 см

«Мисс Самара YOUNG» - Виктория Кузьмина, 16 лет, рост 168 см

«Первая вице-мисс Самара YOUNG»- Яна Стринакова, 15 лет, рост 165 см

«Вторая вице-мисс Самара YOUNG» - Олеся Антонова, 14 лет, рост 162 см

Жюри не оставило без титула ни одну участницу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жюри не оставило без титула ни одну участницуФото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Мисс Шарм» - Анастасия Ретина, 15 лет, рост 172 см

«Мисс Бьюти» - Янина Лаврова, 16 лет, рост 171 см

«Мисс Интеллигенция» – Александра Борисова Александра, 15 лет, рост 160 см

«Мисс Фитнес» - Дарья Кидярова, 16 лет, рост 177 см

«Мисс Самара Интернет» - Елизавета Смирнова, 19 лет, рост 168 см

«Мисс Гламур» - Анфиса Шалагинова, 17 лет, рост 170 см

«Мисс Грация» - Анастасия Потина, 15 лет, рост 169 см

«Том-модель Самара» - Полина Федотова Полина, 15 лет, рост 177 см

«Мисс Талант» - Анна Соколова Анна, 12 лет, рост 166 см

«Бест-модель Самара» - Виолетта Бурцева, 17 лет, рост 171 см

«Мисс фотомодель» - Дарья Щербань Дарья, 14 лет, рост 167 см

Каждая девушка получила ленту, диплом и подарки от партнеров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Каждая девушка получила ленту, диплом и подарки от партнеровФото: Светлана МАКОВЕЕВА

СМОТРИТЕ БОЛЬШЕ ФОТО КОНКУРСА КРАСОТЫ "МИСС САМАРА 2019"

ИСТОЧНИК KP.RU

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