2019-03-07T10:58:41+03:00
Спорт

«Лада» заняла второе место в предварительном этапе чемпионата России по гандболу и сыграет в 1/4 финала с «Университетом»

Тольяттинки проиграли только дважды – оба раза чемпиону двух последних лет клубу «Ростов-Дон»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Олимпийская чемпионка Дарья Дмитриева поведет «Ладу» к очередным медалям женской Суперлиги. Фото: ГК «Лада»Олимпийская чемпионка Дарья Дмитриева поведет «Ладу» к очередным медалям женской Суперлиги. Фото: ГК «Лада»
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Предварительный этап чемпионата России по гандболу среди женщин закончился. «Ростов-Дон» ожидаемо впереди планеты всей, даже несмотря на ощутимую потерю нескольких игроков и смену главного тренера. Впрочем, никакого кризиса у южанок не было и в помине – как в Лиге чемпионов, так и в чемпионате страны. Все матчи предварительного этапа «Ростов-Дон» выиграл. Палки в колеса лидеру не смогла вставить и тольяттинская «Лада», которая финишировала второй. Проиграли тольяттинки только два матча. Не сложно догадаться, кому.

Но в целом второе место для «Лады» - это отличный результат, учитывая потери команды. В конце августа ушел из жизни тренер Левон Акопян, по ходу чемпионата травму получила Полина Ведехина – она выбыла на полгода.

Предварительный этап тольяттинки завершили домашним матчем против «Динамо-Синары». Даже без Дарьи Дмитриевой «Лада» победила довольно уверенно 31:23. Соперником тольяттинской команды по четвертьфиналу стал «Университет» из Ижевска, который финишировал на 7-ой строчке в турнирной таблице. «Ростов-Дон» проверит на прочность «Ставрополье», «Кубань» встретится с «Динамо-Синарой», а «Астраханочка» сыграет со «Звездой».

Первую игру четвертьфинала «Лада» сыграет в Ижевске 18 апреля. Ответный матч пройдется в Тольятти 21 апреля. Если понадобится, третья игра состоится 22 апреля тоже в Тольятти.

Последние два года «золото» разыгрывали «Ростов-Дон» и «Лада». Причем южанки стабильно переигрывали тольяттинок. Вряд ли в этом году финал будет какой-то другой, если не случится сенсации. Ну а заруба между мощными ростовчанками и мотивированными, по-спортивному злыми тольяттинками будет украшением чемпионата.

Определились и все участники финала четырех Кубка России. За трофей помимо «Лады» будут бороться «Ростов-Дон», звенигородская «Звезда» и «Астраханочка». Кубок разыграют 30-31 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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