2019-03-07T14:21:32+03:00
Общество

Самарцам рассказали о правилах личной безопасности на праздничных выходных

Гости пресс-центра «КП»-Самара» напомнили горожанам правила поведения на дорогах и общественных местах
Александра БЕЛОВА
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Жительниц Самары поздравили с 8 марта и пообещали безопасных праздниковЖительниц Самары поздравили с 8 марта и пообещали безопасных праздниковФото: Альберт ДЗЕНЬ
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Нетрезвым водителям на дороге не место

Международный женский день в России традиционно отмечают с размахом. А следом – широкая масленица. Длинные выходные будут сопровождаться обильными застольями и веселыми прогулками. Поэтому и.о. заместителя Управления ГИБДДГУ МВД России по Самарской области Максим Ализаренко и исполнительный директор АО «Предприятие тепловых сетей» Айдар Ильясов рассказали горожанам об очень простых, но крайне важных правилах безопасности.

Сотрудники ГИБДД отмечают: в праздничные дни они выявляют больше нетрезвых водителей, чем обычно.

- Накануне праздника хотелось бы напомнить, что этот вид нарушений предполагает серьезную административную ответственность: штраф 30 тысяч рублей и лишение прав. Повторное нарушение влечет уголовную ответственность, - предупредил Максим Ализаренко.

Аккуратнее нужно быть и тем, кто перемещается на своих двоих. С таянием снега, ухудшается видимость. Даже на пешеходном переходе сначала нужно убедиться в отсутствии машин, а лишь потом переходить дорогу. Лучше носить светоотражатели, яркую одежду, которую видно в темноте и на сером фоне.

Пешеход, смотри под ноги

Не стоит забывать и о возможных ЧП на инженерных коммуникациях.

- Возможен не только выход воды на поверхность, но и ее парение через асфальт, либо тротуар, брусчатку. Эти признаки свидетельствуют о повреждении трубопровода и о возможном провале грунта. Такие места стоит обходить в радиусе ста метров, - говорит Айдар Ильясов.

Для ликвидации порывов в компании «Т Плюс» круглосуточно дежурят две бригады, укомплектованные всем необходимым. В случае необходимости теплоэнергетики и первую помощь пострадавшим окажут, и до больницы помогут добраться. Но лучше беду предотвратить. Очевидцам стоит позвонить в единую дежурно-диспетчерскую службу Самары. Если поблизости есть взрослые или дети, предупредить их о том, что на место парения или выхода воды идти нельзя.

- При низких температурах воздуха, температура тепловых сетей достаточно существенная. Может достигать 100-135 градусов, - объясняет Айдар Ильясов.

Ступив в такую лужу, можно получить термический ожог. Сотрудники «Т Плюс» регулярно проводят разъяснительные беседы в школах. Разработаны специальные методички: читая комиксы, дети узнают, как сделать тепло безопасным. В завершении встречи ее участники поздравили прекрасных дам с 8 марта. Так, сотрудники ГИБДД уже провели традиционную акцию по вручению цветов и подарков автоледи.

- Хотелось бы от лица госавтоинспекции поздравить с наступающим праздником, всем весеннего настроения пожелать, здоровья и добрых дорог, - говорит Максим Ализаренко.

- Поздравляю всю женскую половину Самары и Самарской области. Оставайтесь такими же красивыми, улыбающимися, будьте яркими и весенними, - присоединился Айдар Ильясов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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