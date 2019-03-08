2019-03-08T08:20:27+03:00
Общество

В лес не ходи: В Самаре из-за протекающей в квартире крыши на стене вырос огромный гриб

Фотография разлетелась по интернету, но оказалось, что настоящая владелица "грибной квартиры" - самарчанка, у нее и документы есть
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Под потолком в самарской квартире вырос огромный грибПод потолком в самарской квартире вырос огромный гриб
Изменить размер текста:

В Самаре из-за протекающей крыши в квартире дома на ул. Георгия Димитрова, 36 на стене вырос огромный гриб. По словам хозяйки, он вырос всего за день: утром семья ушла на работу, вечером их дома ждал сюрприз.

- Мы вызвали работницу ЖЭУ, составили акт и потом, конечно, убрали эту красоту пакетом. И-за этих протечек мы который год не можем ремонт дома сделать, в квартиру страшно заходить и самое главное, всей этой плесенью, спорами мы дышим, - рассказывает Валерия Владимирова, владелица той самой нехорошей квартиры.

Фотография, которую Валерия выложила в сети, чтобы привлечь внимание к своей проблеме и получить совет, тут же разлетелась по пабликам других регионов, где тоже стали утверждать, что гриб - их достояние. Но выяснилось, что владелица грибной квартиры - самарчанка.

В доказательство своих слов Валерия приложила акт, составленный работниками ЖЭУ, где действительно написано, что в квартире растут грибы, хотя им тут, казалось бы, не место. Также на фотографиях видно, что под обоями вся стена покрыта плесенью.

В документе все зафиксировали

В документе все зафиксировали

- Летом писали заявление на возмещение ущерба и все что нам выплатили это компенсация в размере 13.000 рублей, - признается самарчанка, рассказывающая историю своей войны с управляющей компанией.

Комментаторы советуют жительнице влажной квартиры спешить в суд. Другие шутят, что теперь есть новый вид грибов - подпотолочники.

- Старшая по дому живет в соседней от меня квартире, она три недели уже куда только не обращается, ситуация не меняется, - отметила Валерия.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА:

Анна Степанова, учитель биологии:

- На самом деле ситуация неудивительная. Некоторые виды грибов могут вырастать за 10 часов до 20-30 см в диаметре. Конечно, для человека подобное соседство опасно, влажная атмосфера, благоприятствующая его росту, также приводит к размножению вредных грибковых спор, они могут быть опасны, приводить к развитию астмы, других заболеваний дыхательных путей. Эти споры живут в стенах, обоях, штукатурке и часто избавится от них поможет уже только капитальный ремонт или переезд.

Квартиру буквально заливает

Квартиру буквально заливает

ОФИЦИАЛЬНО

Администрация г.о. Самара:

- Информация о ситуации в этой квартире передана в администрацию Кировского района Самары, глава района тоже в курсе. Сегодня мы также посоветовали хозяевам квартиры срочно обратиться в Государственную жилищную инспекцию и Роспотребнадзор,чтобы управляющая компания вспомнила о своих обязанностях. Ситуация по данному адресу держится на контроле.

КП-Самара также отправила запрос в управляющую компанию, чтобы разобраться в вопросе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Двойные квитанции, оплата с процентами и очереди: что тормозит "мусорную" реформу в Самарской области
КП-Самара узнала, какие сложности возникли у горожан в процессе взаимодействия с регоператором, выяснила, что происходит с квитанциями и почему за мусор приходится переплачивать
Новости 24
В Самаре осудили экс-сотрудника СИЗО, который собирался пронести заключенным телефоны и наркотики
В Самарской области стаи бродячих собак нападают на косуль
В Самаре к 4 годам воспитательной колонии приговорили 16-летнюю девушку за попытку сбыть наркотики
Гандболистки «Лады» сыграют в полуфинале Кубка России с «Астраханочкой»
В Самарской области 21-летний водитель на Audi A8 протаранил на встречке «десятку»
В Самаре 1 апреля стартует месячник по благоустройству города
В Октябрьске при столкновении двух Lada Kalina пострадала девочка-подросток
В Самаре с крыши дома на Пролетарской сошла снежная лавина и повредила козырек магазина
В Самаре экс-полковнику ФСБ Сергею Гудованому, обвиняемому в получении взяток, продлили арест
Фото грибов, которые якобы «выросли» на стенах самарской квартиры, гуляют по всему интернету