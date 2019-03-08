В лес не ходи: В Самаре из-за протекающей в квартире крыши на стене вырос огромный гриб

В Самаре из-за протекающей крыши в квартире дома на ул. Георгия Димитрова, 36 на стене вырос огромный гриб. По словам хозяйки, он вырос всего за день: утром семья ушла на работу, вечером их дома ждал сюрприз.

- Мы вызвали работницу ЖЭУ, составили акт и потом, конечно, убрали эту красоту пакетом. И-за этих протечек мы который год не можем ремонт дома сделать, в квартиру страшно заходить и самое главное, всей этой плесенью, спорами мы дышим, - рассказывает Валерия Владимирова, владелица той самой нехорошей квартиры.

Фотография, которую Валерия выложила в сети, чтобы привлечь внимание к своей проблеме и получить совет, тут же разлетелась по пабликам других регионов, где тоже стали утверждать, что гриб - их достояние. Но выяснилось, что владелица грибной квартиры - самарчанка.

В доказательство своих слов Валерия приложила акт, составленный работниками ЖЭУ, где действительно написано, что в квартире растут грибы, хотя им тут, казалось бы, не место. Также на фотографиях видно, что под обоями вся стена покрыта плесенью.

В документе все зафиксировали

- Летом писали заявление на возмещение ущерба и все что нам выплатили это компенсация в размере 13.000 рублей, - признается самарчанка, рассказывающая историю своей войны с управляющей компанией.

Комментаторы советуют жительнице влажной квартиры спешить в суд. Другие шутят, что теперь есть новый вид грибов - подпотолочники.

- Старшая по дому живет в соседней от меня квартире, она три недели уже куда только не обращается, ситуация не меняется, - отметила Валерия.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА:

Анна Степанова, учитель биологии:

- На самом деле ситуация неудивительная. Некоторые виды грибов могут вырастать за 10 часов до 20-30 см в диаметре. Конечно, для человека подобное соседство опасно, влажная атмосфера, благоприятствующая его росту, также приводит к размножению вредных грибковых спор, они могут быть опасны, приводить к развитию астмы, других заболеваний дыхательных путей. Эти споры живут в стенах, обоях, штукатурке и часто избавится от них поможет уже только капитальный ремонт или переезд.

Квартиру буквально заливает

ОФИЦИАЛЬНО

Администрация г.о. Самара:

- Информация о ситуации в этой квартире передана в администрацию Кировского района Самары, глава района тоже в курсе. Сегодня мы также посоветовали хозяевам квартиры срочно обратиться в Государственную жилищную инспекцию и Роспотребнадзор,чтобы управляющая компания вспомнила о своих обязанностях. Ситуация по данному адресу держится на контроле.

КП-Самара также отправила запрос в управляющую компанию, чтобы разобраться в вопросе.