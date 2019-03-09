Чемпионат мира по биатлону, спринт, мужчины 9 марта 2019. Прямая трансляция

Программу чемпионата мира по биатлону в шведском Эстерсунде продолжит мужской спринт. 10-километровая гонка начнется в 18:30 по московскому времени 9 марта. Накануне на спринт на 7,5 км выходили женщины. Увы, лучшее время из наших спортсменок показала Екатерина Юрлова-Перхт, которая финишировала 8-ой. Первое место досталось Анастасии Кузьминой, представляющей Словакию, второе – норвежке Ингрид Тандреволд, третье – Лауре Дальмайер из Германии.

У мужчин Россию будут представлять Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев и Дмитрий Малышко.

Эксперты считают главным фаворитом спринта норвежца Йоханнеса Бё. Традиционно не списывают со счетов француза Мартена Фуркада, однако спортсмен сейчас далеко не в лучшей форме. По мнению многих экспертов, навязать борьбу младшему Бё сможет Александр Логинов, который идет на втором месте в общих зачетах спринтерского рейтинга и Кубка мира.

Прямая трансляция мужского спринта на чемпионате мира по биатлону 9 марта 2019 пройдет на телеканалах Матч ТВ и Eurosport 1.